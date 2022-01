Téměř polovina nakažených covidem v roce 2020 zřejmě utrpěla trvalé poškození čichu

24. 1. 2022

- Švédský Karolinska Institute ve Stockolmu provedl podrobné testy u stovky osob, které byly nakaženy covidem v první vlně nákaz na jaře roku 2020. Studie zjistila, že jen 4 procenta nakažených 18 měsíců po uzdravení z covidu trvale ztratila čich, avšak třetina nakažených má omezenou schopnost čichu a téměř polovina nakažených trpí parosmií, což znamená, že jejich čich je zkreslený. Vědci dospěli k závěru, že 65 procent osob, které se uzdravily z covidu, utrpělo po 18 měsících buď úplnou ztrátu čichu, snížení schopnosti čichu anebo zkreslenou funkci čichu. ZDE



- Rusko už třetí den zaznamenalo rekordní počet denních nákaz, 63 205. V Rusku zemřelo za posledních 24 hodin na covid dalších 679 osob, celkem v Rusku na covid zemřelo 326 112 lidí.



- Vysoká činitelka Světové zdravotnické organizace Maria van Kerhove varovala, že na světě jsou 3 miliardy lidí, které dosud nedostaly ani první dávku vakcíny. Znamená to, že omikron zdaleka není poslední variantou koronaviru. Globální problém pandemie totiž zůstává neřešen.



- Organizátoři pekingských olympijských her uvedli, že mezi 2586 členy personálu olympijských her, který přijel do Číny, bylo 72 osob nakažených covidem. Mezi 171 sportovci a pracovníky národních týmů žádná nákaza nebyla.



- Úřady v Hongkongu informovali, že jeden křeček, předaný úřadům, byl nakažen covidem, a že více než 2200 křečků v Hongkongu bylo vybito.

