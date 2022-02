Pošuci z SPD se snaží zničit českou ekonomiku a připravit Čechy o živobytí

14. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Pozoruhodná je akce pošuků z Okamurovy SPD (bohužel včetně i do nedávné doby respektovaného Petra Druláka), kteří usilují o odchod České republiky z Evropské unie.

Co si tito šílenci myslí, že se by se asi v takovém případě stalo? Pěkný je příklad Velké Británie, která se od brexitu propadá do autoritářství, premiérem je tam usvědčený lhář a korupčník a občané po milionech chudnou:



Vývoz z Británie do EU loni klesl o 20 miliard liber

Z dat britského statistického úřadu vyplývá, že brexit prohloubil ekonomické problémy způsobené pandemií. Vývoz oděvů z Británie do Eu se propadl o 60 %, zeleniny o 40 % a automobilů o 25 %.



Vývoz zboží ze Spojeného království do EU se podle oficiálních údajů za první celý rok od brexitu snížil o 20 miliard liber(600 miliard Kč) ve srovnání s posledním obdobím stabilního obchodu s Evropskou unií



Čísla, která v pátek zveřejnil britský státní statistický úřad (ONS), dokazují, že kombinovaný dopad pandemie a odchodu Británie z jednotného trhu způsobil v období od ledna do prosince loňského roku 12% pokles vývozu ve srovnání s rokem 2018.





Zdůrazňujíc nepřiměřený dopad odchodu z EU, vývoz do zbytku světa bez 27členného bloku poklesl o mnohem méně než v roce 2018, a to o 10 miliard liber, tedy přibližně o 6 %.



ONS porovnával výsledky obchodu s údaji před třemi lety, protože to byl poslední rok před zkreslením způsobeným hromaděním zásob firem před termíny brexitu a před vznikem koronavirové pandemie.





V porovnání s rokem 2018 poklesl dovoz zboží z EU do Británie o téměř 17 %, tj. přibližně o 45 miliard liber (1350 Kč).



Nejhůře postižené komodity zaznamenaly dramatický pokles. Vývoz oděvů a obuvi do EU se ve srovnání s rokem 2018 snížil o téměř 60 %. Vývoz potravin a živých zvířat - u nichž jsou vyžadovány přísnější hraniční kontroly - se snížil o téměř 18 %, zatímco vývoz zeleniny poklesl o téměř 40 %. Dodávky automobilů do EU, které jsou silně narušeny problémy globálního dodavatelského řetězce a Covidem, se snížily o čtvrtinu.



Guillermo Larbalestier, ekonom obchodu na univerzitě v Sussexu, uvedl, že pokles vývozu zeleniny pravděpodobně souvisí s poklesem počtu sezónních pracovníků, kteří jsou k dispozici pro sběr a zpracování plodin, s náročnějším papírováním a s obtížemi při vývozu zboží podléhajícího rychlé zkáze v důsledku delšího zdržení na hranicích.



Vývoz oděvů byl ovlivněn tím, že velká část oděvů prodávaných britskými maloobchodníky je vyrobena v Asii nebo USA, takže se na ně nevztahují cla vyjednaná v rámci obchodní dohody po brexitu.



Vedoucí představitelé podniků varovali, že omezení na hranicích a spousta byrokracie zvýšily náklady a prodloužily dodací lhůty, což trvale podkopává konkurenceschopnost britského zboží na kontinentu.



Podle průzkumů britského statistického úřadu se 67 % firem v posledním měsíci setkalo s problémy při vývozu a 72 % při dovozu.



Podrobnosti v angličtině ZDE

1