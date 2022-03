Neuvěřitelné ruské lži o Ukrajině

28. 2. 2022

Motto: "A vy zase lynčujete černochy."

Tento rozhovor s Dmitrijem Suslovem z moskevské Vyšší ekonomické školy se vysílal v pondělí večer v Channel 4 News, od minuty 3.30 ZDE

Pročpak ten pán tak lže? Je to proto, že si chce udržet svůj prestižní profesorský post? Není mu z tojho špatně? ptá se Jan Čulík a dodává:



Nejvíce neuvěřitelné na probíhajících hrůzách na Ukrajině je to, že tolik ruských vojáků je prostě ochotno zabíjet civilisty a malé děti. Samozřejmě, Putinova armáda totéž dělá už dlouhé roky v Sýrii, za naprostého nezájmu sdělovacích prostředků... Proč tedy ne nyní i na Ukrajině? Ale jak si můžete srovnat se svým svědomím, že jste vraždící monstrum? Nechápu.



Jinak je opravdu pozoruhodné, jak nacistický narativ nám moskevský profesor předkládá, o tom "sjednocení slovanských národů"...



Reportér Matt Frei, Channel 4 News: Před chvílí jsem hovořil s Dmitrijem Suslovem, odborníkem na mezinárodní vztahy z ruské Vysoké školy ekonomické, který je zároveň blízkým spolupracovníkem prezidenta Putina v Moskvě. Zeptal jsem se, jak může Rusko vzhledem ke všem svým zdůvodněním vstupu na Ukrajinu ospravedlnit zabíjení civilistů.



Dmitrij Suslov: Myslím, že zabíjení civilistů ruská strana zcela odmítá a narativ, který v Moskvě převládá, je, že civilisty zabíjejí ukrajinští nacionalisté.



Reportér: Ale to je nesmysl.



Dmitrij Suslov: Důvodem této vojenské operace je transformace Ukrajiny, zpočátku za použití vojenské síly, a obnovení jednoty východoslovanských národů a historické jednoty mezi Rusy a Ukrajinci. Z tohoto pohledu -



Reportér: Proléváním nevinné krve?



Dmitrij Suslov: Nevidím důvod pro ničení a zabíjení civilistů, víte, že Rusko nechce způsobit škody městu Kyjev. Zatímco ukrajinská ukrajinská strana rozmisťuje úderné rakety v civilních oblastech v Kyjevě. To znemožňuje jejich zničení pomocí raket. Při pohledu z Moskvy -







Reportér: Promiňte, já se vás musím jenom zeptat, vy jako inteligentní člověk a my jsme o tom hodně mluvili, vy vážně věříte, že to jsou ukrajinské rakety, které způsobují škody ukrajinským civilistům? Skutečně tomu věříte?



Dmitrij Suslov: Neviděl jsem nezpochybnitelný důkaz, že by ničily civilní objekty na Ukrajině ruské rakety.



Reportér: Ale Dmitriji, na ukrajinském území jsou ruské tanky. Směrem ke Kyjevu míří sedmnáctikilometrová kolona ruských obrněnců. V Charkově je ruské dělostřelectvo. To jsou ruští vojáci. Je to ruská technika. K čemu myslíte, že tam jsou?



Dmitrij Suslov: No, jsou tam. Aby plnili cíle, které formuloval Vladimir Putin. Demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny Jinými slovy řečeno, aby dosáhli změny režimu. Ustanovit novou prozatímní ukrajinskou vládu a zahájit pomalý a obtížný proces transformace země. K tomu je samozřejmě nutné, aby ukrajinské jednotky přestaly klást odpor, zatímco nacionalistické prapory musí být zcela zničeny.



Reportér: Ale Dimitriji, Ukrajinci do jednoho, ženy a děti, se kterými jsem mluvil, vás tady nechtějí.



Dmitrij Suslov: Proč se Američané v roce 2003 nevrátili z Iráku domů? Je mi líto, ale my nežijeme v ráji.



Reportér: Byla to katastrofa. Ne, nikdo tu válku neospravedlňuje. Ospravedlňují hříchy Američanů hříchy Rusů páchané dnes?



Dmitrij Suslov: Ano, samozřejmě, ospravedlňují. Ano, samozřejmě že ano, protože velmoci se chovají jako velmoci.



Reportér: Řekněte to tomu dítěti. Řekněte to tomu šestiletému dítěti v Mariupolu, které je teď mrtvé. To je nesmysl, Dmitriji.



Dmitrij Suslov: Kolik dětí zemřelo v Bělehradě, když ho ostřelovalo NATO? Kolik dětí zemřelo v Afghánistánu, v Iráku? V Libyi, která zůstává černou dírou. No tak. Chci říct, že nesdílíme -



Reportér: Je to pro vás dnes v pořádku? To je otázka. Znamená to, že je pro vás v pořádku, že dnes děláte totéž?



Dmitrij Suslov: No, jak jsem vysvětlil, z psychologického hlediska, pro mě osobně, je to nesmírně těžké. Přijmout, celou tu situaci, kterou charakterizuji jako strašnou a dost těžko představitelnou před nějakou dobou. Ale rozumím tomu zdůvodnění. Chápu, co je cílem. Přijímám, že cena je nesmírně vysoká. Ale víte, ehm, od té doby, co byla tato operace zahájena, si myslím, že není jiná možnost než ji dokončit.



Reportér: Na závěr přejděme k tématu, které o víkendu nadnesl Vladimir Putin, a to je jaderné odstrašení. Jaderné zbraně. Opravdu si myslíte, že se tato krize, která se nyní stala válkou, může změnit v jadernou?



Dmitrij Suslov: To si nemyslím.



Reportér: Proč tím vyhrožuje? Proč vyhrožuje jadernými zbraněmi?



Dmitrij Suslov: Jak to myslíte? Jen posiluje jaderné odstrašení.



Reportér: To je dost dobře možné, ale za současných okolností to zní velmi znepokojivě, to je vše.



Dmitrij Suslov: Ne, to si nemyslím. Já, ehm, no, Bidenova administrativa projevila obezřetnost a poměrně racionální přístup. I to řekla velmi přímočaře, že nebude vést válku proti Rusku kvůli Ukrajině. NATO právě dnes řeklo, že nad Ukrajinou nebude zavedena bezletová zóna ze strany NATO, a to právě z toho důvodu, že přímý vojenský konflikt v Rusku by vedl k úplnému zničení Západu současně s úplným zničením Ruska.





