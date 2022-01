Bill Browder: Uvalte sankce na padesát lidí kolem Putina

21. 1. 2022

čas čtení 4 minuty

Moderátor: Nyní je tu se mnou Bill Browder, finančník, který investoval do ruských podniků a později se stal terčem útoku ruské vlády. Jeho právní zástupce byl v Rusku zavražděn. Bille Browdere, myslíte si, že pokud dojde k válce, je Rusko na západní sankce dobře připraveno?



Bill Browder: No, myslím, že ty grafy, které jste ukázali, jsou přesně tím důvodem, proč Putin dělá to, co právě teď dělá. On má v tuto chvíli pocit, že je v silné pozici, aby mohl vznášet nejrůznější šílené požadavky. Má centrální banku plnou peněz. Ceny ropy jsou vysoké. Všichni se bojíme, že nám odřízne ruský plyn, a on má 100 000 nebo více vojáků na hranicích a teď si klade různé nehorázné požadavky, a tak má určitě pocit, že v téhle hře na kuře ustoupíme my první, ale nesouhlasím s analýzou, že by mu sankce neublížily. Moderátor: Nyní je tu se mnou Bill Browder, finančník, který investoval do ruských podniků a později se stal terčem útoku ruské vlády. Jeho právní zástupce byl v Rusku zavražděn. Bille Browdere, myslíte si, že pokud dojde k válce, je Rusko na západní sankce dobře připraveno?Bill Browder: No, myslím, že ty grafy, které jste ukázali, jsou přesně tím důvodem, proč Putin dělá to, co právě teď dělá. On má v tuto chvíli pocit, že je v silné pozici, aby mohl vznášet nejrůznější šílené požadavky. Má centrální banku plnou peněz. Ceny ropy jsou vysoké. Všichni se bojíme, že nám odřízne ruský plyn, a on má 100 000 nebo více vojáků na hranicích a teď si klade různé nehorázné požadavky, a tak má určitě pocit, že v téhle hře na kuře ustoupíme my první, ale nesouhlasím s analýzou, že by mu sankce neublížily.

A je tu ještě jedna věc. Vy jste se nezmínili o tom, že sám Vladimir Putin plus další oligarchové a zkorumpovaní činitelé kolem něho ukradli obrovské množství peněz ruskému státu. A všechny ty peníze mají ti lidé na Západě. Oni nevěří, že je to v Rusku bezpečné, tak to mají v našich bankách. A tak není třeba uplatňovat sankce na celou ruskou ekonomiku, abychom tyto lidi zasáhli. Můžete sankcionovat 50 nejvýznamnějších ruských oligarchů a dostanete je a zasáhnete Vladimira Putina, pro kterého oni drží jeho peníze. A to je něco, co Vladimir Putin bere velmi osobně a velmi vážně.



Moderátor: A myslíte si, že je tohle taková hrozba, jakou mu v tuto chvíli Antony Blinken v Ženevě vyhrožuje?



Bill Browder: No, já nevím přesně, co se děje za zavřenými dveřmi v Ženevě, ale mělo by to být jasné. Jedna věc je použít tupý nástroj. Proč nepoužít přesný nástroj? Proč ne tyto cílené sankce se všemi těmi Magnitského sankcemi? Je to jako novodobý lék proti rakovině. Místo toho, aby se snažili zabít celého pacienta. Můžete dnes usmrtit jen rakovinovou buňku a tou rakovinovou buňkou je Vladimir Putin a lidé kolem něj a já si dovedu představit, že se o tom nemluvilo s Rusy, nedovedu si ale představit, že se o tom nemluví ve Washingtonu, a to je mimochodem něco, co mohou Američané udělat bez Evropanů. Amerika může uplatnit tyto sankce a v okamžiku, kdy budou uplatněny, se veškerá aktiva, která tito lidé drží ve Spojených státech a v mnoha zemích světa, stanou fakticky nedostupnými.



Moderátor: Teď jsme měli v pořadu Anthonyho Gardnera, bývalého amerického velvyslance v Bruselu, v EU, a ten poměrně překvapivě na diplomata navrhl, že by vlastně Amerika a Západ měly používat právě tu taktiku, kterou používá Rusko, což jsou kybernetické útoky.



Bill Browder: No, já si myslím, že to všechno závisí na tom, v jak zoufalé situaci se všichni ocitneme, pokud by Rusko zahájilo velkou pozemní invazi na Ukrajinu. Myslím, že na stole je všechno. Myslím, že nakonec to, čemu se my na Západě, Spojené státy a Velká Británie Evropa zoufale snažíme vyhnout, je zapletení se do vojenské konfrontace, a tak bude na stole vše, co není vojenské, počínaje finančními sankcemi, pak kybernetickými útoky a tak dále a tak dále. Když už jsem to řekl, měl bych jen upozornit, že právě teď sledujeme hru s vysokými sázkami a a pravděpodobnost, že Vladimir Putin dobrovolně vstoupí do krvavé války s vlastními vojáky, kteří se mu vrátí v pytlích na mrtvoly, a v níž bude muset nést velmi vysokou ekonomickou cenu, to není něco, co by chtěl udělat. Myslím, že to jen hraje, že blafuje, a myslím, že se snaží zjistit, jak moc jsme vystrašení a jaké ústupky uděláme. Ale na základě jednoty Evropy a Spojených států to nevypadá pravděpodobně.





Zdroj v angličtině ZDE

0