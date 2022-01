Británie: Byla konečně vydána zcenzurovaná, avšak přesto ostře kritická oficiální analýza Johnsonových mejdanů během lockdownu

31. 1. 2022

Státní úřednice Sue Grayová konstatuje, že v úřadě britského premiéra došlo k "závažnému nedodržování vysokých standardů" a k "selhání vedení"



Zde jsou nejkritičtější zjištění zveřejněná v rubrice "obecná zjištění".



Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany, aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je některé chování kolem těchto mejdanů těžko ospravedlnitelné.



Aktualizace: Šéf skotských nacionalistů Ian Blackford byl suspendován z Dolní sněmovny, protože nazval Johnsona lhářem (poslanci si nesmějí říkat navzájem, že jsou lháři):



Přinejmenším některá z těchto shromáždění představují závažné nedodržení nejen vysokých standardů, které se očekávaly od osob pracujících v ohnisku vlády, ale také standardů, které se v té době očekávaly od celého britského obyvatelstva.







Příliš málo se uvažovalo o tom, co se děje v celé zemi, když se zvažovala vhodnost některých těchto shromáždění, rizika, která představují pro veřejné zdraví, a to, jak mohou působit na veřejnost. V různých obdobích docházelo k selhání vedení a úsudku ze strany různých složek úřadu premiéra i úřadu vlády. Některé akce neměly být povoleny. Jiné události se neměly vyvíjet tak, jak se vyvíjely.

Shrnutí klíčových bodů ze zprávy Sue Grayové



Ačkoli pdf má 12 stran, ve skutečnosti má zpráva Sue Gray pouze pět a půl strany. Zbytek zabírají dvě věcné nekontroverzní přílohy a prázdné místo.



Těchto pět a půl stránky je však přesto dosti usvědčujících. Zde jsou klíčové věci:



Policie nyní vyšetřuje dvanáct mejdanlů v Downing Street a v Úřadu vlády, včetně jednoho v bytě premiéra v Downing Street. To se týká večírku, který údajně uspořádala Carrie Symondsová, manželka premiéra, na oslavu odchodu Dominica Cummingse 13. listopadu 2020. To je více, než se dříve předpokládalo. Vyšetřuje se také večírek na zahradě premiérského úřadu, kterého se zúčastnil sám Boris Johnson. Komisařka metropolitní policie Cressida Dicková minulý týden uvedla, že její policejní sbor vyšetřuje pouze případy, které se zřejmě týkají "nejzávažnějších a nejkřiklavějších" porušení karanténních předpisů. Uvedla, že v těchto případech se uplatňují tři faktory: že "existují důkazy o tom, že zúčastněné osoby věděly nebo měly vědět, že to, co dělají, je trestný čin; že nevyšetřování by významně narušilo legitimitu práce policie; a zda je jasné, že za toto jednání neexistuje přijatelná obhajoba".



Grayová je přesvědčena, že skutečnost, že se tyto večírky konaly, dokazuje "závažné nedodržení ... vysokých standardů" a "selhání vedení". Grayová neuvádí, v čem selhání vedení spočívalo, ale samotného Johnsona neosvobozuje.



Konstatuje, že existovali zaměstnanci, kteří měli obavy z toho, co se děje, ale necítili se schopni o tom mluvit. To zpochybňuje Johnsonovo tvrzení, že zaměstnanci zastávali názor, že to, co dělají, je v souladu s předpisy.



Konstatuje, že v úřadu premiéra a na Úřadu vlády existovala kultura nadměrného pití alkoholu.



Tvrdí, že struktury managementu v úřadu premiéra jsou příliš roztříštěné a komplikované.



Říká, že vláda by měla reagovat na to, co se stalo špatně, "okamžitě", místo aby čekala na výsledek policejního vyšetřování. (Viz 14.26)





Sue Grayová připouští, že dnes zveřejněný dokument nepředstavuje "smysluplnou zprávu" o tom, co se stalo, protože v něm chybí informace, které si vyžádala policie.



Píše:



V důsledku vyšetřování Metropolitní policie a proto, aby nebyl poškozen vyšetřovací proces policie, mi bylo řečeno, že by bylo vhodné uvést pouze minimální zmínky o shromážděních, která policie vyšetřuje. To bohužel nutně znamená, že jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto akcích říci, a v současné době není možné předložit smysluplnou zprávu, která by obsahovala a analyzovala rozsáhlé faktické informace, které se mi podařilo shromáždit.













Zde je jednoodstavcový závěr:V pdf je uvedeno, že má 12 stran, ale tři z nich jsou prázdné. Zpráva státní úřednice Sue Grayové byla zcenzurována, aby to prý nebránilo policejnímu vyšetřování této věci.