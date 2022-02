Proč Rusko a Čína chtějí Západ zničit

2. 2. 2022 / Boris Cvek

Jsem rád, že v Britských listech může vyjít článek Václava Hořejšího s jeho pohledem na situaci na Ukrajině. Myslím, že podobný článek by mohl napsat i Daniel Veselý, který patří k jádru redakce Britských listů stejně jako Karel Dolejší. Pro mnohé čtenáře tak může být těžko uchopitelné, kam Britské listy zařadit, což se mi líbí.

Zahraničněpolitickou polemiku Veselý vs. Dolejší mám rád, i když jsem prakticky vždy více či méně na straně Karla Dolejšího. Na druhou stranu: Daniel Veselý kritizuje Západ z pozic typické západní kritiky, která by v Rusku nebo Číně byla nemožná a která je zodpovědná z velké míry za to, že Západ se stal svobodnou a otevřenou společností, kde probíhá veřejná kontrola moci, jaká nemá nikde a nikdy v dějinách obdobu. Stejně tak nesouhlasím s tím, co píše Václav Hořejší, nicméně nejvíce mne rozhodila jeho představa, že Rusko a Čína jsou vlastně také kapitalistické státy, dokonce neideologické, a tak není důvod k soupeření se Západem. To vyznívá tak, že rozdíl mezi komunistickými státy a západními státy spočíval především ve vlastnictví výrobních prostředků. Skutečnost je jiná: skutečný rozdíl spočíval v možnosti veřejné kontroly moci. Komunisté ovládali policii, justici, média, školy, prostě všechno. Důvodem k zásahu států Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu proti Pražském jaru bylo především zrušení cenzury a riziko nezávislé revize monstrprocesů z 50. let. Rusko a Čína se v posledních letech vyvíjejí jednoznačně tak, že potírají stále více možnost veřejné kontroly moci. Jejich systém je neslučitelný se západním systémem, protože jejich vládnoucí mafie by byly ohroženy nezávislými médii, soudy, institucemi. Zatímco v USA Trump prohrál volby a instituce státu, dokonce i ty vedené republikány, se postavily proti jeho snahám o manipulaci, v Rusku a Číně všechno ovládá jedna mafie – a ví velmi dobře proč. Pro oba tyto východní režimy musí být noční můrou, že by se jednou občané jejich zemí měli domáhat nezávislé kontroly moci ze strany veřejnosti pomocí nezávislé justice, nezávislé novinařiny nebo svobodných voleb. Pro Rusko a Čínu by naopak ideální scénář budoucnosti z logiky věci vypadal takto: Západ jako systém nezávislých institucí bude rozložen (třeba pomocí korupce nebo falešných zpráv, které lidi přesvědčí, že Západ je beztak zkorumpovaný a vládnou nám židi nebo ilumináti, prostě stejná logika jako u pan Hitlera) a místo něho zavládnou v západních zemích stejné mafie jako v Rusku a Číně. Tím by jejich obyvatelstvo ztratilo jakoukoli inspiraci toho typu, jakou Voltaire a Montesquieu našli v Anglii 18. století. Když si třeba vezmeme už jen to, že Montesquieu v díle O duchu zákonů z roku 1748 navrhuje oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, tak pro současné vedení Ruska a Číny by to znamenalo, že desítky těch lidí přijdou o své majetky, svou moc a skončí ve vězení. V tom je rozdíl oproti Západu a v tom je motivace ruské a čínské věrchušky Západ zničit.

