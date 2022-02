První zprávy o obětech: Poradce ukrajinského ministra vnitra uvedl, že při ruském ostřelování už zahynulo nejméně osm lidí a devět bylo zraněno.

ch navzdory tvrzení ruské armády, že se zaměřuje pouze na vojenskou infrastrukturu.Záběry z města Charkov ukázaly něco, co vypadalo jako ocasní část rakety vypálené z těžkého vícenásobného raketometu Smerč. Nálož rakety při dopadu nevybuchla a zůstala trčet z chodníku ve městě poblíž pravoslavného kostela.Výzkumná skupina CIT, která se zabývá výzkumem otevřených zdrojů, potvrdila, že video bylo natočeno v Charkově a že tali část připomíná raketu Smerč. Použití těchto raket proti populačním centrům je "válečným zločinem", tvrdí skupina.

- Šéf zahraničního výboru Bundestagu Norbert Röttgen prohlásil, že nyní podporuje vyslání zbraní na Ukrajinu.



Německo odmítlo posílat zbraně na Ukrajinu a dokonce zablokovalo vydání zbraní německého původu převážených z Estonska. Ačkoli Röttgen není součástí německé vládní koalice, je to známka debaty, která se v Berlíně jistě zintenzivní.



I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine.