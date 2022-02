Odhaleno: Únik informací z švýcarské banky Credit Suisse odhalil zločince, podvodníky a zkorumpované politiky.

21. 2. 2022

čas čtení 23 minut



- Obrovský únik informací odhaluje tajné vlastníky 80 miliard liber uložených ve švýcarské bance

- Whistleblower vyzradil údaje banky, aby odhalil "nemorální" zákony o utajování informací

- Mezi klienty patřil i obchodník s lidmi a miliardář, který si objednal vraždu své přítelkyně

- Účet vlastněný Vatikánem byl použit k utracení 350 milionů eur v rámci údajně podvodných

- Skandálem zasažená Credit Suisse odmítá obvinění, že by mohla být "nepoctivou bankou"



Obrovský únik informací z jedné z největších soukromých bank na světě, Credit Suisse, odhalil skryté bohatství klientů zapojených do mučení, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, korupce a dalších závažných trestných činů, informuje deník Guardian.



Únik informací o účtech 30 000 klientů Credit Suisse po celém světě odhalil příjemce více než 100 miliard švýcarských franků uložených v jedné z nejznámějších švýcarských finančních institucí. Obrovský únik informací z jedné z největších soukromých bank na světě, Credit Suisse, odhalil skryté bohatství klientů zapojených do mučení, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, korupce a dalších závažných trestných činů,Únik informací o účtech 30 000 klientů Credit Suisse po celém světě odhalil příjemce více než 100 miliard švýcarských franků uložených v jedné z nejznámějších švýcarských finančních institucí.





Únik informací poukazuje na rozsáhlé selhání společnosti Credit Suisse v oblasti náležité péče, a to navzdory opakovaným slibům, že se bude po desetiletí snažit vyřazovat pochybné klienty a nezákonné finanční prostředky. Guardian je součástí konsorcia médií, která získala exkluzivní přístup k údajům.



Banka Credit Suisse opakovaně otevírala nebo vedla bankovní účty pro panoramatickou škálu rizikových klientů po celém světě.



Patří mezi ně obchodník s lidmi na Filipínách, šéf hongkongské burzy uvězněný za úplatkářství, miliardář, který si objednal vraždu své libanonské popové hvězdy, a manažeři, kteří vyrabovali venezuelskou státní ropnou společnost, stejně jako zkorumpovaní politici od Egypta až po Ukrajinu.



Jeden z účtů ve vlastnictví Vatikánu byl použit k utracení 350 milionů eur v rámci údajně podvodné investice do nemovitostí v Londýně, která je středobodem probíhajícího trestního řízení s několika obžalovanými, včetně jednoho kardinála.



Obrovský balík bankovních údajů unikl z rukou anonymního informátora německému listu Süddeutsche Zeitung. "Domnívám se, že švýcarské zákony o bankovním tajemství jsou nemorální," uvedl whistleblower ve svém prohlášení. "Záminka ochrany finančního soukromí je pouze fíkovým listem, který zakrývá hanebnou roli švýcarských bank jako spolupachatelů daňových úniků."



Zatímco některé účty v údajích byly otevřeny již ve 40. letech 20. století, více než dvě třetiny byly otevřeny od roku 2000. Mnoho z nich bylo otevřeno i v minulém desetiletí a část z nich funguje dodnes.



Credit Suisse spravuje aktiva v hodnotě více než 1,6 bilionu švýcarských franků a je jedním z největších švýcarských věřitelů, druhým po UBS. Má téměř 50 000 zaměstnanců, včetně významného počtu pracovníků v Curychu, kde banka sídlí.



Mnoho z jejích 3 500 "managerů pro vztahy se zákazníky", kteří vyhledávají a obsluhují bohaté klienty, je však rozmístěno po celém světě. Uniklé účty jsou spojeny s klienty Credit Suisse žijícími ve více než 120 jurisdikcích, s koncentrací klientů v rozvojovém světě.



Země s největším počtem klientů, jako je Venezuela, Egypt, Ukrajina a Thajsko, se dlouhodobě potýkají s tím, že politické a finanční elity ukrývají své jmění v zahraničí.



