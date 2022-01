Polský kněz požehnal žiletkový plot

25. 1. 2022

Polsko: Kněz požehnal žiletkový plot. To, proto, že Pánbůh si přeje, aby byli zoufalí lidé a zvířata, která mají žízeň, rozerváni na kusy.



Nově postavený žiletkový plot na pobřeží řeky Bug, pohraniční řeky na polsko-běloruské hranici, je zřejmě protizákonný, je nebezpečný zviřatům a prostě zbytečný a blbý, ale alespoň mu požehnal kněz...

Poland: Razor wire blessed by a priest… Because god wants desperate people and thirsty animals ripped to shreds… 🙄 https://t.co/ozepHgMR4P