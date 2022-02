Nový ruský vpád na Ukrajinu, den čtvrtý: Kyjev obklíčen, Lukašenko "sedlá medvěda"

28. 2. 2022 / Karel Dolejší

Během včerejška Rusové dokončili obkličování Kyjeva a obsadili města Berďansk, Kupjansk, Kopijsk, Melitopol plus (v Donbasu) Šťastja a Stanica Luhanskaja.

Během dne by podle informací běloruské opozice do bojů měli zasáhnout Lukašenkovi výsadkáři.

Rather surprised by this but TASS, Russian news agency , is REPORTING the following number of Russian losses, which are rather aligned with those reported by #Ukraine #Russia is experiencing brutal losses, never seen beforehttps://t.co/vlzX0URAlE pic.twitter.com/3noPaI5nF1 — Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) February 27, 2022

Neděle proběhla ve znamení dalšího vyostřování válečné situace a současně komplikovaných příprav k rusko-ukrajinským jednáním, jež se po těžkém dohadování nakonec uskutečňují na ukrajinsko-běloruské hranici. Ruské vojenské dobrodružství se v mnoha ohledech trhá ve švech, nicméně přinejmenším zatím neexistuje vážný důvod revidovat pro Ukrajinu celkově negativní prognózu. Jestliže útočník opravdu využije všech vojenských kapacit, které má k dispozici, dokáže konvenční část boje o Ukrajinu dotáhnout do konce.



Otázkou však zůstává, v jaké ekonomické kondici by po nových sankcích Rusko válku "vyhrálo" - a samozřejmě jak velkou cenu nakonec zaplatí Ukrajina. Dnes se čeká v Rusku plnokrevný bank run, podle předběžných odhadů střadatelé kvůli znehodnocení rublu vyvolanému mezinárodními sankcemi proti centrální bance přijdou zhruba o 90 % svých úspor. A to je jen začátek.

The Ruble has already lost over 40% of its value — which exceeds the worst day of the 1998 collapse. Gleb Pavlovsky once told me the default that followed was the “second founding of the state.” I am certain the crash we are about to see will in many ways come to be the third. pic.twitter.com/e9T0LdU6XW — Ben Judah (@b_judah) February 28, 2022

Imagery acquired by @capellaspace on 27FEB2022 shows at least 2 x probable Su-24 were destroyed by Russian airstrikes at Ukraine's Lutsk air base. Runway obstructions were also visible at the time of capture. pic.twitter.com/MN2So6JORo — Chris Biggers (@CSBiggers) February 27, 2022

Ukrajinští piloti dostali v neděli zásilku raket vzduch-vzduch pro své letouny a již během dneška začnou přilétat stíhací letouny MiG-29 pocházející z Polska, Bulharska a Slovenska (celkově až 50 ks), které zaplatí Evropská unie. Otázkou zůstává, z jakých vzletových a přistávacích ploch budou tyto stroje moci působit. Každopádně dosažení naprosté ruské vzdušné nadvlády se tímto krokem odkládá.

Yes, it was a very explicit nuclear threat: “the consequences will be such as you have never seen in your entire history” https://t.co/DV2ZpvbM4R This all makes me nervous. Kremlin has no good off-ramps at this point and is looking at an existential threat to the current state https://t.co/x6JQrQMGE0 — Pavel Podvig (@russianforces) February 27, 2022

Tendence zlehčovat Putinovo harašení jadernými zbraněmi a riziko jejich reálného nasazení je u komentátorů nepřímo úměrná obeznámenosti se současnou situací v šíleném Putinově Kremlu.