Načasování úniku informací mohlo být pro Credit Suisse, kterou v poslední době sužují velké skandály, jen stěží horší. Minulý měsíc přišla o svého předsedu Antónia Hortu-Osório poté, co dvakrát porušil předpisy Covidu-19.



To završilo bezprecedentní rok plný kontroverzí, v němž se banka zapletla do krachu britské společnosti Greensill Capital, která se zabývá financováním dodavatelských řetězců, a amerického hedgeového fondu Archegos Capital a dostala pokutu 350 milionů liber za svou roli v úvěrovém skandálu v Mozambiku.



Tento měsíc se Credit Suisse stala první velkou švýcarskou bankou v historii země, která čelí trestnímu stíhání - pomáhala prát peníze z obchodu s kokainem pro bulharskouy mafii.



Důsledky úniku informací by však mohly být mnohem širší než jen problém pro jednu banku. Hrozí krizí Švýcarsku, které si zachovává jeden z nejvíce tajnůstkářských bankovních zákonů na světě. Švýcarské finanční instituce spravují aktiva v hodnotě přibližně 7,9 bilionu švýcarských franků, z nichž téměř polovina patří zahraničním klientům.



Projekt Tajemství švýcarských bank vrhá světlo na jedno z největších světových finančních center, které si zvyklo fungovat ve stínu. Identifikuje odsouzené a propírače špinavých peněz, kteří si mohli otevřít ve Švýcarsku bankovní účty nebo je mít otevřené ještě léta poté, co jejich zločiny vyšly najevo. A odhaluje, jak proslulé švýcarské zákony o bankovním tajemství pomohly usnadnit drancování zemí rozvojového světa.



Zhrzení manažeři, podvodníci, obchodníci s lidmi - klienti



Když se Ronald Li Fook-shiu v roce 2000 obrátil na švýcarské bankéře s žádostí o otevření účtu, pravděpodobně nebyl považován za běžného klienta. Bývalý předseda hongkongské burzy patřil k nejbohatším lidem ve městě. Byl znám jako "kmotr burzy". Možná byl ale známější díky době, kterou strávil ve vězení s maximální ostrahou.



Liova kariéra skončila neslavně v roce 1990, kdy byl odsouzen za braní úplatků výměnou za uvádění firem na burzu. O deset let později si však Li přesto dokázal otevřít účet, na kterém se podle úniku informací později nacházelo 59 milionů švýcarských franků.



Od té doby zemřel, ale jeho případ je jedním z desítek, které novináři objevili a které se zdají ukazovat, že Credit Suisse otevírala nebo vedla účty klientům, kteří byli odsouzeni za závažné trestné činy.





Rodoljub Radulović



V bance měl účet i Rodoljub Radulović, srbský podvodník s cennými papíry, kterého v roce 2001 obvinila americká Komise pro cenné papíry.



Na jednom z Radulovićových firemních účtů bylo před jejich uzavřením v roce 2010 3,4 milionu švýcarských franků. Nedávno mu bělehradský soud uložil desetiletý trest odnětí svobody za to, že se podílel na pašování kokainu z Jižní Ameriky pro šéfa organizovaného zločinu Darka Šariće.



Banka měla zjistit, že její německý klient Eduard Seidel byl v roce 2008 odsouzen za úplatkářství. Seidel byl zaměstnancem společnosti Siemens. Jako vedoucí pracovník této nadnárodní společnosti v Nigérii dohlížel na kampaň průmyslového úplatkářství, jejímž cílem bylo zajistit lukrativní zakázky pro jeho zaměstnavatele prostřednictvím převádění peněz zkorumpovaným nigerijským politikům.



Eduard Seidel





Poté, co německé úřady v roce 2006 provedly razii v mnichovském sídle společnosti Siemens, Seidel se okamžitě přiznal ke své roli v úplatkářském systému, ačkoli tvrdil, že nikdy nekradl ani si nepřivlastňoval finanční prostředky společnosti. Jeho zapojení do korupce vedlo k tomu, že jeho jméno bylo v roce 2007 zařazeno do databáze Thomson Reuters World-Check.



Z uniklých údajů banky Credit Suisse však vyplývá, že jeho účty zůstaly otevřené přinejmenším do konce minulého desetiletí. V jednu chvíli po jeho odchodu ze společnosti Siemens měl jeden účet hodnotu 54 milionů švýcarských franků.





Jeden z klientů, Stefan Sederholm, švédský počítačový technik, který si u Credit Suisse otevřel účet v roce 2008, jej mohl mít otevřený dva a půl roku poté, co byl na Filipínách, kde se o tom široce informovalo, odsouzen za obchodování s lidmi, za což dostal doživotní trest.



Stefan Sederholm





Sederholmův zločin vyšel poprvé najevo v roce 2009, kdy policie v Manile provedla razii ve výkladní skříni údajně místní pobočky Lidového mírového hnutí Mindanao a objevila asi 17 žen, které v kabinkách s webkamerami prováděly sexuální služby pro zahraniční zákazníky. V roce 2011 byl odsouzen.





Ferdinand a Imelda drancují Filipíny



Švýcarské banky si svou důvěryhodnou pověst pěstují již od roku 1713, kdy Velká ženevská rada zakázala bankéřům prozrazovat podrobnosti o jmění uloženém evropskými aristokraty. Švýcarsko se brzy stalo daňovým rájem pro mnoho světových elit a jeho bankéři si vypěstovali "povinnost absolutního mlčení" o záležitostech svých klientů.



Tento zvyk byl potvrzen v roce 1934 zavedením švýcarského zákona o bankovním tajemství, který kriminalizoval poskytování bankovních informací o klientech zahraničním úřadům. Během několika desetiletí se do švýcarských bank začali stahovat bohatí klienti z celého světa. Někdy šlo o klienty, kteří měli co skrývat.



Jeden z nejznámějších případů v historii Credit Suisse se týkal zkorumpovaného filipínského diktátora Ferdinanda Marcose a jeho manželky Imeldy. Odhaduje se, že manželé během tří prezidentských období, která skončila v roce 1986, odčerpali z Filipín až 10 miliard dolarů.



Již dlouho je známo, že Credit Suisse byla jednou z prvních bank, které pomáhaly Marcosům pustošit jejich vlastní zemi, a v jedné nechvalně známé epizodě jim dokonce pomohla otevřít švýcarské účty pod falešnými jmény "William Saunders" a "Jane Ryan". V roce 1995 curyšský soud nařídil Credit Suisse a další bance, aby Filipínám vrátily 500 milionů dolarů z ukradených prostředků.



Uniklé údaje obsahují účet, který patřil Helen Rivillaové, advokátce odsouzené v roce 1992 za pomoc při praní špinavých peněz ve prospěch Ferdinanda Marcose. Přesto si mohla v roce 2000 otevřít švýcarský účet.





Jeden z bývalých zaměstnanců Credit Suisse v té době tvrdí, že ve švýcarském bankovnictví byla hluboce zakořeněná kultura, která problematické klienty tolerovala "Nikdy nezapisujte nic, co by mohlo odhalit účet, který není v souladu s předpisy, a nikdy nepokládejte otázku, na kterou nechcete znát odpověď."



V roce 2007 se bankéř UBS Bradley Birkenfeld dobrovolně obrátil na americké úřady s informacemi o tom, jak jeho banka pomáhá tisícům bohatých Američanů vyhýbat se placení daní pomocí tajných účtů.





Asociace švýcarských bankéřů



Birkenfeld se stal e Švýcarsku, kde jsou whistlebloweři z bankovního sektoru často považováni za zrádce, terčem pohrdání. Rozsáhlé vyšetřování amerického Senátu však odhalilo agresivní taktiku bank UBS a Credit Suisse, z nichž druhá jmenovaná podle zjištění posílala bankéře na luxusní akce, aby získali klienty a dávala potenciáoním zákazníkům zadarmo zlato.



Tato odhalení rozzuřila Spojené státy, které od roku 2014 tlačily na Švýcarsko, aby jednostranně zveřejnilo, kteří z jeho daňových poplatníků mají tajné švýcarské účty. V témže roce Švýcarsko neochotně přistoupilo k mezinárodní úmluvě o automatické výměně bankovních informací.



