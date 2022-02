Válka na Ukrajině: sankcemi zasažený ruský rubl se propadá, Zelenskij mluví o "klíčových" 24 hodinách

28. 2. 2022

čas čtení 8 minut





Někteří analytici očekávají "úplný kolaps" ruské měny v souvislosti s náznaky, že by mohla zkrachovat jedna státem podporovaná banka. Ukrajinský prezident varuje, že nastal klíčový okamžik



Ruský rubl se po zahájení pondělního obchodování propadl o více než 40 % v důsledku bezprecedentních mezinárodních sankcí proti finančnímu systému země kvůli invazi Vladimira Putina na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl britskému premiérovi, že příštích 24 hodin bude pro jeho zemi "klíčových", uprostřed zpráv, že ke Kyjevu míří kolona ruských tanků. Ruský rubl se po zahájení pondělního obchodování propadl o více než 40 % v důsledku bezprecedentních mezinárodních sankcí proti finančnímu systému země kvůli invazi Vladimira Putina na Ukrajinu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl britskému premiérovi, že příštích 24 hodin bude pro jeho zemi "klíčových", uprostřed zpráv, že ke Kyjevu míří kolona ruských tanků.





Vzhledem k platným restrikcím, které omezují, jak moc může ruská centrální banka podpořit měnu, se rubl při otevření trhů propadl o 41,5 % na rekordní minimum a z 83,7 rublů za dolar v pátek na konci obchodování až na 119 rublů za dolar. Později v pondělí se trochu zotavil a zůstal na úrovni 107 rublů za dolar, což představuje pokles o 28 %.



Analytici singapurské Rabobank uvedli, že v pondělí by mohlo dojít k "úplnému zhroucení rublu" poté, co zmrazení aktiv ruské centrální banky znamená, že nemůže prodávat devizové rezervy na podporu rublu.



Ekonomické otřesy se odehrály uprostřed nových známek jaderného štvaní ze strany Vladimira Putina a jeho spojenců. Počátkem pondělí Bělorusko prohlásilo, že nedělní referendum zaznamenalo dostatečnou podporu veřejnosti pro ústavní změny, které zruší neutralitu země a její bezjaderný status. Tyto změny by Rusku umožnily umístit na běloruském území jaderné zbraně.



Putin již dříve nařídil své armádě, aby uvedla své jaderné odstrašující síly do stavu nejvyšší pohotovosti, což USA kritizovaly jako "naprosto nepřijatelnou" eskalaci a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg jako "nebezpečnou rétoriku".



Zelenskyj v neděli večer řekl britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, že příštích 24 hodin bude pro jeho zemi "klíčovým obdobím". Johnson "řekl, že udělá vše, co bude moci, aby pomohl zajistit, že se na Ukrajinu dostane obranná pomoc ze strany Spojeného království a spojenců", uvedl mluvčí No 10.



Bělorusko se údajně chystá vyslat na Ukrajinu vojáky na podporu ruské invaze. Deník Washington Post v neděli večer hovořil s nejmenovaným představitelem americké administrativy, který uvedl, že nasazení by mohlo začít již v pondělí. "Je zcela jasné, že Minsk je nyní prodlouženou rukou Kremlu," uvedl list Kiev Independent. Dodal, že tento krok je pravděpodobný poté, co se Putinovi nepodařilo zajistit rychlé vítězství.



V pondělí brzy ráno byly v hlavním městě Kyjevě a v Charkově slyšet výbuchy.



Ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že během ruské invaze bylo zabito 352 ukrajinských civilistů, včetně 14 dětí. Dalších 1 684 lidí, včetně 116 dětí, bylo podle něj zraněno.



Ukrajina souhlasila s vysláním delegace na setkání s ruskými představiteli na hranici s Běloruskem, což by byl první veřejný kontakt obou stran od vypuknutí války. Zelenskij uvedl, že si není jistý, zda se podaří dosáhnout nějakého pokroku, ale že se o to pokusí. "Řeknu upřímně, jako vždy, že nevěřím ve výsledek tohoto setkání," řekl. "Ale pokusíme se o to, aby žádný občan Ukrajiny neměl pochybnosti o tom, že jsem se jako prezident snažil zastavit válku, když byla ještě šance."



V pondělí se má v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu konat vzácné mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN, což je poprvé za 40 let, co Rada bezpečnosti o něco takového požádala.



