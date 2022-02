Zásadní zbraní proti Putinovi je rychlé vybudování zdrojů obnovitelné energie

26. 2. 2022

čas čtení 6 minut



Poté, co Hitler obsadil Sudety, obrátila Amerika svůj průmyslový um na výrobu tanků, bombardérů a torpédoborců. Nyní musíme reagovat rychlou výrobou obnovitelných zdrojů energie. Jedním ze způsobů je zejména: přestat využívat ropu a plyn.



Nejedná se nyní o "válku o ropu a plyn" v tom smyslu, jak by se dalo věrohodně popsat příliš mnoho amerických blízkovýchodních přešlapů. Je to však válka, za kterou stojí ropa a plyn, válka, jejíž nejzásadnější zbraní může být ropa a plyn, válka, do které se nemůžeme plně zapojit, protože jsme na ropě a plynu stále závislí. Pokud chcete stát na straně statečného ukrajinského lidu, musíte najít způsob, jak se postavit proti ropě a plynu, píše Bill McKibben.



Rusko má žalostnou ekonomiku - můžete si to sami ověřit, když se rozhlédnete po svém domě a zjistíte, kolik věcí, které používáte, bylo vyrobeno na jeho území. V současné době tvoří 60 % jeho vývozu ropa a plyn; ty dodávají peníze, které pohánějí vojenskou mašinérii země. Rusko má žalostnou ekonomiku - můžete si to sami ověřit, když se rozhlédnete po svém domě a zjistíte, kolik věcí, které používáte, bylo vyrobeno na jeho území. V současné době tvoří 60 % jeho vývozu ropa a plyn; ty dodávají peníze, které pohánějí vojenskou mašinérii země.





A vedle této vojenské mašinérie je kontrola dodávek ropy a plynu hlavní zbraní Ruska. Opakovaně hrozí, že zastaví tok uhlovodíků do západní Evropy. Když Němci tento týden konečně zastavili plánovaný plynovod Nordstream 2, Putinův předchůdce Dmitrij Medveděv prohlásil: "Vítejte v novém světě, kde Evropané budou muset brzy platit 2 000 eur za tisíc metrů krychlových plynu!". Jeho nepříliš jemná představa: pokud se cena za udržování tepla v domácnostech zdvojnásobí, Evropě nezbude nic jiného zkolabovat.





A konečně, i Bidenova administrativa - která před invazí moudře rozehrává své karty - je omezena ropou a plynem. USA daly jasně najevo, že nechtějí vážně přerušit tok ruské ropy ze strachu, že zvýší to ceny plynu, a oslabí to tak americké odhodlání.



Tucker Carlson na Fox News od dnešního rána útočí na proti Putinovi vystupujícímu kongresmanovi Lindseynu Grahamovi za to, že podporuje "konflikt, který přinese vyšší ceny benzínu", zatímco on má "velký plat v Kongresu". Pokud jste apologet fašismu, vysoké ceny benzínu jsou vaším prvotní obranou



Nyní je tedy ta pravá chvíle připomenout si, že za posledních deset let vědci a inženýři snížili náklady na solární a větrnou energii o řád, takže jde o jednu z nejlevnějších energií na Zemi. Nejlepším důvodem pro její okamžité nasazení je odvrácení existenční krize, kterou je změna klimatu, a druhým nejlepším důvodem je zastavení zabíjení devíti milionů lidí, kteří ročně umírají na následky vdechování pevných částic, jež produkuje spalování fosilních paliv. Třetím nejlepším důvodem - a možná tím nejpravděpodobnějším, který by mohl vyburcovat naše vůdce k akci - je však to, že dramaticky snižuje moc autokratů, diktátorů a zločinců.



Představte si Evropu, která by fungovala na solární a větrnou energii: jejíž auta by jezdila na lokálně dodávanou elektřinu a jejíž domy by byly vytápěny elektrickými tepelnými čerpadly. Taková Evropa by nefinancovala Putinovo Rusko a mnohem méně by se ho bála - mohla by na něj uvalit všechny možné sankce a držet je v platnosti, dokud by se země nezhroutila. Představte si Ameriku, kde by cena benzínu nebyla politickým faktorem, protože kdyby lidé museli mít auto, aby se cítili dostatečně mužně, jezdilo by toto auto na elektřinu, která by pocházela ze slunce a větru. To by musel být ještě větší génius než Vladimir Putin, aby vymyslel, jak na slunce uvalit embargo.



nejsou to nové technologie - existují, rozvíjejí se a mohly by se rychle rozšířit. V letech po Hitlerově vpádu do Sudet se Amerika zaměřila na výrobu tanků, bombardérů a torpédoborců. V roce 1941 vyrostl v Ypsilanti během šesti měsíců největší průmyslový závod na světě a brzy chrlil každou hodinu jeden bombardér B-24. V roce 1941 se v Ypsilanti začaly vyrábět další stroje. Bombardér je složitý stroj s více než milionem dílů, větrná turbína je naopak relativně jednoduchá. Jen v Michiganu ("arzenál demokracie") se firma vyrábějící chladiče přeorientovala na výrobu 20 milionů ocelových přileb a gumárenská továrna se přeorientovala na výrobu vložek do těchto přileb; firma, která vyráběla látku na polštáře Fordových sedadel, přestala vyrábět a začala tlačit padáky. Myslíme si, že je nad naše síly rychle vyrobit solární panely a baterie potřebné k ukončení naší závislosti na fosilních palivech?





Představte si Evropu, která by fungovala na solární a větrnou energii. Taková Evropa by nefinancovala Putinovo Rusko.



Není to snadné - Rusko má mimo jiné velké množství některých nerostných surovin, které pomáhají při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. (Například nikl.) Ale i zde nám pomůže příklad z druhé světové války - když měla Osa pod kontrolou komodity jako kaučuk, rychle jsme přišli na to, jak masově vyrábět náhražky.



Je pravda, že bychom mohli vyrábět bezuhlíkovou energii i pomocí jaderné energie, pokud bychom byli ochotni platit vysoké pojistné, které tato technologie vyžaduje - a právě teď Německo pravděpodobně lituje svého rozhodnutí urychleně odstavit své reaktory po havárii ve Fukušimě. Když se však zamyslíte nad scénářem, který se nyní odehrává v celé Evropě, vzpomenete si na další z výhod obnovitelné energie, kterou je její široké rozšíření. Existuje mnohem méně centrálních uzlů, na které lze útočit křižujícími střelami a dělostřeleckými granáty - zaměřit se raketami na reaktory je docela snadné, ale jezdit tankem napříč Evropou od jednoho solárního panelu k druhému, abyste ho mohli rozbít kladivem, je komické.



Lidé umírají, protože chtějí žít v demokracii, chtějí rozhodovat o svých záležitostech. Ale tato agónie by měla a může přinést skutečnou změnu. (A nejen v Evropě. Představte si, že byste se nemuseli starat o to, co si myslí král Saúdské Arábie nebo bratři Kochové - přístup k bohatství fosilních paliv tak často produkuje zpátečnictví). Podpořit lidi na Ukrajině znamená starat se o konec ropy a plynu.



Zdroj v angličtině ZDE

0