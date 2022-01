Británie: V zoufalé snaze zachránit svou premiérskou funkci se Boris Johnson rozhodl v podstatě zlikvidovat BBC

17. 1. 2022

Vládní insider tvrdí, že oznámení o zrušení koncesionářských poplatků se tento víkend neočekávalo



Boris Johnson byl obviněn z toho, že se v zoufalé snaze zachránit si premiérský post zaměřil na BBC. V neděli ho mezitím předseda labouristů Keir Starmer v televizi obvinil z porušení zákona tím, že se účastnil v Downing Street opakovaně v době lockdownu mejdanů a pak o tom v parlamentě i jinde lhal.



Řada konzervativních poslanců je prý připravena požadovat Johnsonovu rezignaci uprostřed hněvu voličů kvůli obvinění že se v Downing Street pravidelně konaly opilecké večírky v době, kdy kvůli pandemii platil zákaz mejdanů a shromažďování lidí na zábavních akcích.

Proces odvolání premiéra bude zahájen, pokud ho písemně bude požadovat 54 konzervativních poslanců. Podle zpráv už takové dopisy odeslalo 35 poslanců.



Uprostřed krize náhla oznámila Johnsonova ministryně kultury Nadine Dorriesová, jeden z Johnsonových nejvěrnějších spojenců, Johnsonova vláda v roce 2027 zruší koncesionářský poplatek pro společnost BBC a od nynějška bude financování BBC na dva roky zmrazeno. Vzhledem k tomu, že v Británii drasticky roste inflace, bude to pro BBC znamenat obrovské finanční ztráty. Dorriesová opakovaně útočí na BBC a další sdělovací prostředky.



Ačkoli tento krok donutí společnost BBC zrušit celou řadu svého vysílání a potenciálně propustit tisíce zaměstnanců, pravděpodobně tento drastický útok proti BBC bude přijat pozitivně u členů a příznivců Konzervativní strany a také u pravicových médií, která zatím nevyzývají Johnsona k rezignaci.



"Boris Johnson si myslí, že ti, kdo informují o tom, jak porušuje předpisy, by měli nést následky, zatímco on vyvázne bez trestu," řekla Lucy Powellová, labouristická stínová ministryně kultury.



Snížení financování BBC, které zásadně změní fungování korporace v roce, kdy vstupuje do svého stého výročí, se zdá být ústředním tématem Johnsonovy strategie jak zachránit své premiérství uprostřed zuřivosti britské veřejnosti, že v době, kdy celá země dodržovala zásady lockdownu, se v Downing Street konaly hromadné opilecké večírky a Johnson o tom opakovaně v parlamentu lhal.



Mezi další Johnsonova připravovaná opatření na jeho záchranu prý patří rozhodnutí mobilizovat armádu, aby blokovala příplavbu uprchlíků z Francie do Británie přes kanál la Manche na malých člunech, opatření k řešení obrovských front na operace v nemocnicích a absolutní zrušení veškerých protipandemických opatření.



Johnson se tím chce zavděčit ultrapravicovému křídlu Konzervativní strany, která má v Británii dnes u moci vrch. Potíž je, že veřejnost drtivou většinou nyní považuje nejen Johnsona za podvodníka a lháře, ale celou jeho Konzervativní stranu za maniaky a šílence.



Především nálada v severoanglických, původně labourisetických volebních okrscích, které volily konzervativce poprvé teprve v roce 2019, "přešla od hněvu k posměchu", jak svědčil jeden poslanec, a Johnson se stal terčem vtipu lidi, kteří ho volili v prosinci 2019. Poslanec uvedl, že výraz 'shitshow' používali konzervativní poslanci o nynější Johnsonově politické situac často poslanci] používán často" a že čekají na nadcházející zprávu o skandálu permanentních mejdanů v Downing Street během lockdownu, kterou má vypracovat státní úřednice Sue Grayová, než se rozhodnou, co dál. (Jenže ta státní úřednice podléhá Johnsonovi, takže ho nemůže odvolat z funkce. Jak vysvětlil jeden ústavní odborník v neděli v britském rozhlase, britská ústava nemá ustanovení, co udělat, když se zjistí, že je premiér podvodník a lhář.)



