Trumpova hrozba je temnější než kdy dosud - a Bidena rychle dohání

10. 1. 2022

Problémem zpravodajství o výročí událostí z 6. ledna 2021 z minulého týdne je, že se o tom příliš často psalo v minulém čase. Je pravda, že pokus o povstání, při němž násilný dav vtrhl do Kapitolu s cílem zvrátit demokratické volby, se odehrál před rokem, ale nebezpečí, které představuje, je jasné a přítomné - a hrozí i do budoucna. Chmurnou pravdou totiž je, že Donald Trump se znovu může lehce stát americkým prezidentem. A co víc, hrozba trumpismu je nyní temnější než kdykoli předtím, píše Jonathan Freedland.



Tato chmurná prognóza se opírá o dva fakty: současnou slabost Joea Bidena a současnou sílu jeho předchůdce. Začněme tím druhým, jehož důkazem je kontrast v tom, jak o 6. lednu mluvili Trumpovi republikánští kolegové před rokem a jak o tom útoku proti americké demokracii mluví teď.

Tehdy měli jasno v tom, že Trump překročil přijatelnou hranici, že je "prakticky i morálně zodpovědný" za výtržníky, kteří zaútočili na Kongres, a chtěli věšet ty politiky, kteří se jim postavili do cesty. Mnozí z těchto republikánů Trumpa tehdy žádali esemeskami, aby dav odvolal. Nyní však buď neříkají nic - odmítli dokonce účastnit se minuty ticha k uctění památky zabitých loni 6. ledna - nebo se spěchají omluvit za to, že ten den právem označili za "násilný teroristický útok".



To proto, že se bojí Trumpa a bojí se jeho příznivců. Aby nevzbudili jejich zuřivost, musí přijmout a šířit velkou lež, že prezidentské volby v roce 2020 byly ukradeny, a akceptovat, že politické násilí není nutno odsuzovat, ale naopak ho podporovat, když přichází z vlastní strany.



Znamená to, že Trumpova taktika, jeho autoritářství, republikány nezahanbila ani neodradila, ale nakazila je. To, co bylo kdysi výstředním postojem šílenců na extrémní pozici v Republikánské straně - že Trump vyhrál volby, které podle více než 60 různých soudních rozhodnutí ve skutečnosti prohrál - se stalo povinným krédem jedné ze dvou amerických vládních stran, které věří dvě třetiny republikánských voličů.



Ještě znepokojivější je, že podle průzkumů 30 % republikánů tvrdí, že "skuteční američtí vlastenci se možná budou muset uchýlit k násilí, aby zachránili naši zemi". Pokud otázku zformulujete trochu jinak, toto číslo se zvýší na 40 %. Ne nadarmo vznesl tento týden redaktor časopisu New Yorker otázku, zda se blíží druhá americká občanská válka.



To všechno by mělo Bidena posílit. Jenže Biden má v této fázi svého mandátu nejnižší rating ze všech amerických prezidentů, pokud nepočítáme samotného Trumpa. Zvlášť špatně si vede u nezávislých voličů, kteří rozhodují volby. Průzkumy naznačují, že demokraté v listopadových volbách v polovině volebního období ztratí křesla, čímž přijdou o kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a možná i nad Senátem. To Bidena ochromí a bez souhlasu republikánů nebude schopen prosadit vůbec žádnou legislativu.



Proto je rok 2022 pro Bidenovo prezidentství rokem zlomu. Pokud prohrají, bude připravena půda pro návrat Trumpa v roce 2024. Bude to Trump s menšími zábranami, než jaké ho brzdily předtím, Trump, který se nyní otevřeně hlásí k autokratickému krédu, že volby jsou nelegitimní, pokud je vy sami nevyhrajete, že jen on smí zastávat úřad a že násilí je oprávněné k udržení moci.



Republikáni usilovně pracují na tom, aby zmanipulovali volební podmínky v Trumpův prospěch. Státy ovládané republikány přepisují volební zákony tak, aby ztížily hlasování - omezují předčasné nebo korespondenční hlasování, které často využívají voliči s nízkými příjmy a menšiny - a předávají republikány ovládaným státním zákonodárným sborům další pravomoci nad průběhem voleb. Chtějí odstranit jeden z bezpečnostních mechanismů, který zajišťoval poctivost volebního klání v roce 2020: férově jednající volební úředníky. Za tímto účelem se chystají obsadit tyto veledůležité pozice Trumpovými loajalisty. Zjednodušeně řečeno, chtějí, aby hlasovalo méně lidí a aby volební hlasy sčítali jejich lidé.



Současná síla republikánů je tedy kombinací jak odolnosti trumpismu, tak jeho schopnosti změnit systém ve svůj prospěch.



Biden schválil důležitý zákon o infrastruktuře, ale jeho větší balíček sociálních výdajů a opatření proti klimatické krizi neprošel. Jeho podpora v průzkumech veřejného mínění utrpěla ránu v souvislosti s chaotickým odchodem amerických vojáků z Afghánistánu stažení USA. Bidenův návrh zákona o výdajích uvízl na mrtvém bodě díky dvěma demokratickým senátorům, kteří ho prostě odmítají podpořit.



Avšak voliči jsou zvyklí obviňovat muže v Bílém domě, zejména když se potýkají s rostoucími účty a každodenními náklady jako nyní. Aby se situace změnila, musel by Biden začít schválením onoho klíčového zákona o výdajích, i kdyby to znamenalo zbavit ho některých ceněných a nezbytných programů. Nutností je také přijmout zákon o volebních právech, který by zablokoval pokračující snahy republikánů ještě více systém zmanipulovat ve svůj prospěch. Ať tak či onak, demokraté musí jít do podzimních voleb s nějakým výsledkem. Jejich podzimní porážka by sice nezaručila návrat Trumpa o dva roky později, ale učinila by ho mnohem pravděpodobnějším. To je vyhlídka, při níž by všem, kterým záleží na Americe - a demokracii -, měla tuhnout krev v žilách.