Russian soldiers reportedly in Berdyansk with Tigr-M, a BTR, and Ural trucks. https://t.co/RinLUUJojy pic.twitter.com/YR8HelKjKC — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

Schastia аnd Stanytsia Luhanska towns near Luhansk are controlled by Russia and destroyed. "Buildings were massively shelled. People are constantly in shelters. We cannot evacuate them or bring bread and water," Oblast head reported, asking Red Cross for humanitarian assistance. pic.twitter.com/LwaJaDfkaw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022

Russia is shelling humanitarian corridors used to evacuate women and children, Iryna Vereshchuk, Minister for Reintegration of the Temporary Occupied Territories, said. — UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2022

Russian forces have reportedly taken control of Kup'yans'k, which is the 3rd largest city in the Kharkiv region of Ukraine and is a major railway junction. pic.twitter.com/Dhy3qz4cLQ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 27, 2022

Z obsazených měst je nejdůležitější pád Melitopolu, který umožňuje okupantům rozvíjet postup na Oděsu, případně z jihu na Kyjev. Stotisícový Berďansk je také vážnou a nepříjemnou ztrátou, i když momentálně ne tak naléhavou. Postup "separatistů" v Donbasu je zcela druhotnou záležitostí a mnohem větší význam by mělo, pokud by nenásledoval po skrytém stahování obránců.

Uživatelé ukrajinských sociálních sítí byli požádáni, aby nezveřejňovali záběry pohybů vlastních jednotek - a ve velké většině se toho drží.

🇺🇦⚡️🇷🇺 The Ukrainian military destroyed half of the Russian transport vehicles that entered the country's second-largest city of Kharkiv, deputy head of the Ukrainian Presidential Office Oleksiy Arestovich said Sunday. pic.twitter.com/aZXbIJZgcU — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 27, 2022

#Ukraine: Another column of Russian 4x Tiger-M IMV attempted to enter #Kharkiv today and were ambushed, with all of them captured/destroyed. pic.twitter.com/EgS0a5WH1Z — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2022

Trophies of the Armed Forces of Ukraine taken from the column of Russian tigers. pic.twitter.com/IzHuh38CqS — The RAGE X (@theragex) February 27, 2022

Charkov zažil v neděli dopoledne operaci, která by s trochou nadsázky mohla být označena za "průzkum bojem". Šlo o akci nepříliš početných lehkých obrněných jednotek, kterým však během útoku došly pohonné hmoty. Útok byl záhy odražen, ale je zjevné, že dříve nebo později budou následovat další pokusy.

Kharkiv airport and residential areas are under heavy shelling.

V. Unian pic.twitter.com/4KX22fvJJd — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) February 28, 2022

Rusové údajně útočí na Charkovský tankový závod.



Zatím nelze 100% ověřit. pic.twitter.com/Y0nLCIPJzh — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 27, 2022

A large school fully engulfed in flames tonight in Kharkiv, Ukraine.



Caption says, "Gentlemen... what does school have to do with it??!" pic.twitter.com/FDn5FW4VMK — Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 28, 2022

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

🚨 Russian forces shelled Volodymyr in Western #Ukraine, according to officials and locals. The city is located less than 9 miles from #Poland. pic.twitter.com/Vax55m6KIo — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 27, 2022

This was a 1930s cinema in Chernihiv. It was bombed during WWII, rebuilt after the war. Renovated last year to become a social partnership hub in the city and finally destroyed by a senseless Russian airstrike in the city center today at 17:40 EET - https://t.co/RIk3eQrGgD pic.twitter.com/LRxDYUUV9C — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022

30 minutes ago, an Iskander-M tactical ballistic missile of #RussianArmy hit the ammunition storge site of #Ukraine Army in #Cherkasy which is 157km far from the south of #Kiev. pic.twitter.com/RJifNBHQTL — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 27, 2022

⚡️Russia used Iskander missile systems to attack Zhytomyr Airport.



The air strikes were conducted from Belarus, using Russian ballistic missile launchers.



Earlier, Belarus said it wouldn’t allow air strikes from its territory amid Ukraine’s upcoming peace talks with Russia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

Russian BM-21 Grad MLRS were reportedly used heavily tonight near the Kakhovka power plant in Kherson. https://t.co/FjosBJ65ba pic.twitter.com/nUCXGOYsly — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

Kyjev i Charkov byly v noci opět terčem náletů a raketového ostřelování. Obdobně Rusové během neděle ostřelovali také města Volodymyr, Volnovacha, Mariupol, Černigov, Dnipro, Čerkasy a Vinnycja. Terčem útoku raketou Iskander z běloruského území se stalo letiště v Žytomyru. U Kachovky, kde se v neděli ukrajinští Romové proslavili uloupením okupantského tanku, byly masivně nasazeny ruské salvové raketomety.

