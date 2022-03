Musejí naše zabíjené děti být obranou pro NATO?

2. 3. 2022

Ukrajina se vzdala veškerého jaderného arzenálu. Pod zárukou bezpečnostních záruk ze strany Velké Británie, ze strany USA. A od Ruska. Slíbili nám, že kdyby nás někdo napadl, že bude podpora, že bude pomoc. Takže jeden z těch garantů nás napadl a zabíjí nám děti a další dva garanti se shromažďují v Polsku a na hranicích a říkají, my vám nemůžeme pomoct, je nám líto.



Nekompetentní hlupák Boris Johnson navštívil v úterý Varšavu. Tam na něho - právem - vyjela jedna Ukrajinka. Odvysílal to v plné verzi rozhlas BBC ve svém poledním zpravodajství a citace pak byly v televizích. Channel 4 News Darju Kaleňukovou pak interviewovaly:



Rozhlas BBC:

Darja Kaleňuk: Děkuji vám, pane premiére. Darja Kaleňuk. Vedu Centrum pro boj s korupcí z Ukrajiny. Před pár dny jsem přejela přes hranice. Jsem z Kyjeva. Většina mé rodiny. Většina členů mého týmu je stále na Ukrajině v Kyjevě. Jedna žena z mého týmu je nyní v Bílé Cerkvi. A ona je teď tam s dvěma dětmi a ruská armáda je tam. A ona má takový strach, že ji zastřelí. Charkov, město, kde jsem studovala, bylo dnes bombardováno.



Takže vy mluvíte o stoicismu ukrajinského lidu. Ale ukrajinské ženy a ukrajinské děti jsou v hlubokém strachu kvůli bombám a raketám, které létají z nebe, a ukrajinský lid zoufale prosí Západ, aby chránil naše nebe.



Žádají o bezletovou zónu, na což dostáváme odpověď, že to vyvolá třetí světovou válku. Ale jaká je alternativa, pane premiére, pozorovat, jak naše děti místo raket, místo letadel, chrání NATO před těmi raketami a bombami? Jaká je alternativa pro bezletovou zónu?



Máme tady letadla, máme vyspělý systém v Polsku. V Rumunsku má NATO protivzdušnou obranu. Aspoň tato protivzdušná obrana by chránila západní Ukrajinu, aby ty děti s ženami mohly přijít na hranice. Teď je nemožné překročit hranici. Je tam třicet kilometrů fronta. Představte si, že byste šli hranici s dítětem nebo se dvěma dětmi.





Jsem moc ráda, že Samantha Powerová sem na hranici přijíždí z polské strany. Ať přijede na hranici z ukrajinské strany a uvidí to.



Británie garantuje naši bezpečnost podle Budapešťského memoranda, takže vy přijedete do Polska. Nepřijedete do Kyjeva, pane premiére. Nepřijedete do Lvova. Protože se bojíte. Protože NATO není ochotno bránit, protože NATO se bojí třetí světové války, ale ta už začala, a ty ukrajinské děti, které to tam odnášejí.



Vy mluvíte o dalších sankcích, pane premiére, ale Roman Abramovič sankcemi postižen není. On je v Londýně. Jeho děti nejsou bombardovány, jeho děti jsou tam v Londýně. Putinovy děti jsou v Nizozemsku. V Německu. V luxusních rezidencích. Byla všechna tato sídla zabavena?





To je to, co se děje, pane premiére.





