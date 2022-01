Německy mluvící popírači Covidu se snaží vybudovat v Paraguayi "svobodnou kolonii"

28. 1. 2022

Skupina německých, rakouských a švýcarských přistěhovalců založila v jednom z nejchudších regionů země ideologicky motivovanou osadu



V úrodné červené půdě Caazapá, jedné z nejchudších oblastí Paraguaye, vzniká uzavřená komunita o rozloze 1 600 hektarů (4 000 akrů), nazvaná El Paraíso Verde neboli Zelený ráj.



Počet obyvatel komunity, kterou tvoří převážně němečtí, rakouští a švýcarští přistěhovalci, se podle majitelů časem zvýší ze 150 na 3 000. V úrodné červené půdě Caazapá, jedné z nejchudších oblastí Paraguaye, vzniká uzavřená komunita o rozloze 1 600 hektarů (4 000 akrů), nazvaná El Paraíso Verde neboli Zelený ráj.Počet obyvatel komunity, kterou tvoří převážně němečtí, rakouští a švýcarští přistěhovalci, se podle majitelů časem zvýší ze 150 na 3 000.





Přistěhovalectví do kolonie se zintenzivnilo od začátku pandemie. Obyvatelé, kteří poskytli rozhovor na svém kanálu na YouTube, vysvětlují svůj příchod skepsi vůči koronaviru a vakcínám.



Caazapá, venkovský region, kterému dominuje chov dobytka v centru bujné východní Paraguaye, zaznamenal podle oficiálních údajů nárůst od čtyř nových německých přistěhovalců v roce 2019 na 101 v roce 2021. Antivaxerští přistěhovalci se podle zpráv usazují i v dalších částech Paraguaye.



Jeden německý občan, který žije nedaleko a který obchoduje s Paraíso Verde, uvedl jako vysvětlení nárůstu počtu imigrantů zdiskreditované konspirační teorie o vakcínách proti koronaviru. Tvrdí, že vstřícné paraguayské imigrační zákony se ukázaly jako atraktivní pro Němce, kteří chtějí uniknout "nové autoritářské společnosti" v Německu. "Přichází mnoho starších lidí. Chápou, že mnoho lidí umírá v pečovatelských domech po očkování," opakoval Němec nesmysl.



Na svém kanálu na YouTube sdílí Paraíso Verde videa, která popisují pandemii, jež zabila přibližně 5,5 milionu lidí, jako "neexistující", propagují falešné, nebezpečné "zázračné léky" proti covidu a propagují Paraguay jako zemi bez pandemických omezení - navzdory tomu.



I když Paraguay v červnu 2021 zaznamenala nejvyšší úmrtnost na Covid na světě v přepočtu na obyvatele, německá kolonie zveřejnila videa z velkých mejdanů v rozporu s karanténními omezeními.



V Německu se části společnosti zradikalizované uprchlickou krizí v roce 2015 ukázaly jako živná půda pro dezinformace a konspirační teorie o pandemii. Krajně pravicová strana Alternative für Deutschland se snaží oživit svou slábnoucí volební podporu brojením kritikou karanténních opatření a vakcín.



Malá část skeptiků se rozhodla vydat do zahraničí, přičemž další oblíbenou destinací je podle zpráv Bulharsko.



Přítomnost velké skupiny anicovidových skeptiků v Caazapá znepokojuje místní zdravotnické úřady. Dr. Nadia Riverosová, vedoucí oddělení veřejného zdravotnictví v Caazapá, uvedla, že pandemie byla pro region, který nemá žádné jipky a pouze jednu plně vybavenou sanitku, zničující.



"Nechceme tím znovu projít. Myslím, že cizinci, ať už jsou odkudkoli, by se měli nechat očkovat před vstupem do země," řekla.



A protože Paraguay čelí rychle se stupňující třetí vlně Covidu a zároveň se snaží zlepšit druhou nejnižší míru proočkovanosti v Jižní Americe, ministerstvo zdravotnictví tento měsíc oznámilo, že cizinci, kteří nemají trvalý pobyt v zemi, musí nyní předkládat očkovací průkazy.



Od doby, kdy toto nové nařízení vstoupilo v platnost, byl nejméně šesti německým občanům bez očkovacího průkazu odepřen vstup.



Nejznámější paraguayskou osadou byla Nueva Germania, protofašistická kolonie, kterou v roce 1886 založila filozofova sestra Elizabeth Nietzscheová a její manžel Bernhard Förster. Förster zemřel, pravděpodobně sebevraždou, když Nueva Germania kolabovala pod tíhou finančních problémů, vnitřních konfliktů a nedostatečných zemědělských znalostí osadníků.



Zatímco Nietzsche a Förster si představovali árijskou kolonii nedotčenou židovským vlivem, zakladatel a vůdce El Paraíso Verde Erwin Annau hovoří o zachování germánských národů před přítomností islámu a - na webových stránkách, které byly nedávno staženy z internetu - zpochybňoval vinu připisovanou Německu za druhou světovou válku.



