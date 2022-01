Piráti navrhují Nobelovu cenu míru pro zakladatele WikiLeaks Juliana Assange

1. 2. 2022

tisková zpráva



Pirátští europoslanci nominovali Juliana Assange na Nobelovu cenu míru. Oficiální přihlášku dnes za celou delegaci zaslala europoslankyně Markéta Gregorová. Assange je v současnosti v britské věznici. Jeho případ je podle pirátských europoslanců symbolem útisku svobody slova a práva veřejnosti na informace.





„Příběh Juliana Assange je pro mě vysoce symbolický. Je o boji za svobodu slova, tisku, za ochranu novinářů a všech těch, kteří zpřístupňují veřejnosti pravdivé informace,“ vysvětluje důvod nominace Gregorová. Ta kvůli Assangově vydání do Spojených států svolala loni v prosinci demonstraci před britskou ambasádou. Před dvěma lety se i osobně účastnila jednoho ze soudních slyšení.





„Julian Assange odhalil řadu závažných praktik, kterých se dopouštěly americké tajné služby i armáda. Jeho stíhání na základě zákona o špionáži z roku 1917 je prakticky perzekucí. Trestat někoho za zveřejnění informací ve veřejném zájmu vytváří nebezpečný precedent,“ říká Gregorová. A jak uvádí v textu nominace: „Assange není hrdinou boje za svobodu slova, kterého bychom si vybrali, ale který nám byl vybrán těmi, kteří se svobody slova bojí. Proto je v zájmu všech jej dnes bránit. A dát mu v jeho nejtěžších chvílích znamení, že jednal správně.“





Julian Assange je australský novinář, aktivista, whistleblower a zakladatel serveru WikiLeaks. Tento server za posledních několik let zveřejnil různé tajné dokumenty. Týkaly se například zapojení USA do války v Afghánistánu, v Iráku a Jemenu nebo práce tajných služeb. WikiLeaks odhalil i informace o jiných zemích, např. Turecku, Rusku, Číně nebo Peru.





Spojené státy Assange označily za špiona a v případě soudu na jejich území mu hrozí až 175 let vězení. V roce 2019 USA požádaly Velkou Británii o jeho vydání, od té doby je v britské věznici Belmarsh. V prosinci 2021 britský Nejvyšší soud souhlasil s jeho vydáním do USA pod podmínkou, že nebude umístěn do věznice s nejvyšší ostrahou. Z expertních posudků totiž vyplývá, že jeho duševní zdraví je oslabeno a mohl by se pokusit o sebevraždu. Assange rozhodnutí o vydání napadl a Nejvyšší soud tak bude rozhodovat znovu.