Přijetím tzv. společného standardu pro sdílení daňových údajů Švýcarsko v podstatě souhlasilo s tím, že si jeho banky budou v budoucnu vyměňovat informace o svých klientech s daňovými úřady v cizích zemích. Začaly tak činit v roce 2018.



Švýcarský téměř 90 let starý zákon o bankovním tajemství však zůstává v platnosti - a nedávno byl rozšířen. Organizace Tax Justice Network odhaduje, že země na celém světě kvůli Švýcarsku společně přicházejí o 21 miliard dolarů ročně na daňových příjmech. Mnoho z těchto zemí budou tvořit chudší státy, které se nepřipojily k mezinárodní výměně bankovních údajů.



Více než 90 zemí, z nichž většina se nachází v rozvojovém světě, zůstává v nevědomosti, že jejich bohatí daňoví poplatníci ukrývají své peníze na švýcarských účtech.



Na tuto nespravedlnost v systému poukázal whistleblower, který stojí za únikem těchto údajů, a uvedl, že systém výměny bankovních informací "ukládá rozvojovým zemím nepřiměřenou finanční a infrastrukturní zátěž, což v dohledné budoucnosti udržuje jejich vyloučení ze systému".



"Tato situace umožňuje korupci a připravuje rozvojové země o tolik potřebné daňové příjmy.





Vazby na dalšího diktátora ... a dalšího



Ferdinand Marcos byl možná nejznámějším klientem Credit Suisse. Konkurovat mu mohou pravděpodobně jen příbuzní brutálního nigerijského diktátora Saniho Abachy, který podle odhadů ukradl svému lidu za pouhých šest let až 5 miliard dolarů. Již dlouho je známo, že Credit Suisse poskytovala služby Abachovým synům a zřídila jim švýcarské účty, na které uložili 214 milionů dolarů.



Poté, co byla Credit Suisse kvůli této aféře vyřazena z indexu udržitelných investic, se veřejně kajícně přiznala. "Chápeme, že index nebyl opravdu spokojen s tím, že jsme se zapletli s Abachou - my sami jsme nebyli spokojeni," řekl v roce 1999 jeho mluvčí.



Banky, které umožňují kleptokratům prát jejich peníze, se podílejí na obzvláště rozsáhlé zločinnosti. Důsledky pro již tak zbídačené obyvatelstvo mohou být zničující, protože dochází k odčerpávání peněz ze státní pokladny, snižování základních standardů a poklesu důvěry v demokracii.



Politici a státní úředníci patří pro banky k nejrizikovějším zákazníkům, protože mají přístup k veřejným prostředkům, zejména v rozvojových zemích s menšími právními zárukami proti korupci.



Mezi pochybné klienty patří i Pavlo Lazarenko, který byl v letech 1997 až 1998 jeden rok zkorumpovaným ukrajinským premiérem. Měsíc poté, co byl Lazarenko pod tlakem svých rivalů donucen oznámit rezignaci, si otevřel první ze dvou účtů u Credit Suisse. Jeden z nich byl později oceněn na téměř 8 milionů švýcarských franků.



Pavlo Lazarenko, bývalý ukrajinský premiér





Podle pozdějších odhadů organizace Transparency International Lazarenko ukradl ukrajinské vládě 200 milionů dolarů, tím, že vyhrožoval podnikům, že je poškodí, pokud mu nebudou odvádět 50% svých zisků. V roce 2000 se ve Švýcarsku přiznal k praní špinavých peněz a později byl v USA obviněn z korupce a v roce 2006 odsouzen k devíti letům vězení v souvislosti s úplatky přijatými od ukrajinského podnikatele.



Lazarenko, který údajně žije v Kalifornii, se brání návratu do země, kde stále čelí obvinění z krádeže 17 milionů dolarů.



V době, kdy Credit Suisse obchodovala s Lazarenkem, pronikla také do egyptského politického establishmentu za vlády diktátora Husního Mubaraka, který byl prezidentem po tři desetiletí až do roku 2011. Mezi klienty banky patřili Mubarakovi synové Aláa a Gamál, kteří v Egyptě založili podnikatelská impéria.



