Neuvěřitelně silné vystoupení

23. 3. 2022

čas čtení < 1 minuta

Boris Cvek upozorňuje na Facebooku





: “Ještě nikdy jsem neslyšel Daniela Hůle tak rozčíleného (a zdálo se to i moderátoru Janu Pokornému) jako dnes kolem 8:45 v Radiožurnálu, kdy naprosto odsoudil politiku ministerstva sociálních věcí a celé vlády k ubytovávání uprchlíků. Obvinil vládu, že buduje ghetta, žene uprchlíky do ubytoven a zadělává na vážné sociáln problémy na mnoho let dopředu. Obvinil vládu, že zcela ignoruje návrhy založené na datech od sociology Daniela Prokopa. Bylo to opravdu neuvěřitelně silné vystoupení.”





K tomu:





