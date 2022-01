Ukrajina potřebuje pomoci s přežitím ruských náletů, nejen s ničením tanků

21. 1. 2022

čas čtení 9 minut

Ruská invaze zřejmě začne ničivým bombardováním, jehož smyslem bude vyvolat rychlou kapitulaci, napsala Dara Massicotová.

Značná část západních diskusí ohledně pomoci Ukrajině tváří v tvář zdrcující ruské vojenské převaze se soustředí na zbraně relativně malého dosahu a taktiku zamýšlenou jako prostředek vtažení invazních sil do "dalšího Afghánistánu", nebo "téměř jistého pekla". Například poskytnutím většího počtu protitankových střel Javelin, protiletadlových raket Stinger a ozbrojených "dronů". Nebo výcvikem ukrajinských sil a nestátních uskupení ve výrobě improvizovaných výbušných zařízení. I když tento typ akce by znamenal uvalit na útočníka další náklady, týkaly by se ruských a proxy pozemních sil. Tyto přístupy neberou v úvahu rozhodující roli, kterou mohou sehrát ruské letectvo a raketové vojsko.

Pokud Kreml nařídí rozsáhlý vpád na Ukrajinu, pravděpodobně bude mít formu multidoménové operace, která začne údery letectva a raketového vojska, které mohou mít rozhodující význam a být devastující dávno předtím, než do hry zasáhnou obranné prostředky krátkého dosahu.

Lepším přístupem je začít sledovat současnou strategii a doktrínu ruských ozbrojených sil, síly, které Rusko shromáždilo a schopnosti, jež prokázalo v nedávných konfliktech.

Mnoho ruských operačních koncepcí zdůrazňuje krátké a intenzívní "úvodní období války", které může vyvolat rozhodující efekty ještě předtím, než jsou plně nasazeny pozemní síly. Zbraně pro útok z odstupu - bomby, přesně naváděné rakety - jsou odpáleny proti nepřátelským silám a infrastruktuře, která umožňuje boj: Vojenským základnám, předsunutým jednotkám, stanovištím protivzdušné obrany, letištím, klíčovým dopravním uzlům, skladům paliva, cílům zajišťujícím řízení a velení, elektrárnám, dokonce i místním médiím. Cílem je donutit nepřátelskou vládu, aby rychle kapitulovala.

Rozsáhlá ruská operace proti Ukrajině bude zřejmě z několika důvodů odlišná od předchozích postsovětských operací. Ruské ozbrojené síly strávily minulou dekádu vylepšováním doktríny, reorganizací a modernizací arzenálu. Už nespoléhají na velký počet špatně vycvičených vojáků základní služby a špatně vybavené pozemní síly jako v Čečensku. Modernizační program byl určen k tomu, aby se vyhnul tomu typu dezorganizované, umouněné operace s dominantní rolí pozemních sil, kterou jsme viděli v Gruzii v roce 2008. Dokonce i "hybridní" vpády na Krym a do Donbasu v roce 2014 mohou být přinejlepším jen zčásti ilustrativní.

Nejnázornější ilustrací současné ruské taktiky je zřejmě nijak neskrývaná operace v Sýrii. Ale tyto expediční síly byly mnohem menší, určené jen k podpoře toho, co Moskva považuje za protipovstaleckou a protiteroristickou operaci. Na vrcholu tvořily ruské síly v Sýrii jen malý zlomek úderné síly, která je dnes umístěna na stálých základnách nebo dočasně rozmístěna v ukrajinském pohraničí.

Modernizované a masivní ruské vojenské síly, které nyní ze tří stran obklopují Ukrajinu, mohou nasadit nálety a raketové údery, které pravděpodobně zahltí ukrajinské letectvo a protivzdušnou obranu a vážně poškodí vojenská i další zařízení. Zejména ruské Vzdušně-kosmické síly, neboli VKS, jsou dnes velmi odlišné od toho, jak vypadaly před deseti lety. Mají nové modernizované letouny spolu s lepšími radary, komunikačními prostředky a vybavením pro vyhledávání a zaměřování cílů. Piloti obecně nalétali více hodin a získali výcvik v oblasti podpory pozemních sil a nočních operací. A ačkoliv mají málo zkušeností s průlety nepřátelskou protivzdušnou obranou, 92 % pilotů má čerstvé bojové zkušenosti ze Sýrie. VKS také přijaly efektivnější protiopatření proti přenosným prostředkům protivzdušné obrany nebo obraně krátkého dosahu jako jsou střely Stinger, včetně létání ve velkých výškách.

