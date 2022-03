Putin invazí zničil ruskou ekonomiku

1. 3. 2022

čas čtení 5 minut





Nakupující občané i ruští podnikatelé vyjadřují zoufalství





V pondělí, kdy obchody otevřely v panice, mnoho Rusů spěchalo do místních bankomatů v Moskvě, aby si vyzvedli své úspory dříve, než se škody ještě zhorší.



"Psali, že mají dolary, tak jsem sem hned přišel," řekl 32letý Alexej Presňakov a ukázal na aplikaci ruské banky Tinkoff, která ukazovala, že si tam může vybrat tvrdou měnu. Ve frontě stálo asi 20 lidí. "Včera byl [kurz] 80 rublů [za dolar]. Dnes je to 100. Nebo 150."



"Prostě jsem se dneska spontánně rozhodl, že nepůjdu do práce a budu chodit, dokud nevyberu a nevyměním všechny peníze," řekl. "Než to poklesne k nule."



Polovina fronty odešla. "Kdo potřebuje rubly?" řekla sarkasticky jedna žena, když odcházela.



V nákupních střediscích i v zasedačkách firem se Rusové v pondělí snažili zorientovat v tom, co Kreml označil za "změněnou ekonomickou realitu", které Rusko nyní čelí po sankcích uvalených na ruskou centrální banku a další klíčové finanční instituce. Ukázalo se, že se děje něco mimořádného: Moskevská burza, největší ruský akciový trh, zastavila obchodování až do 5. března.



Centrální banka se zmrazenými rezervami oznámila, že více než zdvojnásobí své hlavní úrokové sazby na 20 %, což je nejvyšší sazba v tomto století, a donutí hlavní exportní společnosti, včetně velkých producentů energie, jako jsou Gazprom a Rosněfť, aby prodaly 80 % svých devizových příjmů, čímž fakticky musejí nakoupit rubly, aby podpořily kurz této měny.



To však příliš neuklidnilo napjaté nervy v obchodním centru Metropolis v Moskvě, kde se objevily známky toho, že Rusové spěchají proměnit svou hotovost ve spotřební zboží dříve, než ceny vyskočí nahoru. V oblíbeném obchodě s elektronikou M.Video jeden ze zaměstnanců řekl, že ceny iPhonů v rublech jsou "zatím stejné", ale že "se mohou každou chvíli změnit". "Kupoval bych teď," řekl.



Jestliže na ulicích panoval šok, pak mezi podnikateli byla nálada ještě skleslejší. Několik majitelů středně velkých firem uvedlo, že invaze a následná izolace Ruska způsobily, že se jejich podniky přes noc staly nerentabilními.



Jeden z nich, majitel společnosti se 100 zaměstnanci poskytující reklamní služby, uvedl, že se dnes odpoledne chystal svým zaměstnancům oznámit, že s manželkou a dvěma syny odjíždí z Ruska do Arménie.



"Řeknu jim, že se dostáváme do krize, jakou jsme ještě nezažili," řekl. "Je to jako letět letadlem bez motorů nebo když motory hoří."



Jeho společnost, která zpracovává zakázky pro mezinárodní značky, jako je Pepsi, a automobilky, jako je Volkswagen, zažíila ještě v lednu 2022, který pro ni byl rekordním měsícem, rozkvět. Nyní se mnoho těchto značek z ruského trhu stahuje a jeho podnikání se "nesmírně zmenšuje".



Jiný majitel podniku se stovkami zaměstnanců v potravinářském a nápojovém průmyslu a v cestovním ruchu řekl, že je ohledně budoucnosti za Vladimira Putina zcela v nejistotě.



"Vůbec netušíme, co bude dělat dál," řekl. "Nikdo z podnikatelů už nemá ani tušení. Všichni jsou v takové depresi. Zažil jsem tady tolik ekonomických krizí, pandemie byla tou poslední. Ale vždycky byl důvod, proč dál bojovat za svůj byznys," dodal. "Teď už nevidím světlo na konci tunelu. I kdyby se podařilo dosáhnout míru, škody jsou napáchány. Jak to můžeme zvrátit?"



V pondělí bylo cítit, že tato krize překračuje bod, z něhož není návratu, když nad Ukrajinou začaly létat ruské bombardéry a raketové dělostřelectvo začalo střílet do obydlených čtvrtí Charkova, města s více než milionem obyvatel.



Zdálo se, že i špičky ruského byznysu, včetně mocných oligarchů, jsou zneklidněny nestabilitou, kterou invaze přinesla, stejně jako mimořádnými opatřeními, která jsou přijímána na podporu rublu.



Miliardář a podnikatel Oleg Děripaska v nedělním příspěvku na Telegramu vyzval k "co nejrychlejšímu" nastolení míru. V pondělí se pustil do rozhodnutí centrální banky zvýšit sazby a vzal si na mušku dlouholetou rivalku Elvíru Nabiullinovou, šéfku centrální banky.



Zvýšeá úroková míra, povinný prodej zahraniční měny... to je první zkouška toho, kdo bude za tento banket skutečně zodpovědný," napsal Děripaska. "Opravdu chci vysvětlení a srozumitelné komentáře k hospodářské politice příštích tří měsíců."



Do večera byla reakcí ještě drakoničtější opatření, včetně přísného omezení převodů peněz do zahraničí. Ta byla oznámena po deprimující schůzce ekonomických představitelů s Vladimirem Putinem, který prohlásil, že sankce na Rusko uvalila západní "říše lži".



Pro mnoho Rusů, kteří se podle jídla, které jedli, a podle svého způsobu života cítili být Evropany, je jasné, že pondělí znamenalo okamžik, kdy jim přišla do země válka.



"Myslím, že lidé se budou bát utrácet peníze," řekl podnikatel, který vlastní restaurace a firmy v oblasti cestovního ruchu. "Před 30 lety jsme opustili komunismus, zvykli jsme si na spoustu vymožeností, které jsou vidět i na Západě. Všechen ten pokrok může být pryč. Už nejsme členem mezinárodního společenství."





