USA: Demokratická strana je ve skutečném průšvihu

Strana je tak nejednotná, tak nefunkční, že se zdá být zcela pravděpodobné, že při příštích prezidentských volbách předá zemi zpět Donaldu Trumpovi nebo nějakému Trumpovu kandidátovi. Proč se nedokážou dát dohromady? Ne že by byl Trump nesmírně populární nebo že by jeho vlastní strana byla zrovna v pořádku, spokojená a nerozhádaná. Proč se demokraté nedokážou prosadit? Vždyť většina Američanů, kteří je volili, podpořila Joea Bidena a předtím Hillary Clintonovou. Ve skutečnosti téměř vždy vítězí demokratický kandidát na prezidenta. Bush mladší sice jednou vyhrál ve volbách, ale žádný jiný republikán to nedokázal. Proč tedy není Demokratická strana silnější?

Jedním z názorů je, že se strany zmocňují lidé, kteří silně prosazují věci, které aktivně odpuzují nebo nudí středové voliče.







A některé klíčové skupiny, například Hispánci, kteří bývají sociálně konzervativní. Tito demokraté například prosazují právo lidí s mužskými těly účastnit se sportů pro dívky, prosazují definancování policie a mají postoj k rasové otázce, který spíše rozděluje než spojuje.Ale je to složitější. O pozornost se ucházejí i další skupiny ve straně. Velké technologické firmy ze Silicon Valley, které jsou super zaměřeny na masivní zisk bohatství pro sebe a prosazují neregulované zásady tzv. gig ekonomiky pro zaměstnance. Ekonomičtí socialisté, kteří se příliš nezajímají o kulturní otázky, ale chtějí řešit nerovnost strategií bývalého prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse, a pak ta frakce, v níž se chudák Joe Biden snaží zastupovat obyčejné lidi, kteří se o politiku vůbec nezajímají. Nechtějí, aby je někdo poučoval, ale chtěli by vyšší minimální mzdu a lepší zdravotní péči.Zásadnějším problémem demokratů je to, že americká demokracie v současné podobě pro ně prostě nefunguje. Problémem je rozdělení na venkov a města. Problém je v tom, že rozdělení Demokratické strany začalo být s tímto rozdělením město-venkov spojeno způsobem, který nikdy neexistoval v dávných dobách Jimmyho Cartera a do jisté míry i Billa Clintona, kdy měli demokraté slušnou podporu i mezi venkovany, kteří vlastnili zbraně a chodili do kostela a nebyli zrovna nadšení z městských způsobů. Nyní Demokraty podporují hlavně městští lidé, kteří neumějí střílet, nechtějí rybařit a jejich náboženstvím je klimatická krize. A v tom je právě ten problém. Přestože tito lidé tvoří většinu vytvářející bohatství, které je hnacím motorem budoucnosti, nejsou v americké politice dostatečně zastoupeni. Senát je výslovně zřízen tak, aby podporoval zájmy států s malým počtem obyvatel. Stejně strukturována, ve prospěch rurálních států s malým množstvím obyvatel, je kolej volitelů. Soudci Nejvyššího soudu jsou samozřejmě jmenováni prezidentem a schvalováni Senátem, takže i oni podléhají této zaujatosti, proto ten masivní hněv mnoha demokratů. Za starých časů, kdy Demokratickou stranu volil i venkov, tato zaujatost nevadila, ale nyní nemohou svůj program řádně prosadit do celostátní vlády, protože je brzdí to, co mnozí považují za nedemokratický systém. A to samozřejmě vede k dalšímu rozkolu v Demokratické straně, který se letos může ještě prohloubit mezi těmi, kdo chtějí prosadit radikální změny, zvětšit počet soudců u Nejvyššího soudu, nebo dát Washingtonu DC právo aby získal v Senátu dvě spolehlivě demokratická křesla v Senátu. A na druhé straně stojí ti, kdo chtějí jít pomalu, chtějí usilovat o souhlas republikánů a nechtějí destabilizovat situaci.Pokud dopadnou letošní volby v polovině volebního období pro Demokratickou stranu špatně, očekávejte, že tohle všechno přijde na přetřes. V titulcích novin se bude objevovat triumfalismus Donalda Trumpa, ale v zákulisí se budou rozhodovat, co dělat, jeho odpůrci. Dokážou se sjednotit? Je Joe Biden použitelným prezidentským kandidátem pro rok 2024, a pokud ne, bude viceprezidentka Kamala Harrisová odsunuta stranou někým dynamičtějším a politicky zdatnějším? A mohl by tento někdo posílit stranu, aby byla úspěšná, jako to udělali republikáni? Mohlo by hrozit, že Demokratická strana v USA exploduje? Bude to složitý rok a bude se hodně křičet. A mnozí Američané budou pevně doufat, že vyváznou lehce, zůstane-li jen u toho děsného křiku. aby zůstalo jen u toho křiku., .Zdroj v angličtině ZDE (audio, registrace, od minuty 1.21.00)