Alaa a Gamal Mubarakovi



Vztahy těchto bratrů s bankou trvaly desítky let, přičemž první společný účet si bratři otevřeli v roce 1993. V roce 2010 - rok před lidovým povstáním, které svrhlo jejich otce - bylo na účtu patřícím Alaovi 232 milionů švýcarských franků.



Po povstání Arabského jara se jejich osud změnil a v roce 2015 byli bratři i jejich otec egyptským soudem odsouzeni ke třem letům vězení za zpronevěru a korupci. Případ byl podle nich politicky motivovaný, ale po neúspěšném odvolání Alaa a Gamal zaplatili egyptské vládě v dohodě o narovnání, která neobsahovala žádné přiznání viny, přibližně 17,6 milionu dolarů.



Dalšími klienty Credit Suisse spojenými s Husním Mubarakem byli zesnulý magnát Husajn Salem - který působil jako finanční poradce diktátora po téměř tři desetiletí, nashromáždil jmění díky přednostním nabídkovým řízením a zemřel v exilu poté, co čelil obvinění z praní špinavých peněz - a Hišám Talaat Mustafa, miliardář a politik z Mubarakovy strany.



Hisham Talaat Mustafa a Hussein Salem



Moustafa byl v roce 2009 odsouzen za najmutí nájemného vraha, který měl zavraždit jeho bývalou přítelkyni, libanonskou popovou hvězdu Suzanne Tamimovou - jeho účet však byl zlikvidován až v roce 2014.



Dalším Mubarakovým poskokem spojeným s bankovními službami Credit Suisse byl jeho bývalý šéf špionáže Omar Sulejman. Jeho společníci jsou v údajích uvedeni jako skuteční majitelé účtu, na kterém bylo v roce 2007 63 milionů švýcarských franků. Sulejman byl obávanou postavou v Egyptě, kde dohlížel na rozsáhlé mučení a porušování lidských práv.



Údaje odhalují účty u Credit Suisse, které vlastní několik dalších zpravodajských a vojenských osobností a jejich rodinných příslušníků, mimo jiné v Pákistánu, Jordánsku, Jemenu a Iráku. Jedním z alžírských klientů byl Khaled Nezzar, který do roku 1993 zastával funkci ministra obrany a podílel se na převratu, který urychlil brutální občanskou válku, v níž byla vojenská junta, jíž byl součástí, obviněna z mizení, masového zadržování, mučení a poprav zadržených osob.



Nezarova role v porušování lidských práv byla široce zdokumentována až do roku 2004, kdy byl otevřen jeho účet. Na účtu byl maximální zůstatek 2 miliony švýcarských franků a zůstal otevřený až do roku 2013, dva roky poté, co byl ve Švýcarsku Nezar zatčen pro podezření z válečných zločinů



Pokud mají obyčejní Alžířané, Egypťané a Ukrajinci důvod stěžovat si, že Credit Suisse možná nekalým vůdcům, jejich stížnosti blednou ve srovnání s Venezuelany.



Reportéři pracující na projektu Suisse secrets identifikovali účty banky Credit Suisse spojené s téměř dvěma desítkami podnikatelů, úředníků a politiků zapletených do korupčních schémat ve Venezuele, z nichž se většina točila kolem státní ropné společnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA).



"Korupce se v PDVSA vyskytovala vždy, v různé míře a na různé úrovni," řekl César Mata-Garcia, akademik z univerzity v Dundee, který se specializuje na mezinárodní ropné právo. "Slova 'Venezuela', 'PDVSA' a 'ropa' jsou pro banky poplašným signálem."



Nezabránilo to však tomu, aby banka Credit Suisse získala klienty, o nichž se později ukázalo, že jsou zapojeni do četných amerických vyšetřování a trestních stíhání spojených s PDVSA a drancováním venezuelské ekonomiky.



Jeden z případů se týká dvou amerických podnikatelů s vazbami na Venezuelu, Roberta Rincóna Fernándeze a Abrahama Shiery Bastidase, kteří se v roce 2009 s pomocí svého společníka Fernanda Ardily Ruedy pustili do uplácení úředníků výměnou za lukrativní zakázky PDVSA. Mezi těmi, kdo dostali úplatky, byli i náměstek ministra energetiky Nervis Villalobos Cárdenas a vysoký úředník PDVSA Luis De Léon Perez.





