USA varují Rusko, že konflikt s Ukrajinou by byl "strašlivý"

29. 1. 2022

čas čtení 4 minuty





Nejvyšší američtí představitelé vyzývají k diplomacii při řešení hromadění ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou a tvrdí, že konflikt "není nevyhnutelný"





Spojené státy varovaly, že ruská invaze na Ukrajinu by byla "strašná" pro obě strany, a vyzvaly k diplomatickému řešení. Napětí kvůli vojenskému posilování Moskvy na hranicích země nadále trvá.



V pátečním projevu v Pentagonu vyzvali nejvyšší američtí představitelé vyzvali k tomu, aby se obě strany soustředily na diplomacii a zároveň konstatovali, že Rusko má nyní na místě dostatek vojáků a vybavení, aby mohlo zaútočit na celou Ukrajinu. ý"Spojené státy varovaly, že ruská invaze na Ukrajinu by byla "strašná" pro obě strany, a vyzvaly k diplomatickému řešení. Napětí kvůli vojenskému posilování Moskvy na hranicích země nadále trvá.V pátečním projevu v Pentagonu vyzvali nejvyšší američtí představitelé vyzvali k tomu, aby se obě strany soustředily na diplomacii a zároveň konstatovali, že Rusko má nyní na místě dostatek vojáků a vybavení, aby mohlo zaútočit na celou Ukrajinu.





Jakýkoli takový konflikt, varoval nejvyšší americký generál Mark Milley, by byl "strašný" pro obě strany.



"Pokud by se to rozpoutalo na Ukrajině, bylo by to významné, velmi významné, a mělo by to za následek značné množství obětí," řekl Milley.



"Bylo by to strašné, bylo by to hrozné," dodal předseda sboru náčelníků štábů.





Vedle Milleyho vystoupil i americký ministr obrany Lloyd Austin, který uvedl, že hromadění ruských sil podél ukrajinských hranic dosáhlo bodu, kdy má Putin nyní k dispozici celou škálu vojenských možností pro plnohodnotnou invazi.



Austin však uvedl, že válce na Ukrajině se lze stále vyhnout.



"Konflikt není nevyhnutelný. Stále existuje čas a prostor pro diplomacii," řekl Austin.



"Vladimír Putin může udělat správnou věc," dodal. "Není důvod, aby se situace zvrhla v konflikt. Může se rozhodnout pro deeskalaci. Může nařídit svým vojákům, aby odešli."



V pátek americký prezident Joe Biden prohlásil, že "v nejbližší době" vyšle malý počet amerických vojáků do zemí východní Evropy, které jsou členy NATO.



Pentagon již uvedl přibližně 8 500 amerických vojáků do pohotovosti pro případné nasazení v Evropě v souvislosti s hromaděním ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hranic.



"V nejbližší době přesunuji vojáky do východní Evropy a zemí NATO. Ne však příliš mnoho," řekl Biden novinářům po návratu do Washingtonu z projevu ve Filadelfii.



V pátek Vladimir Putin poprvé veřejně komentoval reakce USA a NATO na ruské návrhy na přepracování bezpečnostní architektury po skončení studené války. Putin v telefonátu s Emmanuelem Macronem uvedl, že USA a jejich spojenci v NATO ignorovali hlavní bezpečnostní obavy Ruska, ale slíbil, že bude pokračovat v rozhovorech se Západem.



Ruský vůdce uvedl, že obavy Moskvy z rozšiřování NATO a rozmístění úderných zbraní v blízkosti jejích hranic nebyly vzaty v úvahu.



Macron podle Elysejského paláce Putinovi řekl, že Rusko musí respektovat suverenitu států. Putin souhlasil s pokračováním rozhovorů, takže se "věci pohnuly", uvedl představitel francouzského předsednictví.



Na hranicích s Ukrajinou se shromáždilo více než 100 000 ruských vojáků, což přimělo Bidena, aby ve čtvrtek Zelenskému řekl, že existuje "jasná možnost, že by Rusové mohli v únoru vtrhnout na Ukrajinu".



Na dotaz ohledně tohoto telefonátu Zelenskyj uvedl, že situaci nepovažuje za napjatější než dříve. "V zahraničí panuje pocit, že je zde válka. Není tomu tak," řekl. "Neříkám, že eskalace není možná ... [ale] nepotřebujeme tuto paniku."



Evropané přistupují k předpovědím ruského útoku opatrněji než Washington. Šéf německé zahraniční zpravodajské služby v pátek uvedl, že Rusko zatím není pro invazi pevně rozhodnuto, i když je připraveno. "Domnívám se, že rozhodnutí zaútočit ještě nepadlo," řekl Bruno Kahl agentuře Reuters.



V déle než hodinu trvajícím telefonátu s Macronem Putin řekl, že USA a NATO nevzaly v úvahu "zásadní obavy" Moskvy z rozšiřování NATO a rozmístění úderných raket v blízkosti ruských hranic.



Podle zdroje z francouzského prezidentství Putin Macronovi řekl, že francouzský prezident je "jediný, s kým může vést tak vážné rozhovory".





Podrobnosti v angličtině ZDE

1