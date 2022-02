Nejúčinnější zbraní ukrajinského prezidenta se stal telefon

28. 2. 2022

čas čtení 4 minuty





Analýza: Zelenskému se díky neúnavnému telefonování spojencům podařilo dosáhnout nevídaného rozsahu sankcí proti Rusku





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v řadě telefonátů z obleženého Kyjeva přesvědčil Západ, aby souhlasil se souborem sankcí proti Rusku, které byly ještě před týdnem nemyslitelné



Zelenskyj vycítil, jak evropské veřejné mínění reaguje na statečnost jeho lidu, a neustále telefonoval západním představitelům a prostřednictvím svého Twitteru přemlouval, povzbuzoval, kritizoval a chválil své spojence. Sankce, které byly ještě před týdnem považovány za nemyslitelné, se přitom staly morálním základem. Tempo, jakým Západ přistupuje na nové sankce, také způsobilo, že právníci, političtí činitelé a bankéři lapají po dechu.

Kancelář jednoho z vedoucích západních představitelů uvedla: "Jsme z něj v úžasu. Možná se mu nakonec nepodaří zachránit Ukrajinu nebo změnit Rusko, ale mění Evropu."



Vezměte si sobotní diplomacii. Zelenskyj uvedl, že další den na diplomatické frontě zahájil telefonátem s Emmanuelem Macronem, v průběhu dne následovaly hovory s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, italským premiérem Mariem Draghim, švýcarským prezidentem Ignaciem Cassisem a indickým premiérem Naréndrou Módím, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, nizozemským premiérem Markem Rutte, generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, německým kancléřem Olafem Scholzem, papežem, českým premiérem Petrem Fialou, polským premiérem Andrzejem Dudou a nakonec virtuální noční výměnou názorů s britským premiérem.



Den předtím byl počet hovorů podobný, všechny se týkaly žádostí o zbraně a zpřísnění sankcí. Jak Zelenskyj zvládal realizovat tyto telefonáty, mobilizovat domácí frontu, řídit armádu a spát, je těžko pochopitelné. Jeden z těch, kteří ho slyšeli v akci, říká: "Je velmi přímý, velmi vášnivý a velmi praktický."



Tempo společenských změn se ve většině válek zrychluje, ale sledovat, jak Německo během týdne otočilo o 180 stupňů a podpořilo prodej zbraní Ukrajině, slíbilo zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP a souhlasilo s odříznutím Ruska od Swiftu, to není jen soubor mimořádných politických změn, ale znamená to zlom v myšlení po druhé světové válce. Stejně tak italský premiér Mario Draghi, který na začátku týdne zdůraznil potřebu dlouhodobých řešení nezbytných k odpojení Itálie od ruského plynu, si uvědomil, že předchozí politická opozice vůči tvrdším okamžitým opatřením se vypařila.



Draghiho kancelář odmítá zprávy, že by vznesl silné námitky proti odříznutí Ruska od systému Swift, a tvrdí, že na jednání lídrů G7 minulý týden nebyla tato otázka vážně prosazována, Připouští však, že Zelenskyj svou vynalézavostí a Rusko svou arogancí přesunuly iniciativu zemím, jako je Velká Británie, Kanada a Francie. Ty ovlivnily ostatní a souhlasily s tím, že Rusko může být odříznuto od platebních systémů Swift. V sobotu večer se ještě dolaďovala identita ruských bank, které budou pravděpodobně odříznuty, ale Gazbank, která má zásadní význam pro energetické transakce, bude také pravděpodobně vyloučena.



Možná nejničivější opatření však nevzešlo přímo ze Zelenského neúnavného lobbování. Někteří evropští představitelé se domnívají, že to bude právě zcela nečekané zmrazení aktiv ruské centrální banky, jediné nejdůležitější ruské finanční instituce, které bude důkazem rozvratu Putinovy ekonomiky. Jeden z evropských představitelů uvedl: "Měli jsme to jako zálohu, ale v pondělí to bude znamenat nálet na rubl, který nezvládnou."



Jiný činitel připustil, že dlouhodobé šance ukrajinské armády udržet se proti obrovské přesile ruských sil jsou omezené. Skutečným cílem je učinit cenu pro Putina ekonomicky a politicky tak ochromující, aby byl nucen si uvědomit, že za svých podmínek nemůže zvítězit.



Zdroj v angličtině ZDE

