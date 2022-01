Klimatická krize: posledních sedm let bylo nejteplejších v historii, ukazují data z roku 2021

11. 1. 2022

čas čtení 3 minuty



Globální oteplování pokračovalo v nezmenšené míře, extrémní počasí se rozšířilo po světě a skleníkové plyny dosáhly nových maximálních hodnot



Posledních sedm let bylo na světě nejteplejších v historii, přičemž první analýza globální teploty v roce 2021 ukázala, že byla o 1,2 °C vyšší než v předindustriálním období.



Hodnocení roku, které provedla evropská klimatická agentura Copernicus, rovněž zjistilo, že oxid uhličitý v atmosféře dosáhl rekordních hodnot a že koncentrace velmi nebezpečného skleníkového plynu metanu vzrostla "velmi výrazně", rovněž na nový rekord.



Nárůst koncentrace skleníkových plynů znamená, že atmosféra zachycuje více tepla než kdykoli předtím a rok 2021 se stal pátým nejteplejším rokem v historii. Bylo to proto, že přirozený a cyklický klimatický jev zvaný La Niña, Zemi trochu ochladil, neboť přiváděl na hladinu studené vody Pacifiku.



Klimatická krize pokračovala v nezmenšené míře a extrémní počasí zasáhlo celý svět. Evropu postihlo nejteplejší léto v historii a na Sicílii byl překonán maximální teplotní rekord 48,8 °C, v Itálii, v Řecku a v Turecku zuřily intenzivní požáry. Silné povodně, jejichž pravděpodobnost se v důsledku globálního oteplování zvýšila až devětkrát, způsobily spoušť také v Německu a Belgii.



Extrémní vedra vyvolala také rekordní vedra na západě USA a v Kanadě. Teplotní rekordy byly překonány o 5 °C a vědci spočítali, že pravděpodobnost tohoto jevu se v důsledku globálního oteplování zvýšila nejméně 150krát. V Kalifornii byl požár Dixie druhým největším v historii.



Čínská meteorologická agentura nedávno oznámila, že rok 2021 byl v zemi nejteplejším rokem v historii a že severní oblast země zažila nejvlhčí rok s rozsáhlým extrémním počasím. Červencové záplavy v provincii Che-nan si vyžádaly stovky mrtvých.



Mauro Facchini, vedoucí oddělení pozorování Země v Evropské komisi, uvedl: "Analýza z roku 2021 připomíná, že globální teploty stále rostou a že je naléhavě nutné jednat." Z údajů programu Copernicus vyplývá, že 21 z 22 nejteplejších let v historii bylo od roku 2000.





Průměrná koncentrace CO2 v roce 2021 dosáhla nového rekordu 414 částic na milion - před průmyslovou revolucí a rozsáhlým spalováním fosilních paliv byla tato koncentrace 280 částic na milion. Tempo nárůstu CO2 zůstalo stejné jako od roku 2010, a to navzdory poklesu emisí souvisejících s pandemií.



Koncentrace metanu se zrychluje, přičemž tempo růstu v roce 2021 je přibližně třikrát vyšší než před deseti lety. Metan se uvolňuje v důsledku těžby fosilních paliv, chovu dobytka a jiných hospodářských zvířat a přirozených mokřadních procesů. Vědci si nejsou úplně jisti, co je příčinou rychlého nárůstu koncentrace metanu.



