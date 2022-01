USA povolily dodávku vrtulníků a další výzbroje na Ukrajinu

21. 1. 2022

Spojené státy a jejich spojenci spěchají s dodávkami zbraní a dalšího vojenského vybavení na Ukrajinu před potenciální novou ruskou invazí, informuje Joseph Trevithick. Spojené státy a jejich spojenci spěchají s dodávkami zbraní a dalšího vojenského vybavení na Ukrajinu před potenciální novou ruskou invazí,

Americké ministerstvo zahraničí schválilo transfer pěti ruských vrtulníků Mi-17, které náležely nyní již nefunkčnímu afghánskému letectvu, ukrajinským ozbrojeným silám. Američtí představitelé také autorizovali plány estonské, lotyšské a litevské vlády dodat americké zbraně, včetně protitankových střel Javelin. Vše je součástí širších snah USA, spojenců a partnerů posílit ukrajinské vojenské kapacity před potenciální novou ruskou invazí, která podle všeho bezprostředně hrozí.

Pět z celkem sedmi původně afghánských strojů Mi-17 je již na Ukrajině kvůli údržbě.

I když bylo předání schváleno ministerstvem, existují ještě další úřední kroky, které je třeba provést. Totéž platí o zbraních z baltských států.

Počátkem týdne Británie zahájila letecké dodávky pancéřovek nové generace NLAW (také označovaných jako MBT LAW, bylo jich dosud dodáno přes 2 000 ks - pozn. KD) na Ukrajinu. Tým britských instruktorů také bude cvičit ukrajinské vojáky v zacházení s touto zbraní.

V posledních měsících americká vláda dodala zásilky zbraní na Ukrajinu, včetně Javelinů a ručních zbraní, stejně jako munice a dalšího vybavení. Americký tým se v prosinci vrátil z mise, jejímž cílem bylo zhodnotit stav ukrajinské protivzdušné a protiraketové obrany a identifikovat možnosti jejího posílení.

Ukrajinci nepochybně budou považovat pět Mi-17 za vítaný příspěvek. Tyto vrtulníky mohou být konfigurovány k převozu vojáků, raněných, nebo pro podporu pozemních operací vyzbrojeny protitankovými střelami, neřízenými raketami a podvěsnými kulomety. Nicméně nehledě na další možné potenciální dodávky těchto strojů není reálné, že by významně vyvážily ruskou převahu co do velikosti i schopností letectva.

(Vzhledem k absolutní převaze ruského letectva a senzorů bychom tyto stroje bohužel mohli ihned vybavit výstižným anglickým titulem "sitting duck" - KD.)

Toto vše podtrhuje omezení toho, co Spojené státy a jejich spojenci a partneři jsou ochotni nebo mohou udělat za účelem odstrašení Ruska od nového útoku proti Ukrajině.

(Jak si všímá ruské dezinformační médium Sputnik, které zprávu kompetentně doplnilo snímky kulometných nábojů 7,62 x 51 mm NATO, české ministerstvo obrany zvažuje dodávky dělostřelecké munice Ukrajině. Záležitost příští týden projedná vláda. V českých skladech se nachází až 60 000 starších granátů ráže 152 mm, které jsou nekompatibilní se standardní 155 mm municí NATO a dříve nebo později je bude třeba nahradit, mj. i kvůli nevyhovujícímu dostřelu. Žádný letecký most však nečekejme. Zda stihne ČR dodat Ukrajincům vůbec nějakou munici ze skladů, dokud budou mít ještě nějaká provozuschopná děla, v tuto chvíli těžko říci - KD.)

Zdroj v angličtině: ZDE

