Byl jednou jeden marnivý král v ledové zemi... - Jak vyprávět dětem o Putinově válce

28. 2. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut





Příběhy pro děti jsou velmi mocným nástrojem manipulace. Pomocí metafor a základních morálních pouček mohou dítěti objasnit složitý problém. Apologeti Kremlu a protiameričtí dogmatici mohou tento konflikt překládat podle své posedlosti proti vskutku imperialistickému a často zločinnému Bílému domu a zapomínají, že i když je policie zkorumpovaná a násilnická, pořád je lepší se na ni spolehnout, než nechat vládnout zločince. Mnozí se snaží Putinovu agresi vykreslit jako legitimní akci k vyřešení geopolitické otázky územní bezpečnosti.



Pokud vaše děti potřebují nějaký příběh, aby lépe pochopily, co se děje, doporučuji následující: Příběhy pro děti jsou velmi mocným nástrojem manipulace. Pomocí metafor a základních morálních pouček mohou dítěti objasnit složitý problém. Apologeti Kremlu a protiameričtí dogmatici mohou tento konflikt překládat podle své posedlosti proti vskutku imperialistickému a často zločinnému Bílému domu a zapomínají, že i když je policie zkorumpovaná a násilnická, pořád je lepší se na ni spolehnout, než nechat vládnout zločince. Mnozí se snaží Putinovu agresi vykreslit jako legitimní akci k vyřešení geopolitické otázky územní bezpečnosti.Pokud vaše děti potřebují nějaký příběh, aby lépe pochopily, co se děje, doporučuji následující:





Bylo jednou jedno ledové království, kde králové vládli strachem. Po staletích, kdy bylo Ledové království podrobeno ošklivým opilým králům, dostalo nového vůdce, který byl sice také věčně opilý, ale místo represí dal lidem své vzdálené země svobodu.



Ale pil tak moc, že se k němu přiklonili stoupenci mrtvých zlých králů minulosti a všechno bohatství z království si vzali do svých kapes. A lidé, kteří nikdy p5edt9m nepoznali ono zakázané ovoce svobody, místo toho vytvořili chaos.



Princ bastard, který snil o tom, že se Ledového království zmocní, zatímco byl věrným královským strážcem, získal sympatie alkoholem zmoženého vůdce, který unavený z omezení své moci obdařil bystrého atletického fešáka trůnem.



K překvapení všech sladce vyhlížející princ okamžitě ukázal svaly a tvrdě rozdrtil nesouhlasící zemi ze svého království.



Jeho krutost se změnila ve smyslnost. Díky jeho testosteronu se národ opět cítil machistickým. Do té doby převládal pocit, že jejich království taje, ale smyslný krutý princ způsobil, že království opět zamrzlo a stalo se silným ledovcem zářícím nad studeným mořem, který děsil ty za oceánem.



Marnivý, ale nejistý kvůli své malé postavě a nezadržitelnému stárnutí se král každé ráno ptal svého kouzelného zrcadla: "Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejmocnějším mužem v těchto zemích?", na což vždy pravdomluvné zrcadlo upřímně odpovídalo: "Ty, ty, ty." Toto opakování bylo spravedlivé vzhledem k jeho obrovské moci nad vlastními i okolními zeměmi. Ale král chtěl také vědět: "Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejoblíbenějším vůdcem v těchto zemích?", na což zrcadlo přiměřeně odpovědělo: "Ty, ty, ty", čímž opět ukázalo, jak daleko sahá jeho oblíbenost, když to zopakovalo třikrát. Na závěr každodenního sebevědomého onanismu se zrcadlem se král ptal: "Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejhezčí král v těchto zemích?" s úšklebkem na tváři, protože věděl, jak oškliví bývají králové, kteří nedokážou jako on pózovat bez košile a pyšně. "Ty, ty, ty," potvrdilo vždycky zrcadlo.



Ale po několika desítkách let se ješitný a stále bezohlednější král zalekl, když mu zrcadlo odpovídalo na otázky číslo 2 a 3: "Ty, ty!". - a ukázalo na něj pouze dvakrát, místo třikrát.



Mezitím onen mladičký a vtipný princ z "bratrské země" krále stále obtěžoval svou neúctou k jeho moci. Princ si dovoloval žertovat o jeho velkoleposti a nechtěl se mu klanět, čímž dával najevo nedostatek bázně, který byl v jeho zemích a okolí zakázán.



Když jednoho dne zrcadlo odpovědělo na otázku "Kdo je nejkrásnější král v těchto zemích?" prostým jediným "Ty", král se rozzlobil. Jeho vypasená tvář se nafoukla a zrudla hněvem a zoufalstvím. Jak by mohl být někdo jiný hezčí než on? V kráse je síla, pomyslel si. Brzy by o svou moc přišel ve prospěch nějakého mladšího a líbeznějšího krále.



Když si uvědomil, že soused je král, který je hezčí a milovanější než on, ovládl ho vztek a proti vůli svého šéfa zvědů a vojenských rádců, konfrontujících království v zámoří i v okolí, se rozhodl setnout hlavu svému nepříteli.



Uvadající král již uvěznil a otrávil potenciální budoucí krále nebo vazaly, kteří se odvážili nepodřídit jeho přáním. Nyní potřeboval nejen zničit mladšího a přitažlivějšího krále, ale také potrestat lid, který usoudil, že mladší a zábavnější král je hezčí. "Taková svoboda nebude dopřána našim bratrským sousedům, stejně jako není dopřána mému lidu!" nařídil.



Na chudý lid z království hezčího krále nyní útočí ješitný krutý král. Jak tento příběh skončí, zatím není známo. Zda bude mít pohádkový happy end, nebo hororový tragický závěr, zatím nebylo napsáno.



0