Myslím, že to, co jste dneska tak emotivně řekla, opravdu vystihuje to, co cítí mnoho lidí, zejména na Ukrajině. Ale řekněte mi jenom, jestli jste to chtěla premiérovi říct předem, nebo vás to chytlo v tu chvíli?Já jsem se na té tiskové konferenci vyskytla náhodou a chtěla jsem mu říct něco, co mu moji lidé, moji přátelé, moji rodinní příslušníci na Ukrajině říct nemohou. Takže jsem ráda, že si myslí, že se ukrajinský lid postavil. Že jsou stateční. My jsme stateční. My se stavíme na nohy, ale nemůžeme bojovat proti zlu Kremlu a zlu nového Hitlera, Putina, sami. Potřebujeme ochranu. Potřebujeme angažovanost Západu, ale ne na hranici ze západní strany hranice s Ukrajinou, na bezpečné straně NATO. Potřebujeme angažovanost na Ukrajině a to byla moje výzva.A také jste samozřejmě velmi emotivně hovořila o tom, že víte, v nóbl částech Londýna jsou stále vily vlastněné Rusy. Děti oligarchů stále chodí do soukromých škol. Víte, že Putinovy děti žijí v Nizozemsku. Co vlastně chcete, aby se v tom udělalo? Chcete, aby je vyhodili a poslali zpátky do Ruska? Chcete, aby se ta sídla zavřela?Chci, aby byli sankcionováni všichni oligarchové a politická elita Kremlu i jejich rodinní příslušníci. Zatím jsou sankcionováni jen někteří. Jejich rodinných příslušníků se to nedotkne. Chci, aby jejich rodinní příslušníci, včetně dětí, byli vyhozeni z členských států NATO, a to z toho důvodu, že ukrajinské děti, které mají nyní nejtěžší nemoci a normálně jsou v nemocnicích, se nyní skrývají ve sklepích a schovávají se před ruskými raketami. A dnes jsem požádala Borise Johnsona, aby něco udělal s ochranou našeho nebe, a on mi odpověděl. Nemohu vytvořit bezletovou zónu nad Ukrajinou, ale proč? Když nemůžete udělat bezletovou zónu, jaká je alternativa? NATO má systém protivzdušné obrany, který dokáže zasáhnout ruské rakety. Neříkejte tomu NATO No-fly zone. Nazvěte to jinak. Ale prostě chraňte naše nebe před těmito raketami a před bombami, které bombardují naše nemocnice. Naši, víte, infrastrukturu, všechno a nechte aspoň ty děti, aby se evakuovaly z Ukrajiny těmi zelenými koridory rychle do Evropské unie.Ale důvod, proč pravděpodobně nezavedou bezletovou zónu, je ten, že by to vyvolalo přímou konfrontaci mezi NATO a Ruskem, a to je ten problém, že si myslím, že lídři na Západě a vlastně i veřejnost, která je zvolila, nejsou připraveni to riziko podstoupit, jakkoli to zní hrozně.Mám na to dvě odpovědi.První odpověď je, že už jsme slyšeli tu pohádku, že politikové nechtěli jít do přímé konfrontace s Ruskem tím, že by odstavili Nord Stream 2 tím, že by na Rusko uvalili sankce. Přes všechna možná varování a zveřejňování, že útok na Ukrajinu bude bezprostřední, o tom věděli.Britská a americká rozvědka věděly, že dojde k devastaci a válce, ale neuvalily sankce dříve, než byla tato vojska shromážděna, to je první věc. A druhá věc. Ukrajina má čtyři jaderné elektrárny a navíc jednu zavřenou jadernou elektrárnu v Černobylu. Černobyl je už obsazen Rusy. My máme další čtyři jaderné elektrárny. Jsou jedny z největších v Evropě. Takže si představte, že ruské rakety zasáhnou některou z těchto jaderných elektráren a NATO nechrání vzdušný prostor. A všechna tato radiace se bude šířit bez hranic, takže je to bezprostřední hrozba nyní pro NATO a NATO má povinnost nyní něco udělat. A kromě toho se Ukrajina vzdala veškerého jaderného arzenálu. Pod zárukou bezpečnostních záruk ze strany Velké Británie ze strany USA. A od Ruska. Slíbili nám, že kdyby nás někdo napadl, že bude podpora, že bude pomoc.Takže jeden z těch garantů nás napadl a zabíjí nám děti a další dva garanti se shromažďují v Polsku a na hranicích a říkají, my vám nemůžeme pomoct, je nám líto.Já vím, že je to. je to velmi depresivní situace. Opravdu vám moc děkuji za rozhovor.Děkuji vám, děkuji vám moc za vaše otázky.