Washington na vlastní nebezpečí ignoruje zprávu Amnesty International o apartheidu v Izraeli a na jím okupovaných územích

10. 2. 2022

Zjevným ignorováním zjištění o porušování lidských práv Palestinců, jak to Spojené státy učinily tento týden po zveřejnění zásadní zprávy Amnesty International (AI), Washington v konečném důsledku dál tone v bezpečnostních krizích na Blízkém východě, míní Trita Parsi.

Nejnovější hodnocení izraelského zacházení s Palestinci, které AI považuje za zločin apartheidu, vychází z pětileté analýzy izraelského civilního a vojenského práva. Organizace dospěla ke stejnému závěru jako Human Rights Watch a hlavní izraelská organizace na ochranu lidských práv B'Tselem.



Izraelská vláda proti těmto zjištěním nepředložila žádný protiargument, kromě falešných obvinění z antisemitismu.



Zpráva také ještě více uvedla do rozpaků Spojené státy, které ji rovněž odmítly, a přitom se pravidelně odvolávají na AI a HRW, když vydávají zprávy o porušování lidských práv v zemích, které nejsou ve shodě s Washingtonem.



Tato epizoda dále poukazuje na dva způsoby, jak tento přístup podkopává národní bezpečnost USA.



Za prvé, Spojené státy dále ztrácejí důvěryhodnost v oblasti lidských práv, když je uplatňují selektivně. Některá pravidla platí pro naše partnery - a zcela jiná měřítka pak platí pro naše protivníky. Tato selektivita instrumentalizuje a podkopává samotný koncept lidských práv. Není to hodnota, kterou je třeba dodržovat, ale klacek, který můžeme použít proti těm, kteří se nám nelíbí, zatímco nad partnery, jako je Saúdská Arábie, Izrael apod. zavíráme oči.



Za druhé, Bidenova středovýchodní strategie je stále více definována posilováním spojenectví. Biden považuje americké bezpečnostní partnerství za klíčovou výhodu v soutěži s Čínou. Z tohoto přístupu však vyplývají dva negativní a vzájemně se posilující jevy:



Za prvé, američtí partneři se budou chovat stále bezohledněji, protože správně vnímají, že Washington jim dal volnou ruku, a protože počítají s tím, že si USA - kvůli soutěži s Čínou - nemohou dovolit být na ně tvrdé.



Příklad: Izraelská anexe palestinského území a eliminace jakéhokoli životaschopného dvoustátního řešení je částečně výsledkem desetiletí americké úcty k Izraeli, přestože USA samy definovaly dvoustátní řešení jako ústřední bod amerických zájmů.



Je ironií, že je těžké pochopit, jak tento přístup, který podněcuje bezohlednost amerických partnerů a činí z nich pro Washington ještě větší zátěž než přínos, nakonec posiluje americkou pozici vůči Číně. Spíše to Spojené státy ještě více zaplete do problémů a konfliktů, které tito partneři začali nebo do kterých jsou zapleteni.

