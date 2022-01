Není bohužel vůbec zaručeno, že se koronavirus promění v neškodnou nákazu

12. 1. 2022

čas čtení 5 minut

Odborníci varují, že virová evoluce není jednosměrná a že pokles virulence nelze považovat za samozřejmost.



V posledních týdnech mnozí často opakují tuto nepřesvědčivou mantru: "Varianty se budou vyvíjet tak, aby byly mírnější" a "Covid se stane endemickým". Odborníci však varují, že ani jedna z těchto věcí není samozřejmostí.



Ti, kteří tvrdí, že viry se časem stávají méně smrtícími, často uvádějí příklad chřipky. Oba chřipkové viry, které vyvolaly pandemii španělské chřipky v roce 1918 a prasečí chřipky v roce 2009, se nakonec pozměnily a staly se méně nebezpečnými. Předpokládá se však, že virus z roku 1918 se stal nejprve smrtelnějším, než se stal mírnějším. A jiné viry, například ebola, se postupem času staly nebezpečnějšími.

V posledních týdnech mnozí často opakují tuto nepřesvědčivou mantru: "Varianty se budou vyvíjet tak, aby byly mírnější" a "Covid se stane endemickým". Odborníci však varují, že ani jedna z těchto věcí není samozřejmostí.Ti, kteří tvrdí, že viry se časem stávají méně smrtícími, často uvádějí příklad chřipky. Oba chřipkové viry, které vyvolaly pandemii španělské chřipky v roce 1918 a prasečí chřipky v roce 2009, se nakonec pozměnily a staly se méně nebezpečnými. Předpokládá se však, že virus z roku 1918 se stal nejprve smrtelnějším, než se stal mírnějším. A jiné viry, například ebola, se postupem času staly nebezpečnějšími.



"Je mylné, že se viry nebo patogeny stávají mírnějšími. Pokud se virus dokáže nadále šířit a způsobovat velké množství onemocnění, tak to dělat bude," vysvětluje profesor David Robertson, vedoucí virové genomiky a bioinformatiky v Centru pro výzkum virů na Glasgowské univerzitě.



Cílem virů je vytvořit co nejvíce svých kopií a co nejvíce se rozšířit. Ačkoli není vždy v jejich nejlepším zájmu zabít svého hostitele, pokud se přenášejí dříve, než nositele zabijí, usmrcení nositelů jim nevadí. Virus Sars-CoV-2 nezabíjí lidi v období, kdy je nejvíce infekční; lidé umírají obvykle dva až tři týdny po onemocnění. Za předpokladu, že se virus nevyvine tak, aby lidé onemocněli natolik, že se nebudou moci stýkat s jinými lidmi, v době, kdy jsou infekční, je viru jedno, jestli na cestě jeho šíření dojde k nějakým obětem.



Stejně tak není jasné, zda se virus Sars-CoV-2 postupně stává mírnějším. Zdá se, že omikron je méně závažný než varianty Alfa nebo Delta - obě tyto varianty však způsobovaly závažnější onemocnění než původní varianta koronaviru z Wuchanu. Důležité je, že virová evoluce není jednosměrná: Omikron se nevyvinul z delty a delta se nevyvinula z alfy - je to více náhodné a nepředvídatelné.



"Tyto [znepokojivé varianty] nevznikají jedna z druhé, a tak pokud bude tento vzorec pokračovat a za šest měsíců se objeví další varianta, může být horší," řekl Robertson. "Je důležité nepředpokládat, že existuje nějaká nevyhnutelnost, že omikron bude koncem vývoje Sars-CoV-2."



Existuje možnost, že omikron je natolik nakažlivý, že narazil na strop, díky němuž se ho budoucí varianty budou snažit překonat. Ale ještě před několika měsíci se totéž říkalo o deltě. Také omikron se bude pravděpodobně dále vyvíjet. "Mohlo by se stát, že když omikron nakazí tolik lidí, bude pro tuto první [variantu] omikronu těžší být nadále stejně úspěšný, a tak se vytvoří prostor pro virus, který se dokáže lépe vyhýbat imunitní reakci," řekl Robertson.



A co myšlenka, že by se virus Sars-CoV-2 mohl stát endemickým? Politici mají tendenci ji používat jako zástupný důvod k tomu, abychom se věnovali "normálnímu životu" a zapomněli, že covid-19 existuje. Endemický znamená onemocnění, které je trvale přítomné, ale kde je míra infekce předvídatelná a nevymyká se kontrole.



"Neštovice byly endemické, dětská obrna je endemická, horečka Lassa je endemická a malárie je endemická," vysvětluje Stephen Griffin, docent virologie na univerzitě v Leedsu. "Spalničky a příušnice jsou endemické, ale likviduje je očkování. Endemický neznamená, že je nějaká nemoc méně nebezpečná."



S tím, jak si stále více lidí vytváří imunitu vůči viru Sars-CoV-2 nebo se z infekce zotavuje, může být méně pravděpodobné, že virus vyvolá závažné onemocnění. Mohla by ale vzniknout nová nebezpečná varianta. Dobrou zprávou je, že se to stává tím méně pravděpodobné, čím větší část světové populace je očkována - protože čím méně lidí je nakaženo, tím méně šancí má virus na vývoj - ale k tomu se zatím neblížíme. Dokonce i v Evropě je velké množství neočkovaných osob a není jasné, jak dlouho bude ochrana díky přeočkování trvat.



"Představa, že v dohledné době dosáhneme endemity, se zdá být také trochu v rozporu s tím, že jsme právě zažili několik týdnů masivně explozivního exponenciálního růstu, a předtím jsme stále pozorovali exponenciální růst delty," řekl Griffin.



Přeměna Covidu v onemocnění, se kterým můžeme skutečně žít, vyžaduje více než jen celostátní očkovací kampaň a zbožná přání; vyžaduje to celosvětové úsilí o zlepšení dohledu nad novými variantami a podporu zemí, aby mohly řešit ohniska nákazy u zdroje, když se objeví. Vyžaduje také větší investice do čištění vzduchu a větrání, aby se snížil přenos v rámci našich vlastních hranic, pokud se scházíme v interiérech.





Všichni doufají, že se koronavirus vyvine tak, aby se stal mírnějším, a že se Covid stane endemickým - nebo spíše dostatečně zvládnutelným, aby nám nekazil každodenní život. Ale to jsou naděje, nikoli fakta, a opakováním těchto manter se to neurychlí.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0