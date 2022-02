Most přes pitomost

16. 2. 2022 / Karel Dolejší

Věci, které by podle našich předpokladů neměly existovat, nás zpravidla upozorňují, že naše předpoklady nejsou v pořádku.

Pět dní před plánovaným skončením společného rusko-běloruského cvičení "Spojenecké odhodlání 2022" objevili výzkumníci otevřených zdrojů (OSINT) na komerčních satelitních snímcích zvláštní věc: Teprve v úterý začala jen několik kilometrů od ukrajinské hranice kdesi v lese stavba zcela nového pontonového mostu přes řeku Pripjať.

V případném útočném plánu zacíleném na obsazení Kyjeva by hrály klíčovou roli dva ukrajinské mosty. Jeden vede přes řeku Pripjať kousek od hranice, ve městě Pripjať, další až pod horní přehradní nádrží, u města Černobyl. Zhruba 6 km pod spodním mostem se pak již nachází soutok Pripjati s Dněprem a šířka vodní překážky zde dosahuje několika kilometrů.



V klasické vojenské strategii je vodní tok považován za přirozenou obrannou linii. Obránce se prakticky vždy snaží bránit řeku, protože při jejím přechodu bývají útočníkovy síly mimořádně zranitelné. Až doteď měli ukrajinští vojáci důvod považovat řeku Pripjať (spolu s Dněprem) v rámci obrany Kyjeva právě za takovou přirozenou obrannou linii. V Bělorusku kolem hranice žádný permanentní most přes Pripjať neexistuje a řeka tam protéká Poleskou rezervací. Pokud by útočník postupoval přes Mazyr asi 60 km od ukrajinské hranice, kde se nachází nejbližší přechod přes řeku, obešel by rezervaci ze západu a postupoval po silnici R37, s jejímž nezbytným přerušením ukrajinští obránci počítají. - Ale už to neplatí.

Most postavený těsně u hranice - provizorně mu říkejme třeba Ardenský - by umožnil útočníkovi objevit se na ukrajinském území na západním břehu Pripjati tam, kde by jej nikdo nečekal. Mimo oblasti připravené k obraně. A tímto způsobem všechna připravená obranná postavení obejít, aby se vydal jihovýchodojižním směrem, rovnou na Kyjev.

***

Existuje ovšem řada dalších, naprosto přesvědčivých alternativních vysvětlení, proč se ženisté pár dní před koncem cvičení hmoždí se stavbou pontonového mostu na zcela neobvyklém a špatně přístupném místě.

Například, že jsou ve skutečnosti v lese na dovolené a nemají právě co na práci.

Nebo zjistili, že na pravém břehu Pripjati žijí v přírodně-radiologické rezervaci poznamenané jadernou havárií mimořádně atraktivní ženy v noci zářící lehce nazelenalým světlem.

Případně budovatelé tento civilně vysoce užitečný projekt in the middle of nowhere chtějí věnovat V. V. Putinovi k výročí anexe Krymu, které i letos kupodivu připadne na 6. březen.

Všechno to vypadá vysoce pravděpodobně, co říkáte?

***

Ovšem z druhé strany se potenciálně jedná o vysoce užitečnou stavbu, neboť by mohla mít i značnou pedagogickou hodnotu.

Jde totiž zároveň o most přes absurdní představu, že ruská vojska jsou snad v ukrajinském pohraničí kvůli nějaké "obraně".

Most přes propast ideologického bludu, v němž nebohé Rusko údajně čelí provokacím zuřivého imperialisty Joea Bidena, který nic tak nepotřebuje k úspěchu své strategické protičínské orientace jako ozbrojenou krizi v Evropě. (Nehodila by se mu ani dost málo, i kdyby v ní náhodou na celé čáře uspěl.)

Most přes iluze mírových štváčů ze všech sil obhajujících agresívní a nelítostný ruský imperialismus.

Most přes pitomost.

