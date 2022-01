Ukrajina: Krize graduje

19. 1. 2022 / Karel Dolejší

Z analytiky očekávaných indikátorů bezprostřední hrozby ruské invaze zbývá splnit fakticky už jen dva: Přísun ruských výsadkářů plus přísun personálu k ohromným kvantům bojové techniky uskladněným v ukrajinském pohraničí.

V úterý byl zaznamenán rekordní počet západních průzkumných letů nad Baltem a východní částí Ukrajiny. Kromě strojů NATO se stále výrazně angažují i švédské průzkumné Saaby.



Po přesunu švédských vojáků a obrněné techniky na ostrov Gotland ruská výsadková plavidla Severní a Baltské floty opustila Baltské moře. Předpokládá se, že to teď ruské Ropuchy otočí na jih a připojí se k silám v Černém moři. Součástí některých scénářů invaze je ruská výsadková operace u Oděsy. Část analytiků sice vyjadřuje skepsi ohledně ruské schopnosti provést větší vyloďovací operaci v hostilním prostředí, nicméně Michael Kofman z Center for Naval Analysis, kterého i ruští autoři respektují, nevidí důvody předpokládat, že by toho Moskva nebyla technicky schopna.

Nad švédskými jadernými elektrárnami a vládními budovami létají velké vojenské průzkumné "drony" neznámého původu, už několik dní po sobě. Podezřelé jsou dvě ruské lodě, které se už třetí den zdržují u švédského pobřeží.

Někdo také posílá švédským dětem výhrůžky válkou s Ruskem přes TikTok. Případ šetří policie. Tuším, že to nejspíše spáchali nějací somálští piráti...

Přísun letectva do blízkosti hranice, ať už na Krym, nebo do Běloruska, je další předpokládaný indikátor, že se čas krátí. Obdobně jako nejméně 36 odpalovacích zařízení operačně taktických střel Iskander.

Rusko začalo o víkendu postupně evakuovat diplomatický personál z Ukrajiny, britské MZV má od pondělka krizovou pohotovost. Ukrajina urychluje mobilizaci jednotek územní obrany.

Podle Američanů jsou poprvé k dispozici jasné zpravodajské informace, že Rusové plánují i útok na Kyjev. Většina analytiků měla dosud za to, že se mu Rusové budou chtít vyhnout, kvůli nevyhnutelným civilním obětem. Naproti tomu třeba Charkov je v případě invaze "jasný", jde o dopravní uzel, který útočící armáda těžko může obejít.

Myslel jsem si ještě počátkem týdne, že politicky nejslabšími články na Západě budeme my a Maďarsko, ale je to Německo. Když Handelsblatt napsal, že odstřihnutí Ruska od systému SWIFT Berlín neschválí, ruské burzy po dvoudenním propadu ožily.

Putin tedy fakticky dostal z Německa zelenou, i když dvě menší koaliční strany ve vládě to tak určitě nechtěly.

Z amerických přístavů na východním pobřeží vyplulo včera nejméně pět vyloďovacích plavidel US Navy, plus další doprovodná, logistická a technická. Zatím není jasný jejich přesný kurs. Nejpravděpodobněji ale zamíří jako posily do Pobaltí. Další možností je Rumunsko. Plavba do Evropy a vyložení může zabrat zhruba týden času.

Stahování ruských jednotek VDV a dalších komponent z Kazachstánu bylo právě dokončeno. Znamená to mimo jiné, že výsadkáři a jejich velitel generálplukovník Andrej Serďukov jsou k dispozici pro další operaci. Můj osobní tip je, že Putin pověří vrchním velením nad celou ukrajinskou invazí právě jeho.