V roce 2015 začali američtí prokurátoři účastníky obžalovávat; soudní dokumenty opakovaně zmiňují platby na účty v nejmenované švýcarské bance. Z uniklých údajů však vyplývá, že všech pět mužů mělo v době spáchání trestných činů aktivní účty u Credit Suisse. Čtyři z nich přiznali vinu.



Na některých účtech Credit Suisse spojených s Venezuelou byly obrovské částky; Villalobos měl na účtu až 9,5 milionu švýcarských franků a De Léon dokonce 22 milionů. Rincón, podnikatel, který jim platil úplatky, měl v listopadu 2015, tedy měsíc před svým zatčením, na účtu více než 68 milionů CHF.



'Kolik nepoctivých bankéřů, než se z vás stane nepoctivá banka?



Když bylo v 70. letech 19. století v Curychu postaveno honosné sídlo Credit Suisse, mělo symbolizovat "Švýcarsko jako finanční centrum". O více než 150 let později sídlí Credit Suisse ve stejně velkolepých prostorách a Švýcarsko zůstává globálním offshore centrem, stejně jako tomu bylo posledních 300 let.



Teprve v posledních desetiletích získala Credit Suisse, jedna z nejstarších a nejuznávanějších švýcarských bank, pověst podvodné instituce. Jak poznamenal jeden komentátor na začátku tohoto týdne: "Banka se chlubí tím, že jejím cílem je sloužit svým bohatým klientům 's podnikatelským duchem', ale v této fázi by většina z nich byla pravděpodobně ráda, kdyby se jí podařilo vyhnout se dalšímu velkému skandálu."



Šéf banky Credit Suisse Horta-Osório vydržel ve funkci necelý rok, než minulý měsíc odstoupil. Krátce poté, co Credit Suisse jmenovala nového předsedu představenstva Axela Lehmanna, vykázala banka ve čtvrtém čtvrtletí ztrátu ve výši 1,6 miliardy švýcarských franků, mimo jiné proto, že si odložila více než 400 milionů švýcarských franků na řešení blíže nespecifikovaných "zděděných soudních záležitostí".



A těch není málo. Skandály týkající se Greensillu, Archegosu a mozambických dluhopisů provázely banku v uplynulém roce.



V posledních třech desetiletích čelila banka Credit Suisse nejméně desítce trestů a sankcí za trestné činy týkající se daňových úniků, praní špinavých peněz, úmyslného porušování amerických sankcí a podvodůh vůči vlastním zákazníkům, které zahrnují několik desetiletí a jurisdikcí. Celkem na pokutách nebo vyrovnáních zaplatila více než 4,2 miliardy dolarů.



To zahrnuje 2,6 miliardy dolarů, které švýcarská banka souhlasila zaplatit americkým úřadům poté, co se v roce 2014 přiznala ke spiknutí za účelem napomáhání daňovým únikům; 536 milionů dolarů pokuty, které jí USA uložily o pět let dříve za úmyslné obcházení amerických sankcí vůči zemím včetně Íránu a Súdánu v roce 2009, a další platby Německu a Itálii kvůli obviněním z daňových úniků.





Debata o tom, zda švýcarské bankovnictví prošlo dostatečnými reformami, se ve světle zveřejnění těchto informací pravděpodobně obnoví. Whistleblower, který se údaje zveřejnil, naznačil, že by neměly být obviňovány pouze banky, které se "prostě chovají jako dobří kapitalisté, když maximalizují zisky v rámci právního rámce, v němž působí".



"Jednoduše řečeno, švýcarští zákonodárci jsou zodpovědní za to, že umožňují finanční zločiny, a švýcarský lid má - díky své přímé demokracii - pravomoc s tím něco udělat. I když jsem si vědom toho, že zákony o bankovním tajemství jsou částečně zodpovědné za švýcarský hospodářský úspěch, jsem pevně přesvědčen, že tak bohatá země by si měla dovolit mít svědomí."



Podrobnosti v angličtině ZDE



0