Nové sankce proti Rusku, které rovněž znamenají, že některé banky nyní nemohou vstoupit do mezinárodního platebního systému Swift, měly zasadit ničivou ránu ruské ekonomice a ztížit ruským bankám a společnostem přístup do mezinárodního finančního systému.



Náznaky prvních komerčních obětí se objevily v pondělí, kdy Evropská centrální banka (ECB) uvedla, že Sberbank Europe, plně vlastněná dceřiná společnost ruské Sberbank, kterou zase většinově vlastní ruský stát, je v úpadku nebo pravděpodobně zkrachuje spolu se svými chorvatskými a slovinskými pobočkami.



"Sberbank Europe AG a její dceřiné společnosti zaznamenaly značný odliv vkladů v důsledku dopadu geopolitického napětí na její pověst," uvedla ECB ve svém prohlášení. Podle banky neexistují "žádná dostupná opatření s reálnou šancí" na vyřešení její krize likvidity.



Pokles rublu znamenal začátek dne, který sliboval bouřlivé dění na finančních trzích po celém světě. Americký dolar posílil vůči všem ostatním měnám, akcie na ropu Brent vzrostly o další 4 % na více než 102 dolarů za barel. Akciové trhy v Asii klesly kvůli obavám z prodloužení a zesílení konfliktu na Ukrajině, zatímco německý Dax se při otevření propadne o 3,75 % a britský FTSE 100 o více než 2 %.



Rusové v neděli čekali v dlouhých frontách u bankomatů v obavách, že opatření západních zemí, která mají potrestat Putinovu invazi, vyvolají nedostatek peněz a naruší platební styk, což pmnoha obyčejným Rusů ukazuje závažnost krize.



"Situace je pro ruskou ekonomiku zoufalá," řekl Christopher Vecchio, hlavní stratég společnosti IG Group DailyFX.com v New Yorku. "Nyní nemůže dovážet ani vyvážet zboží a služby v důsledku sankcí Swift, nemůže prodávat devizové rezervy v důsledku zmrazení aktiv [centrální banky] a ruská ekonomika je odříznuta od globálního finančního systému, pro Rusko vznikla měnová krize. Přichází vysoká inflace a okamžitý pád do recese."



"Bude to něco, co jsme ještě neviděli," řekl Sergej Gurjev, profesor ekonomie na francouzské škole Sciences Po a bývalý hlavní ekonom Evropské banky pro obnovu a rozvoj.



"Sankce vůči centrální bance jsou bezprecedentní," řekla Maria Shagina z Finského institutu mezinárodních vztahů a Mezinárodní sítě pro sankce v Ženevě.



V neděli večer moderátoři ruské státní televize nabádali své posluchače, aby Putina podporovali navzdory těžkým ekonomickým časům, které je čekají, a popisovali období ekonomické izolace a autarkie, které připomíná nejproblematičtější párijské státy světa.



"Vím, že pro některé z vás je to těžké," řekl Vladimir Solovjov, moderátor ruské televize, který byl minulý týden sankcionován. "Všechno to překonáme, všechno to vydržíme. Znovu od základů vybudujeme vlastní ekonomiku, nezávislý bankovní systém, výrobu a průmysl. Budeme se spoléhat sami na sebe."



Ruská centrální banka v neděli oznámila řadu opatření, kterými se snaží podpořit domácí trhy a omezit škody způsobené sankcemi.



Centrální banka uvedla, že obnoví nákup zlata na domácím trhu a poskytne domácím trhům neomezenou likviditu, aby udržela finanční systém nad vodou.



Dále uvedla, že zmírní požadavky na zajištění pro získání úvěrů a nařídí institucím, aby blokovaly pokusy zahraničních klientů prodat ruské dluhopisy a akcie, a pokusí se tak udržet stabilní ceny.



Tyto kroky přišly poté, co západní spojenci v sobotu zpřísnili sankce, včetně zablokování některých bank v mezinárodním platebním systému Swift, a zaměřili se na ruskou centrální banku, přičemž se zavázali zavést restriktivní opatření, která by jí zabránila použít své mezinárodní rezervy k oslabení sankcí.



Ruská centrální banka uvedla, že bude nadále monitorovat změny měnových pozic, "aby bylo zaručeno normální fungování měnových a peněžních trhů a finanční stabilita úvěrových institucí".



Zdroj v angličtině ZDE

1