Rusko také používá střely pro přesný útok z odstupu, které mohou zasáhnout jakékoliv místo na Ukrajině dokonce i z ruského území nebo prostoru Černého moře. Zbraně jako balistický raketový systém krátkého dosahu SS-26 s dosahem 250 až 350 km jsou již umístěny poblíž Ukrajiny. Rusko může udeřit ještě z větší vzdálenosti s použitím pozemní střely s plochou dráhou letu SSC-7 (400-500 km), protizemní námořní střely s plochou dráhou letu SS-N-30A Kalibr (více jak 1 500 km) nebo střel s plochou dráhou letu Kh-555 či Kh-101 odpalovaných ze strategických bombardérů (2 000 - 4 000 km).

Proti tomu může Ukrajina nasadit jen letectvo a systémy protivzdušné obrany, které jsou početně omezené, pocházejí ze sovětských dob a jsou rozmístěny na malém počtu základen. Ruské nálety nebo raketové ostřelování je brzy mohou učinit neefektivními, dokonce i když nebudou zcela zničeny.

(Britské průzkumné letouny startující k letům nad Sýrií z kyperské základny v Akrotiri bývaly rutinně Rusy rušeny prostředky REB již krátce po startu, ačkoliv se v ten okamžik nacházely zhruba 300 km od břehů Sýrie, kde tato zařízení byla rozmístěna. Rusko tedy může snadno také zarušit prakticky veškerou nepřátelskou komunikaci a navigační systémy GPS v prostoru bojových operací na Ukrajině, včetně komunikace mobilními a satelitními telefony - pozn. KD.)

Vlastní integrovaná protivzdušná obrana VKS bude doprovázet ruské vojáky na zemi, aby je chránila systémy PVO krátkého, středního a dlouhého dosahu. Rusko může také v některých hraničních oblastech rozmístit pokročilý systém SA-21, aby ohrozilo vzdušný prostor nad východní Ukrajinou, zastavilo nebo degradovalo transfery západních zbraní. Například systémy SA-21 vybavené střelou 40N6 může zasáhnout cíl ve vzdálenosti až 400 km - a vzdálenost mezi Kyjevem a ruskou hranicí poblíž Kurska je kolem 300 km. Takové rozmístění by ohrožovalo vojenská i civilní letadla operující z velkých částí východní Ukrajiny a z Krymu letouny nad Černým mořem.

Je vysoce nepravděpodobné, že podporovatelé Kyjeva dokáží v krátkém či středním výhledu poskytnout dostatečnou materiální podporu, která by přemostila propast mezi ukrajinskými a ruskými vojenskými schopnostmi způsobem, jenž by odstrašil ruskou agresi.

Ruská korelace sil je prostě příliš silná a ruské letouny mohou prostě přelétnout nebo zůstat mimo dosah mnoha taktických zbraní nebo zbraní krátkého dosahu jako Stingery nebo Javeliny. Využijí modernizovaného letectva, přesných úderů z odstupu, nebo je zasáhnou dalekonosným dělostřelectvem. Nicméně existují i rychle dostupné možnosti, jak podpořit Kyjev a omezit dopad těchto úderů, aby byly ušetřeny životy a jednotky.

V následujících týdnech mohou partneři Kyjevu pomoci vyhnout se leteckým a raketovým úderů, jak nejlépe to půjde, konzultacemi ohledně plánů na rozptýlení protivzdušné obrany nebo plánů opevnění jiných kriticky důležitých instalací, protože tyto lokace budou téměř jistě brzy primárním cílem ruských úderů. Partneři Ukrajiny mohou poskytnout vědomosti ohledně ruské strategie zaměřování cílů, aby pomohli s budování opevnění nebo zřízením záložních plánů kriticky důležitých center řízení a velení nebo vojenských jednotek, nebo detekovat kyberútoky či vpády. Konečně mohou sdílet v reálném čase zpravodajské informace o ruských leteckých operacích či odpálení raket. Takové informace mohou být životně důležité, když k rozptýlení a přežití bude zbývat jen několik minut času.

Konečně mělo by být také vystupňováno úsilí zajistit systémy protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu. Ukrajina požádala o pomoc v oblasti protivzdušné obrany a již začala opevňovat kriticky důležité instalace proti útokům ze vzduchu, což naznačuje správné chápání ruského výběru cílů a strategie. A Spojené státy a další spojenci a partneři již začali diskutovat o poskytnutí systémů Patriot nebo izraelského iron Dome, které by oba byly mnohem užitečnější než snadno přelétnutelné přenosné střely. Ale s touto pomocí nelze počítat v blízké době. Takové systémy by si vyžádaly měsíce z hlediska schválení, nasazení, vytvoření infrastruktury a výcviku lokálních obsluh.

Ruská rozsáhlá mnohadoménová operace bude pro ukrajinské ozbrojené síly a lid devastující a Ukrajina by měla pracovat na tom, aby tomu předešla. Ale mohou být také podniknuty kroky k omezení efektu náletů a raketových úderů, které by zřejmě takovou operaci zahájily. Kyjev a jeho podporovatelé musejí neprodleně takové kroky podniknout.

Celý text v angličtině: ZDE

0