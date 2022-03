Rozhovor Britských listů 474. Putinova agrese. Co bude dál?

7. 3. 2022

čas čtení < 1 minuta









Putinova útočná válka na Ukrajině pokračuje neuvěřitelnými zvěrstvy proti civilnímu obyvatelstvu, matkám s dětmi, novinářům a Putinova ekipa stále ještě hrozí jaderným úderem. Co se stane teď a v nejbližší budoucnosti, jak na to reagovat a dokáže to Česká republika. Jan Čulík o tom hovoří s Bohumilem Kartousem. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 8. března 2022.





0