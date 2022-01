Podobenství o klimatické nouzi: mamutí ledovec, který se odlomil z Antarktidy, vypustil do jižního Atlantiku 168 miliard tun vody

27. 1. 2022

Anne Braakmann-Folgmann a kol. pomocí družice sledovali nyní rozpadlý ledovec A68A po dobu jeho 3,5letého života od jeho odlomení z ledovcového šelfu Larsen-C v Antarktidě v roce 2017. Vědci zjistili, že ledovec do oceánu poblíž jihoatlantského ostrova Jižní Georgie (poblíž Falklandských ostrovů u Argentiny) vypustil 168 miliard tun sladké vody.

Nejednalo se o obyčejný ledovec - byl obrovský, měl rozlohu 2 000 čtverečních mil, což je 1,5krát více než je rozhloha Rhode Islandu, píše Juan Cole.

Šelfový ledovec Larsen C zadržuje obrovské ledovce, a jestliže se rozpadne, dojde k rychlému a katastrofálnímu vzestupu hladiny moře. Podle BBC během několika posledních desetiletí satelitního pozorování jeho plocha poklesla, ale vědci doufají, že je dostatečně stabilní, aby přežil globální oteplování způsobené člověkem - tedy pokud do roku 2050 přestaneme do atmosféry vypouštět tolik oxidu uhličitého. Osud šelfového ledovce je však záhadou a je alarmujícím znamením, že se oceány ohřívají mnohem rychleji, než kdokoli očekával.



Samotný Larsen C těží z toho, že leží v chladném Weddellově moři, a dosud byl chráněn před teplejšími vodami proudícími kolem jiných antarktických útvarů, jako je nestabilní ledovec Thwaites.



Vědci nedávno zjistili, že nejhlubší vrstvy jihozápadního Atlantiku mezi Argentinou a Antarktidou vykazují na všech měřených místech dlouhodobý trend ohřívání. Skotské moře je tedy mnohem teplejší než Weddellovo moře, které přiléhá k Larsenovu šelfovému ledovci, a právě v době, kdy se do něj ledovec A68A dostal, začal skutečně rychle tát. Pokud budeme pokračovat ve vaření Země jízdou v autech na benzin a spalováním uhlí, Weddellovo moře se ohřeje také, a to bude znamenat pro Larsen C záhubu.



Není jasné, zda je ledovec A68A jen součástí běžného rození ledovců ledovým šelfem, nebo zda je nebezpečným znamením, že Larsen začíná být nestabilnější. V roce 2017, kdy se A68A „narodil“, se vědci skutečně obávali, že by mohl destabilizovat šelfový ledovec Larsen C. Je jisté, že ledovec A68A roztál v posledních několika letech mnohem rychleji, než by podobný ledovec roztál před sto lety, a to kvůli ohřívání vod jižního Atlantiku.



Není pochyb o tom, že pokud budeme i nadále vypouštět do atmosféry oxid uhličitý současným tempem, roztavíme šelfový ledovec Larsen, a tím rozpoutáme řetězec megaledovců.



Jak by to vypadalo, ilustruje ledovec A68A, který plul na sever k Jižním Sandwichovým ostrovům, cestou se rozpadal a vyléval vodu. Tání ledovců ovlivňuje stabilitu jejich ledového šelfu, poznamenává Braakmann-Folgmann a její kolegové. Dodávají: "Reakce ledovců na teplejší klima, kterým proplouvají, může být také podkladem pro předpovědi, jak budou antarktické ledové šelfy reagovat na klimatické změny."