❗❗❗Для багатьох 🇷🇺 окупантів сьогоднішня ніч під Макаровим стала останньою!

Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські гради та танчики стали на ночліг.

І вже точно будуть міцно спати! pic.twitter.com/itbBrBKj9n — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

V noci ukrajinské jednotky zničily velkou kolonu ruské techniky v oblasti stezky Makariv-Boroďanka severozápadně od Kyjeva. Ze zprávy v tuto chvíli není jasné, zda se jednalo o akci jednotek z hlavního města, nebo případně jiných, postupujících ze západní Ukrajiny. To druhé by bylo samozřejmě pro Kyjev mnohem lepší zprávou.

Ukrainians in Odessa have prepared numerous molotov cocktails for Russian soldiers, according to this report. https://t.co/s44DXoTfa3 pic.twitter.com/HfwBEVHmZ8 — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 28, 2022

Ruskou námořní pěchotu blížící se k Oděse zde čeká opravdu vřelé přivítání.

Podle zpráv běloruské opozice se tamní diktátor chystá ještě dnes dopoledne vyslat do bojů o Kyjev početné jednotky běloruských výsadkářů. Pokud k tomu dojde, půjde o průlom v dosavadní praxi během společných cvičení s Ruskem, které až dosud Bělorusům svěřovalo výhradně podřadné a sekundární úkoly. Taková změna může být vynucena faktem, že v některých kategoriích jednotek Putinovi pomalu docházejí rezervy.

New 📸 @Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

Russian re-supply convoy of fuel and logistics, along with tanks and self-propelled artillery heading to Ukraine’s capital (Sat image: @Maxar) pic.twitter.com/5h155CSyBW — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) February 27, 2022

Map clarification time. The red box is Demydiv, the reported area where the crossing is taking place. The blue line is the Irpin river. Red X is where the Russian mechanized formation was destroyed yesterday. pic.twitter.com/H6N8PxdYHF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2022

#Ukraine: The Ukrainian Army used a Skif/Stugna-P ATGM to take out multiple Russian tanks in Demydiv, near #Kyiv. It is claimed that 3 were knocked out.



Observe that the Ukrainian side have diverted systems originally intended for export for domestic use; Arabic can be seen. pic.twitter.com/BVUAFAlpGw — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2022

#Ukraine: A claimed usage of a NLAW anti-tank launcher against a Russian T-72 tank today in #Sumy. NLAW is usually overfly top-attack, but also has a direct attack mode. pic.twitter.com/My5BmkqOat — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2022

Not sure if Russian forces going towards Ukraine near Kharkiv fear sniper fire, but many trucks have flak vests hanging in their windows. #CNN #Ukraine #Russia pic.twitter.com/rXEcQq754I — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 27, 2022

The Russian Army is not only losing armoured vehicles and trucks, but also specialised communications vehicles that are usally present in the rear echelon 🇷🇺🇺🇦 pic.twitter.com/Lj5UJbyF7F — Oryx (@oryxspioenkop) February 27, 2022

Destruction in Bucha, Kyiv Oblast. Russian column anihilated. pic.twitter.com/9DMZRg5uf5 — Status-6 (@Archer83Able) February 27, 2022

Russia has had plenty of direct or indirect experience with TB2 in Idlib, Libya, Karabakh in 2020. It was an obvious threat since Ukraine bought them, and should have been one of the top Ukrainian capabilities to destroy at the beginning of the conflict. A surprising failure. https://t.co/4NM5fydEEp — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

#Ukraine 🇺🇦: Russian military losses in Trostyanets' (#Sumy region), including several armored personnel carriers and rocket launcher systems. pic.twitter.com/akHQwydRrf — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 28, 2022

