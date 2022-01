Omikron: co víme o "plíživé" subvariantě BA.2?

31. 1. 2022

čas čtení 4 minuty





Blízký příbuzný omikronu má mutace, které by mohly změnit jeho chování, a v některých částech Evropy a Asie překonává nejrozšířenější variantu covidu





Vysoce nakžlivá varianta omikron viru Sars-CoV-2 - jejíž nejběžnější forma je známá jako BA.1 - nyní představuje téměř všechny koronavirové infekce na světě.



Ačkoli v některých zemích již počet případů Covid dosáhl vrcholu, vědci nyní sledují nárůst případů způsobených blízkým příbuzným omikronu známým jako BA.2, který začíná v některých částech Evropy a Asie konkurovat subvariantě BA.1. O této nové subvariantě zatím víme následující.

Vysoce nakžlivá varianta omikron viru Sars-CoV-2 - jejíž nejběžnější forma je známá jako BA.1 - nyní představuje téměř všechny koronavirové infekce na světě.Ačkoli v některých zemích již počet případů Covid dosáhl vrcholu, vědci nyní sledují nárůst případů způsobených blízkým příbuzným omikronu známým jako BA.2, který začíná v některých částech Evropy a Asie konkurovat subvariantě BA.1. O této nové subvariantě zatím víme následující.





V celosvětovém měřítku tvořil virus BA.1 98,8 % sekvenovaných případů zaslaných do veřejné databáze sledování virů GISAID k 25. lednu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) však několik zemí hlásí v poslední době nárůst BA.2.



Kromě BA.1 a BA.2 uvádí WHO pod hlavičkou omikronudalší dvě subvarianty: BA.1.1.529 a BA.3. Všechny jsou geneticky úzce příbuzné, ale každá z nich obsahuje mutace, které mohou změnit jejich chování.



Trevor Bedford, virolog z Fred Hutchinson Cancer Centre v USA, napsal v pátek pátek na Twitteru napsal, že BA.2 představuje zhruba 82 % případů v Dánsku, 9 % ve Spojeném království a 8 % v USA.



Verze BA.1 Omicron byla o něco snadněji sledovatelná než předchozí varianty. Je to proto, že u BA.1 chybí jeden ze tří cílových genů používaných v běžném PCR testu. U případů vykazujících tento vzorec se standardně předpokládalo, že jsou způsobeny genem BA.1.





BA.2, někdy označovaná jako "plíživá" subvarianta, nemá stejný chybějící cílový gen. Místo toho ji vědci sledují stejným způsobem jako předchozí varianty, včetně varianty delta, a to tak, že sledují počet genomů viru zaslaných do veřejných databází, jako je GISAID.



Stejně jako u ostatních variant lze infekci virem BA.2 odhalit pomocí souprav pro domácí testování koronaviru, i když podle odborníků nelze určit, která varianta to je.



Ještě nakažlivější?



Některé první zprávy naznačují, že BA.2 může být ještě nakažlivější než již tak extrémně nakažlivá varianta BA.1, ale zatím neexistují důkazy, že by s větší pravděpodobností unikala tato subvarianta ochraně před očkováním.



Dánští zdravotníci na základě předběžných údajů odhadují, že BA.2 může být 1,5krát přenosnější než BA.1, i když pravděpodobně nezpůsobuje závažnější onemocnění.



V Anglii předběžná analýza sledování kontaktů od 27. prosince do 11. ledna, kterou provedla britská Agentura pro zdravotní bezpečnost, naznačuje, že přenos v domácnostech je vyšší u kontaktů osob nakažených BA.2 (13,4 %) ve srovnání s ostatními případy Omicronu (10,3 %). Agentura nezjistila žádné důkazy o rozdílu v účinnosti vakcíny.



Zásadní otázkou je, zda lidé, kteří se nakazili ve vlně BA.1, budou chráněni před BA.2, uvedl Dr. Egon Ozer, odborník na infekční choroby z Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu. To vyvolává obavy v Dánsku, kde některá místa, kde byl zaznamenán vysoký počet případů infekce BA.1, hlásí rostoucí počet případů BA.2, uvedl.



Pokud by předchozí infekce BA.1 nechránila před BA.2, "mohlo by se jednat o jakousi vlnu dvouhrbého velblouda", řekl Ozer. "Je příliš brzy na to, abychom věděli, zda k tomu dojde."



Dobrou zprávou podle něj je, že očkování a posilující vakcíny stále "chrání lidi před nemocnicí a brání jim v úmrtí".



Kde je BA.2 nejvýraznější?



Prof. Seshadri Vasan, výzkumník vakcíny Covid-19 z australské vědecké agentury CSIRO, uvedl, že analýza GISAID ukázala, že k 27. lednu bylo hlášeno 10 811 sekvencí BA.2 z celého světa včetně Austrálie (22 sekvencí), ale 90 % sekvencí pochází ze tří zemí: Dánska (8 357 sekvencí), Indie (711 sekvencí) a Spojeného království (607 sekvencí).



"Důkazy od našich kolegů z Dánska zatím ukazují, že se sice tato varianta může šířit rychleji, ale neexistují žádné důkazy o zvýšené závažnosti," uvedl. "Proto je důležité zachovat klid a pokračovat ve stávajících opatřeních, jako je nechat se očkovat, včetně posilovací dávky, a dodržovat rozestupy, nosit roušky a respektovat místní karanténní opatření."



Podrobnosti v angličtině ZDE



1