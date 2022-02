Dánsko ruší veškerá koronavirová opatření

1. 2. 2022

Foto: Reakce britského tisku na (zcenzurovanou) zprávu státní úřednice Sue Grayové, že ohledně mejdanů v lockdownuj Johnson selhal





V pondělí 31. ledna 2022 zaznamenala Česká republika 29 514 denních nákaz (je to asi o tisíc nákaz méně než předchozího pondělí. K tomu je nutno připočíst dalších 5073 případů reinfekce, tedy celkový počet nákaz je v ČR 34 587. Hospitalizováno je 2430 osob. Celkem zemřelo v ČR 37 243 lidí.



Potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel je 2318, za posledních 14 dní 2904. Nejvyšší nákaza je v okrese Praha-západ (3134 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-východ (3036), Praha (2793), ve Zlíně (2791), v Uherském Hradišti (2505), v Náchodě (2676) a v Chomutově (2620) ZDE





- Dánsko se stává první zemí, která zruší veškerá koronavirová omezení, chce se spoléhat na vysokou proočkovanost občanstva a doufá, že varianta omikron je pro očkované občanyt méně nebezpečná.



- Desítky tisíc tun lékařského odpadu způsobeného covidem ohrožují zdraví i životní prostředí, varuje Světová zdravotnická organizace.



- Z výzkumu vyplývá, že by byl svět daleko lépe chráněn před novými variantami koronaviru, kdyby bohaté země sdílely s chudýmui polovinu svých vakcín.



- Kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že Kanaďané jsou zhnusení chováním antivaxerských demonstrantů a dodal, že se jimi nenechá zastrašovat. Má pozitivní test na covid.



- V Anglii bylo zaznamenáno 92 000 denních nákaz, je to ostrý nárůst poté, co se začaly zaznamenávat reinfekce.



- Ze studie z Dánska vyplývá, že subvarianta omikronu BA:2 je nakažlivější než běžnější varianta BA.1 a dokáže více nakazit očkované osoby.



- Amnesty International obvinila španělské prokurátory, že řádně nevyšetřují desáítky úmrtí na covid ve španělských pečovatelských domovech.



- Stane-li se covid-19 endemickým, neznamená to, že bude mírný, varují vědci.

