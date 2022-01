Hitem na filmovém festivalu Sundance se stal dokumentární film Navalnyj

26. 1. 2022

Na filmovém festivalu Sundance měl premiéru dokumentární film o Alexeji Navalném, který jen o vlásek přežil pokus o otravu novičokem



Devadesátiminutový film s prostým názvem Navalnyj zaznamenává historii ruského opozičního politika, natočenou během několika měsíců, jež Navalnyj strávil v Německu koncem roku 2020, když se zotavoval z otravy novičkovem. Ve filmu jsou rozhovory s Navalným, s jeho ženou Julií a s jeho nejbližším týmem.

Nejvýjimečnější částí filmu sekvence, kdy Navalnyj žertovně zavolal jednomu z členů ruské zásahové jednotky, která se ho pokusila otrávit novičokem provedla, a přiměl ho, aby prozradil podrobnosti o otravě tím, že předstíral, že je rozzlobený šéf bezpečnostních služeb, zuřící, že se jednotce Navalného nepodařilo zabít.



Navalnyj onemocněl v srpnu 2020, když letěl letadlem z Tomsku na Sibiři do Moskvy. Díky rychlému jednání pilota, který nouzově přistál v Omsku, nezemřel a později byl převezen do Berlína, kde se dlouho a pomalu zotavoval.



Kreml popírá, že by se na otravě podílel, a prezident Vladimir Putin odmítá na veřejnosti vyslovit Navalného jméno a mluví o něm úsečně jako o "tom pánovi", "jisté postavě" nebo "berlínském pacientovi".



Film končí Navalného návratem do Ruska v lednu 2021. Po příletu na letiště byl zadržen a později odsouzen ke dvěma letům a osmi měsícům vězení, protože údajně porušil podmínky trestu kvůli předchozímu odsouzení za podvod, které bylo všeobecně považováno za politicky motivované. Trest si odpykává v trestanecké kolonii 60 mil východně od Moskvy.



Od Navalného otravy byl jeho protikorupční fond prohlášen za extremistickou organizaci a mnoho jeho vedoucích představitelů a regionálních koordinátorů bylo nuceno uprchnout ze země.



Natáčení filmu bylo až do začátku tohoto měsíce drženo v tajnosti a jeho účast v programu festivalu Sundance byla zveřejněna až na poslední chvíli. Premiéra proběhla v úterý večer online, protože letošní Sundance je kvůli covidu virtuální. Výkonnou producentkou filmu byla Maria Pevchikhová, Navalného blízká spolupracovnice, která s ním byla v Tomsku, když byl otráven.



Na konci filmu Navalnyj odpovídá na žádost režiséra, aby nahrál vzkaz pro případ, že by byl po návratu zabit. "Chci vám říct něco zcela zřejmého: nevzdávejte se, to nesmíte. Pokud se rozhodli mě zabít, znamená to, že jsme neuvěřitelně silní a musíme tuto sílu využít," řekl.



V příspěvku na Instagramu, v němž Navalnyj o premiéře filmu informoval, si Navalnyj svým obvyklým neuctivým tónem postěžoval, že vězeňská knihovna, kde si odpykává trest, nemá předplatné na HBO Max, takže se na něj sám nebude moci podívat.



Podrobnosti v angličtině ZDE

