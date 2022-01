S nefunkční demokracií klimatickou krizi nevyřešíme

13. 1. 2022

Před rokem Mitch McConnell a Kevin McCarthy prchali o život, když násilnický dav zaplavil americký Kapitol. Dva nejmocnější republikáni na Kapitolu se konečně postavili Donaldu Trumpovi. Vůdce republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů McCarthy ve vyhroceném telefonátu bezvýsledně prosil prezidenta, aby dav odvolal. Šéf senátní většiny v Senátu McConnell později označil výtržníky za "teroristy" a prohlásil, že Trump je za násilnosti "morálně odpovědný".

McConnell a McCarthy nakonec bezostyšně upřednostnili stranu před zemí a ambice před povinností. Vědci již léta tvrdí, že lidstvo čelí klimatické nouzi a že pouze rychlá a dalekosáhlá opatření mohou zachovat planetu vhodnou k životu. V den prvního výročí útoku z 6. ledna je jasné, že Spojené státy rovněž čelí naléhavé situaci na poli demokracie. Pouze rychlá a dalekosáhlá opatření mohou zachovat funkční vládu, píše v Guardianu Mark Hertsgaard.

Nouzový stav demokracie úzce souvisí s klimatickou krizí. Každá z nich je založena na velké lži - že klimatická věda je podvod, že Trump vyhrál v roce 2020 -, kterou prosazují stejní pravicoví politici a propagandistické "zpravodajské" kanály a kterou s kultovní oddaností přijímají Trumpovi stoupenci. Pokud Trumpovy síly skutečně změní dostatek volebních pravidel a personálií, aby si zajistily vítězství v roce 2022 a později, je nulová šance, že vláda USA přijme rázná opatření v oblasti klimatu, která jsou nutná k odvrácení globální katastrofy.



Odstranění globální klimatické nouze proto závisí na ochraně demokracie. Jistě, USA nejsou jedinou zemí, kde protidemokratické tendence brání pokroku v oblasti klimatu. Většina zemí, které na klimatickém summitu v Kodani26 nejvíce zaostávaly, byly země, kde je autoritářství buď zakořeněné, nebo na vzestupu: Čína, Rusko, Saúdská Arábie, Brazílie, Indie, USA. Kolaps demokracie v USA by však měl pro klima obzvlášť škodlivé důsledky. Snížení celosvětových emisí na polovinu do roku 2030, které je podle vědy nezbytné, by bylo nemožné, pokud by největší světová ekonomika a největší historický emitent uhlíku odmítl pomoci.



Jak se zbavit nouzového stavu demokracie, je příliš velká otázka na to, abychom na ni mohli stručně odpovědět. Prezident Biden a demokraté musí jistě udělat více; předseda senátní většiny Chuck Schumer slíbil, že do 17. ledna bude hlasovat o reformě filibusteru (obstrukce v Kongresu), aby bylo možné přijmout spravedlivé volební zákony. Zásadní význam má také mobilizovaná občanská společnost. Vzhledem k tomu, že Trumpovi stoupenci se snaží dosadit do volebních komisí po celé zemi své straníky, Barton Gellman z časopisu Atlantic poznamenává, že demokratičtí aktivisté mohou podobně pracovat na místní a státní úrovni, aby zablokovali podobné lumpárny a zajistili spravedlivé volby.



Kromě samotného Trumpa si nikdo nezaslouží takové novinářské grilování více než McConnell a McCarthy. Jako vrcholní republikáni v Kongresu se mohou postavit proti Trumpově kampani za vládu jedné strany. Místo toho oba zradili svou přísahu bránit ústavu proti všem nepřátelům, zahraničním i domácím.



McConnell a McCarthy chtějí, aby svět zapomněl, že před rokem je pronásledovala Trumpova lůza, což každého z nich vedlo k tomu, aby se na krátkou chvíli postavil za demokracii. Zejména tisk nesmí dovolit, aby McConnell, McCarthy a většina ostatních republikánů tajili, že umožňují nejvážnější ohrožení americké demokracie od občanské války - a tím podporují pekelnou klimatickou budoucnost.



Celý text v anglickém originále ZDE

