O situaci na Karlově univerzitě

Tl, dr: "Kvalita vědecké práce na UK neodpovídá úrovni, kterou by instituce její velikosti, tradice a jména zasluhovala. UK se může a musí zlepšit: dluží to své tradici a svému národu. Na úrovni UK totiž velmi záleží, může a měla by se stát příkladem ostatním vysokým školám v ČR a tím významně změnit duchovní, kulturní i ekonomickou úroveň této země. Brání tomu nejen nedostatek finančních prostředků, ale zejména malá náročnost, sebeuzavřenost řady pracovišť a oborů, děsivá fragmentace na všech úrovních, nedostatek dynamiky personální i myšlenkové, v řadě oborů bohužel i úmyslná uzavřenost před světem, nefunkční systém řízení a nedokonalé, často kontraproduktivní systémy hodnocení.





Radikální změnu nelze očekávat bez změny vysokoškolského zákona, který umožní efektivní řízení university při zachování naprosté samostatnosti a nezávislosti UK na politických a ideoogických tlacích zvenčí. Než k tomu dojde, jsou změny možné jen konsensuálním a evolučním způsobem: i pomalé a evoluční změny jsou však velmi žádoucí. Všemi prostředky a za každou cenu je třeba podporovat příchod nových špičkových lidí se zahraniční zkušeností, podporovat zakládání nových vědeckých skupin, mezinárodní charakter UK, angličtinu jako hlavní komunikační prostředek, průhledný, náročný kariérní řád a pravidelnou výměnu vedoucích kateder, ústavů a laboratoří na UK. Amen. "





Upřímně přeju novému vedení UK hodně energie, odvahy a nápadů v práci na prospěchu naší Almae matris, kterou všichni milujeme. Pokud budu moci, budu se snažit pomáhat.