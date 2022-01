Ukrajinská škola: Děti, co budeme dělat, až školu bude ostřelovat dělostřelba?

25. 1. 2022

Učitelka: Děti! Co uděláme, když dojde k ostřelování?



Žáci: Měli bychom zalézt pod stoly.



Učitelka: Dobře, to je správně.

Reportér: Škola na předměstí Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny:







Reportér: Jen další úterý pro dvanáctileté čtenáře. Psaní a rychlé projití toho, co dělat, kdyby zase začalo ostřelování. Tohle je jen cvičení. Prozatím. Ale cvičení se stávají pravidelnějšími, protože řeči o ruské invazi se dostávají na vrchol. Pokud by k ní došlo, možný vstup by byl z území drženého ruskými separatisty v Donbasu, nedaleko této školy.

Před sedmi lety na den přesně dopadla kolem budovyškoly palba raket. Tato komunita nepotřebuje další školení o tom, co je to válka. Před sedmi lety na den přesně dopadla kolem budovyškoly palba raket. Tato komunita nepotřebuje další školení o tom, co je to válka.



Osm set kilometrů ve vnitrozemí v hlavním městě Kyjevě. To, co se děje v této budově, není cvičení. Ministerstvo zahraničí v Londýně se rozhodlo začít stahovat část personálu svých ambasád z Ukrajiny. Úředníci uvedli, že jde o preventivní opatření, nikoli o reakci na konkrétní hrozbu. Přesto se do Británie vrátí asi polovina z přibližně 60 zaměstnanců zdejší ambasády. Američané postupují podobně. NATO posílá další lodě a letadla do svého nasazení ve východní Evropě.



Britský premiér v pondělí. "Invaze na Ukrajinu bude z ruského pohledu bolestivá, násilná a krvavá záležitost a myslím, že je velmi důležité, aby lidé v Rusku pochopili, že by to mohlo být nové Čečensko."



Mluvčí Kremlu označil podobné výrazy za hysterické, ale pak hovořil o tom, že možnost konfliktu je vyšší než dříve.



Ve škole, v které jsme dnes byli, vládne pocit, že mocní hráči mluví o válce, zatímco oni by byli ti, kteří by s ní na místě museli žít. Stejně jako museli předtím. Tato čtvrť se jmenuje pátý okrsek na okraji Mariupolu, asi 20 kilometrů od frontové linie. Před sedmi lety doslova na den, kdy na tuto čtvrť dopadaly rakety, zemřelo 30 lidí. Místní obyvatelé ten rok nazvali leden. Černý leden.



Zpět ve škole vzpomínají ženy, které ji vedou, na to, jak se před sedmi lety ukrývaly se žáky během ostřelování.





Když se tedy znovu mluví o válce, co by udělaly jinak, kdyby se to stalo znovu?





Reportér: Tohle je docela smíšená čtvrť, rusko-ukrajinská. Jen by mě zajímalo, jestli se zítra ulicí, nedej bože, projedou ruské tanky. Jak by tato čtvrť reagovala a jak byste reagovali vy?

Učitelky: Zůstaly bychom. Zůstali bychom tady. V roce 2015 jsme školu neopustili. Neopustíme ji ani teď. Jsou tu naše děti, je to naše rodina. Naše práce. Nikdo to za nás neudělá. Takhle se vezmeme za ruce a postavíme se před tanky.Reporét: Je to smíšená čtvrť s velkým podílem etnických Rusů. Velké procento lidí se tu minule ruskému postupu bránilo, někteří ne, ale nikdo, s kým jsme dnes mluvili, nechce, aby přes jejich školu vedla další frontová linie. Takže vzpomínky na konflikt, opravdu syrové, ještě v této čtvrti jsou, a to právem. Nezapomeňte, že konflikt začal v roce 2014 mezi Ruskem podporovanými separatisty a Ukrajinci. Posledních sedm nebo osm let doutná asi 15 kilometrů od místa, kde stojíme.Tomu místu, kde jsme byli ve škole, se říká škola č. 5. Je to v okrese 5 a v tento den si vzpomínáme na den před 7 lety na den, kdy byla ta čtvrť ostřelována raketami. A jak jsme řekli v reportáži, zemřelo 30 lidí. Když teď mluvíte s přáteli a rodinou kohokoli z těch 30 lidí, jedna věc je naprosto jasná, nezávisle na jejich jakési ruské nebo ukrajinské kulturní orientaci. Absolutně nemají chuť na válku.