Ti skvělí a chytří chlapci z Prognosťáku...

7. 2. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut

Bankéř, podnikatel a politik Jozef Síkela prosí české zaměstnance: Přestaňte stále létat na dovolenou na Bali a vraťte se do svých montoven, potřebujeme Vás…. " Čím je břemeno těžší, tím je náš život blíž zemi, tím je skutečnější a pravdivější" Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí V nedělních OVM mne již poněkolikáté zaujal člověk, který je sice politický nováček, ale jeho ego neuvěřitelné, odborně (jako bankéř a podnikatel) je určitě zdatný, podle všech technokraticky měřitelných statistik je to výborný profesionál, každého důležitého podle svých rozhovorů v tisku zná, srší vtipem, sečtělostí a sarkasmem. K tomu: Británie: Už pozoruhodná zuřivost nad lhářem Borisem Johnsonem

(je to skoro totéž)



Dnešní "humorná" invektiva "k zastřelení modelátora Moravce" přesně dokreslila jednání a vystupování těchto mužů, se sebou vždy náramně spokojených chlapíků - dokonce použijí stejně trapná slova, ač jsou mnohdy politicky na opačných stranách.



Pan Jozef Síkela se podle svého sdělení velmi zajímá o hudbu, film a literaturu ( to já také, ačkoli bych určitě ve vědomostní soutěži prohrál na celé čáře), a tak alespoň jakési sblížení naprosto odlišných světů a životů se zde může v této věci propojit a pokusit se o pochopení. Také jsme stejný ročník narození a klidně jsem od něj mohl opisovat matematiku, kdybych nechodil do základní školy v Příbrami, ale v Rokycanech.



Takže přeneseno na "náš" společný koníček (literaturu)" dovolím si nazvat pana bývalého bankéře a podnikatele v určité nadsázce chirurgem Tomášem z Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí ve významu, kde je pro mne tato kniha nejsilnější (absolutně to není sex, s kterým je tato kniha většinou spojována). Je to setkání s Terezou, zástupkyní těch, kterým vše tak lehce, jednoduše nejde. Potřebuje pomoc, podporu, její práce a vztahy však mají paradoxně mnohdy vyšší hodnotu, jsou totiž vykoupené tou stále přítomnou těžkostí bytí života. Tereza má přesně to, co Tomášovi chybí a co teprve skrze soužití s ní si Tomáš plně uvědomuje, je to soucit, empatie, pochopení pro složitost života osudů jednotlivců, věrnost čemusi vyššímu, co přesahuje sobectví inteligence a co Tomáš pochopí paradoxně nejvíce přes společnou fenu Karenina, která si tak rozumí s Terezou.



V situaci, kdy pan bankéř necítí ani sebemenší vinu svého sektoru na finančních krizích, jsem pochopil, že jako zástupce vrcholového managementu Erste Bank a její dceřinné firmy (České spořitelny) se určitou tolerancí těchto praktik podílel na spolupráci České spořitelny s dnes tak kritizovanou z jeho úst společností Bohemia - Pisařík, která právě mnoho seniorů, kteří jsou klienti ČS, dostala do dnešní šílené situace. Ani slovo nějaké, byť nepatrné omluvy, stejně jako třeba za bankovní krizi v roce 2008, kde Erste Bank ve východní Evropě sehrála velmi smutnou úlohu - své velké finanční ztráty v Řecku přes své dcery (banky) v těchto chudých zemích umořovala. V tu dobu tuším byl pan Síkela generálním ředitelem na Ukrajině a dovedu si představit, jaké asociální kroky v této chudé a ekonomicky zbídačené zemi pan Síkela musel provádět. Ale to nebylo vše.



V situaci, kdy začal hovořit o tom, jak čeští zaměstnanci nechtějí pracovat a po dvou měsících odjíždějí na dovolenou na Bali, jsem pochopil, že jeho sociální horizont skutečně zůstal ve finančním sektoru a životy lidí práce jsou pro jeho chápání úplné sci-fi.



Když si tyto jeho úvahy propojím s informací, že jeho největší kamarád je pan Gazdík, bývalý ředitel vesnické školy, který do této "elitní skupiny" také pronikl a jeho mediální (naprosto infantilní) prohlášení: "Jeho CV (pana Síkely) je hvězdné", mi přišlo podobné radosti tak trochu šikanovaného kluka, který konečně našel svého ochránce a jde se pochlubit, jaké že to má kamarády.



A když si uvědomím, že současný ministr MPSV Jurečka je zase kamarád "na život a na smrt" právě s panem Gazdíkem (viz tragicky směšný klip před volbami v roce 2017 mezi STAN a KDU - ČSL, který byl nakonec odpískán, leč umělecký zážitek z něho ve mně zanechal trvalou stopu), uvědomil jsem si, jak se kruh tohoto "elitního klubu," uzavírá.



Tato vláda bude určitě silná v testech inteligence mnoha svých členů. Jestliže však právě ta lidská většina, která prožívá dnes a denně "těžkost bytí" metafyzicky i ve své každodennosti, nebude mít ve vládě své "pomyslné Terezy v ženské nebo mužské podobě", které dokáží korigovat tuto výkonnou, technicistní, politickou smečku a čelit jí, je vše stále ve stejných kolejích, kterých si tato země "užívá" už od skvělých a chytrých chlapců z "Prognosťáku" více než 30 let. Stále dokola to samé a nikdy jinak.

