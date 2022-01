Koronavirus: Francie zaznamenala skoro půl milionu denních nákaz

19. 1. 2022

čas čtení 1 minuta

- Francie zaznamenala dalších 464 769 denních nákaz na covid a 288 denních mrtvých. Celkem ve Francii dosud zemřelo na covid 100 339 osob.



- Do poloviny března zřejmě v USA zemře dalších 300 000 lidí na omikron. Vyplývá to z modelování amerických vědců. (Spojené státy mají 33krát více obyvatel než ČR, takže v ČR by to bylo dalších 9900 mrtvých.) Počet mrtvých na omikron v USA nyní roste a 17. ledna zemřelo 1700 osob. Pokud by se toto modelování uskutečnilo, do března by v USA na covid zemřelo více než milion lidí. I když je omikron v průměru mírnější, bezprecedentní rychlost šíření nákazy znamená, že mnoho zranitelných lidí se stává obětí vážného průběhu nemoci.



- Itálie v úterý zaznamenala 228 179 denních nákaz a 434 úmrtí.



- V prvním týdnu ledna bylo v Anglii a ve Walesu registrováno 900 úmrtí na covid, avšak jde i o později registrovaná úmrtí z Vánoc.



- Británie zaznamenala 94 432 nákaz a 438 denních úmrtí.

0