Per a report from the Ukrainian MOD, the Russians are trying a pontoon crossing over the Irpin River. pic.twitter.com/tN4YTjze9X — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2022

Ruské okupační jednotky se z důvodů, o nichž se zatím spíše jen spekuluje, typicky pohybují ve velkých početných kolonách na snadno předvídatelných silničních trasách. To je vystavuje útokům ukrajinských ozbrojených bezpilotních prostředků, letectva, dělostřelectva, případně vhodně rozmístěných obránců v okolním terénu. Jakkoliv lze předpokládat, že jedním z důvodů takového postupu je letošní brzké sezónní tání a rozbahnění terénu (rasputica), rozmar počasí sám o sobě nemůže zdůvodnit takové pohrdání životy vlastních vojáků na straně ruských velitelů.

One the Russian T-80UKs shown abandoned earlier was fitted with Shtora-1 jammers.👀



These are very, very rare - apparently as few as 3 in existence - and the crew of this vehicle would have undoubtedly been considered the elite of the Russian tank corps.👇



h/t to @tom_bullock_ pic.twitter.com/lIfNgaX6Y5 — Jimmy (@JimmySecUK) February 27, 2022

14. Also abandoned by elite 4th Guards Tank Division (and not blown up). These two are either from its 12th or 13th tank regiments. The first is a T-80U, the second a T-80UK command tank, so a possible battalion or even regimental level commander's tank.https://t.co/rWpUlVzUNN — Dan (@Danspiun) February 28, 2022

13. So 23km NW of Okhtyrka at Chupakhivka 50.397355, 34.584296 h/t @bobmoretti, UAF captured 2x T-80BV + a T-80U of elite 4th Guards Tank Division. The T-80BVs are from its 423rd Motor-Rifle Regiment. T-80U is likely from one of its other 2 tank regiments. https://t.co/ThSv491tz9 — Dan (@Danspiun) February 27, 2022

Хтось спиздив російську МТ-ЛБ pic.twitter.com/W5XzfYX0Vo — 10 апреля (@buch10_04) February 27, 2022

Two abandoned Russian BMP-3s captured by fighters of the Azov Regiment. Apparently, the Mariupol direction. pic.twitter.com/0lSBGih54g — UkraineEnglishUpdates (@EnglishUkraine) February 27, 2022

#Ukraine: A Russian T-72 Obr. 1989 was apparently abandoned in the vicinity of Rykove, near #Kherson.



A Russian MT-LB is also destroyed nearby. pic.twitter.com/UYvy5oEP8K — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2022

#Ukraine: Ability of some tanks to swim is a well known fact, however this Russian T-90 in #Sumy has shown previously unseen skills. pic.twitter.com/dI846SEeIc — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2022

Wow, I found the original audio of the conversation between the T-72B driver and the Ukrainian civilian! pic.twitter.com/e5OCa6LUCg — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 26, 2022

Abandoned on way to Nikolaev South #Ukraine

Video from village of Posad Pokrovske on the border of Mykolayiv & Kherson regions.

Villagers captured a Russian soldier 20 years. He said that he had to stay in the tank all night, and the rest left because the commander was beaten up pic.twitter.com/waJNKR5usu — C4H10FO2P (@markito0171) February 27, 2022

Kylie Minogue - How Does It Feel In My Arms? - Ukrainian babushkas capturing Russian armour edition.pic.twitter.com/OBIcat56mM — Oryx (@oryxspioenkop) February 28, 2022

Počty relativně intaktní, přitom však opuštěné ruské bojové techniky jsou opravdu zarážející, i když je pravděpodobné, že hlavními důvody budou nehody, mechanické poruchy, nedostatek paliva, celkové selhávání logistiky a ženijního zabezpečení.

Samostatnou kapitolu ruské okupace představují záběry z CCTV kamer zachycující ruské rabování...

Video of Russian spetsnaz looting a Ukrainian supermarket. https://t.co/wbxBHYbSGW pic.twitter.com/R6wJGuZ59e — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

