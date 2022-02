Tři poznámky k vojenské pomoci Ukrajině

14. 2. 2022 / Ivan Větvička

čas čtení 3 minuty



I. Česká republika slíbila Ukrajině ohrožené vystupňováním ruské agrese pomoc v podobě 4000 kusů dělostřelecké munice výběhové ráže 152 mm. Nevím, o jaký typ střel se jedná, ale pokud to jsou například tříštivo-trhavé granáty, muselo by jich být 10 x více, aby tento dar neměl větší symbolickou než praktickou hodnotu. (Podrobněji o tom na BL píše Karel Dolejší v článku Jak jsme se předali z 27. 1.) Zvažme, zda okamžitě nemůžeme pomoci více. V České republice je stále živá tradice vývoje protipancéřové munice různých ráží a typů. Ukrajinská armáda by nyní toto střelivo jistě ocenila, zvláště, pokud ho bude moci nabít do zbraní, s nimiž její vojáci už umějí zacházet.

II.

Ať už se rozhodneme věnovat cokoli, i kdyby to byl jenom symbolický dar, doručme ho včas. Pokud bychom přispěchali s pomocí až po boji, byla by to kolosální ostuda.

III.

Nejlepší by ale bylo, kdyby nakonec žádná vojenská pomoc nebyla potřeba a ruskou agresi se podařilo odvrátit jinými prostředky. České republice se k tomu právě naskýtá výjimečná příležitost: Prvního července 2022 převezmeme předsednictví v Radě Evropské unie. Pokusme se přesvědčit nejenom Francii, jež Radě předsedá nyní, a Švédsko, které se předsednictví ujme po nás, ale také ostatní členy EU, abychom v případě, že Rusko skutečně vtrhne do ukrajinského vnitrozemí, s agresorem zcela přestali obchodovat a minimalizovali s ním styky. Smiřme se s tím, že tak vznikne nová železná opona. (Ale buďme otevření ruským emigrantům.) Při pohledu na postoj Německa a dalších několika členů EU to nyní vypadá jako utopie, ale kdyby se podařilo dosáhnout dohody o podobě opravdu drastických sankcí, mohli by v Kremlu válečný plán přehodnotit ještě před začátkem ofenzivy. A vůbec by nevadilo, kdyby ještě před tím, než zveřejníme informace o uvalení sankcí, ruská rozvědka zjistila, že je Evropská unie v této věci jednotná. Vladimir Putin by pak mohl snáze vymyslet, jak vojáky stáhnout tak, aby dobře zapůsobil na tu část domácího publika, která mu věří. Naším primárním cílem není ho ponížit, ale dokázat mu, že tato válka Rusko neposílí. Na elegantní podobu řešení už ale může být pozdě. Ani v tom případě neslevujme z tvrdosti sankcí a uplatněme je bez ohledu na vlastní ztráty. Evropská unie sice nevelí ani jedné divizi, ale má mnohonásobně silnější ekonomiku a obchodní válku si může dovolit. Hospodářské důvody mohou Kreml přimět k tomu aby svým vojákům dovolil vrátit se domů. Žel, bude to zase bez šeříku. Po kolikáté už?

Podotknutí k I. a II. poznámce:

O vojenské pomoci České republiky Ukrajině bylo zveřejněno jenom velmi málo informací. Vzhledem k tomu, že ruští agenti na našem území již v roce 2014 vyhodili do povětří muniční a zbrojní sklad ve Vrběticích, je málomluvnost opodstatněná. Munice by měla být na Ukrajinu převezena bez jakékoli publicity. Třeba tam už dorazila a poznámka II. je bezpředmětná.

Ukrajincům jsme dali něco málo ze zásob střeliva, které skladujeme pro samohybné houfnice DANA. Sice se jedná o zastaralou zbraň, ale i do ní je možné nabít například moderní podkaliberní průbojnou střelu, která spolehlivě porazí pancíř většiny tanků. Ukrajinská armáda má dost děl, z nichž může tyto „metrákové šípy“ vystřelit. Pokud bychom darovali právě takovou munici, nemusíme se stydět.

0