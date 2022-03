Putina obdivovala jak krajní pravice, tak krajní levice. Teď jsme se všichni obrátili proti silovikům

5. 3. 2022

Nejhorší lidé na Západě byli pro Putina. Omlouvali jeho imperialistickou ideologii a zločiny proti lidskosti a nikdy nezaplatili za to, že olizovali boty diktátorovi, píše Nick Cohen. Naopak, vyvedli Británii z Evropské unie a ovládli Labouristickou stranu. Získali prezidentské posty ve Spojených státech a v České republice a ovládli politiku a média v Maďarsku.



Divoký útok Vladimira Putina na ukrajinskou demokracii je nyní poslal na bezhlavý ústup. Nic neilustruje jejich paniku lépe než to, že Marine Le Penová musela popřít, že nařídila zničit 1,2 milionu předvolebních letáků, na nichž byly její fotografie, jak Putinovi pevně tiskne ruku, jako by mu děkovala za všechny peníze, které jí půjčil.

Další francouzský krajně pravicový vůdce Éric Zemmour oznámil svou spřízněnost s fašistickou tradicí, když obhajoval kolaboraci vichystického režimu s nacisty a pronásledování Alberta Dreyfuse. V době, kdy 10. dubna začne první kolo francouzských prezidentských voleb, opětoval podporu, kterou mu poskytl Kreml, prohlášením, že Francouzi by se neměli chovat k Putinovým obětem jako k uprchlíkům, protože by Francii "potopili" pod vlnou imigrace.



Jásavý Zemmourův obraz Ukrajinců, kteří tlačí Francouzům hlavy pod vodu, jako by byli agresory, a ne oběťmi, pokles jeho podpory nijak nezastavil. V Maďarsku se vítězství Putinova stoupence Viktora Orbána ve volbách 3. dubna už nezdá být takovou jistotou jako kdysi.



Ve Spojeném království nařídilo vedení labouristů poslancům z Corbynovy frakce, aby se distancovali od prohlášení, které obvinilo z Putinovy války NATO, jinak budou vyloučeni ze strany. Dokonce i Donald Trump a Nigel Farage nyní od Putina ustupují, a když i krysy takové velikosti opustí loď, víme, že jsme v neprobádaných vodách.



Komentátoři se snaží najít označení pro putinovská hnutí, která proměnila Západ. "Populistická" je příliš vágní. "Nacionalistická" funguje dobře, dokud si nevzpomenete, že ti lidé nenávidí velké množství svých spoluobčanů a jsou více než ochotni spojit se s nepřáteli svých národů. "Rasistická"? V některých případech jistě, ale jak tato často opakovaná urážka charakterizuje náboženské sektářství Módího nebo Erdogana?



Všichni však byli "putinovští", a to nejen proto, že pochlebovali Kremlu.



Přitažlivost ruského impéria pro část krajní levice zůstává důvodem k rozhořčení i politováníhodnou ukázkou morálního a intelektuálního úpadku. Od Karla Marxe po Oscara Wilda každý liberál a socialista 19. století věděl, že carské Rusko je největší pevností evropské reakce.



Přitažlivost Putinova oživení carismu pro moderní krajní pravici je sice groteskní, ale alespoň dává smysl. Putin je antidemokratický a oni také, jak ukazuje Orbánova kvazidiktatura a Trumpovy pokusy zvrátit volby. Putin pohrdá lidskými právy a oni jimi také. Putin obchoduje s temnou nostalgií a oni také. Putin je především silovik a právě jako drsňáci, kteří své země činí opět velkými pouhým aktem vůle, tím oslovuje desítky milionů voličů.



Nazval jsem je "krajní pravicí"? Odpusťte mi, protože "krajní pravice" to tak úplně nevystihuje. Jak jsem řekl, labouristický mainstream využil Putinovu invazi k postupu proti té části levice, která miluje tyrany. Na údajně mainstreamové pravici jsme nic srovnatelného neviděli.



V nejzoufalejší situaci Ukrajina volá po vstupu do Evropské unie, do téže Evropské unie, zatímco generace neodpustitelně triviálních britských konzervativců zasvětila svůj život tomu, aby ji zničila. Putin dává najevo svůj strach z toho, že se Rusové dozvědí pravdu o jeho válce, tím, že jim blokuje přístup k BBC, té samé BBC, kterou Johnson podfinancovává a vyhrožuje, že ji zničí.



Předpovídat cokoli v tomto pekelném týdnu je bláhová snaha, ale jednou věcí jsem si jistý: Putin zničil přitažlivost politiky siloviků, silných mužů v roce 2022 stejně účinně jako Adolf Hitler a Josef Stalin ve 30. letech 20. století.



Kariéra Volodymyra Zelenského vysvětluje proč. Nehrál putinovskou hru rozděl a panuj ani nevytvořil kult osobnosti. Při své inauguraci požádal státní zaměstnance, aby ukončili sovětskou praxi vyvěšování fotografie vládce na zdi svých kanceláří. "Pověste si místo toho fotografie svých dětí a dívejte se na ně pokaždé, když se rozhodujete," řekl.



Těsně před útokem Putinových vojsk Zelenskij apeloval na Rusy v jejich jazyce, aby odmítli Putina, a zdůraznil své odhodlání chránit ruské menšiny na Ukrajině. Široký apel jeho vedení pomohl vytvořit široký odpor proti invazi.



Odolnost národa závisí na tom, zda se vlády snaží vyhnout zbytečným dělícím liniím. "Musíme zemi sjednotit v době míru, abychom se mohli bránit v případě nouze."



Nyní se nacházíme v hospodářské válce, v jejímž rámci budou stále stoupat ceny pohonných hmot a potravin. Nejvíce to odnesou ti nejchudší a ve jménu národní jednoty si zaslouží mimořádnou pomoc. Na cestě mohou být ale ještě horší věci než jen inflace a recese. Za současného stavu věcí je nejvhodnějším epitafem pro Trumpa, Farage a Le Penovou, kteří se klaněli Putinovi, to, že pokud je ekonomická válka to jediné, co na nás čeká, můžeme se považovat za šťastlivce.



Zdroj v angličtině ZDE

