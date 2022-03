Rusko: Máme právo použít jaderné zbraně i v konvenční válce

26. 3. 2022

čas čtení 3 minuty





Kreml znovu vyhrožuje použitím jaderných zbraní ve válce s Ukrajinou



Dmitrij Medveděv tvrdí, že jaderná doktrína Moskvy nevyžaduje, aby nepřátelský stát použil jaderné zbraně jako první.





Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, který je místopředsedou bezpečnostní rady země, prohlásil, že Moskva by mohla udeřit proti nepříteli, který používá pouze konvenční zbraně. Putinův ministr obranty prohlásil, že jaderná "připravenost" je prioritou.



Tyto komentáře v sobotu přiměly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ve svém vystoupení prostřednictvím videospojení na katarském fóru v Dauhá varoval, že Moskva představuje přímou hrozbu pro svět.



"Rusko se úmyslně chvástá, že může jadernými zbraněmi zničit nejen určitou zemi, ale celou planetu," řekl Zelenskyj.

Putin stanovil jadernou hrozbu na začátku války a varoval, že západní intervence by vedla k "následkům, jaké jste nikdy neviděli".



Západní představitelé uvedli, že tyto hrozby mohou být pouhým pokusem odvést pozornost od neúspěchu Putinových sil zajistit rychlé obsazení ukrajinského hlavního města Kyjeva a dosáhnout postupu v dalších klíčových oblastech země.



Poradce ukrajinského ministerstva obrany Markian Lubkivskyj v sobotu prohlásil, že Rusko brzy ztratí kontrolu nad městem Cherson, prvním velkým centrem, které padlo do rukou Kremlu od začátku války 24. února.



Řekl: "Věřím, že dnes bude město plně pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil. V posledních dvou dnech jsme dokončili operaci v Kyjevské oblasti, takže další ozbrojené síly se nyní soustřeďují na jižní část země a snaží se osvobodit Cherson a některá další ukrajinská města."



Rusko má přibližně 6 000 jaderných hlavic - největší zásoby jaderných zbraní na světě. V sobotním rozhovoru Medveděv uvedl, že ruská jaderná doktrína nevyžaduje, aby nepřátelský stát použil tyto zbraně jako první.



Řekl: "Máme zvláštní dokument o jaderném odstrašení. Tento dokument jasně uvádí důvody, na jejichž základě je Ruská federace oprávněna použít jaderné zbraně. Je jich několik, dovolte mi, abych vám je připomněl:



"Číslo jedna je situace, kdy je Rusko zasaženo jadernou raketou. Druhým případem je jakékoli použití jiných jaderných zbraní proti Rusku nebo jeho spojencům.

"Třetím je útok na kritickou infrastrukturu, který by ochromil naše jaderné odstrašující síly.



"A čtvrtým případem je situace, kdy je proti Rusku a jeho spojencům spáchán akt agrese, který ohrozil existenci samotné země, a to i bez použití jaderných zbraní, tedy s použitím konvenčních zbraní."



Medveděv dodal, že existuje "odhodlání bránit nezávislost, suverenitu naší země, nedat nikomu důvod ani v nejmenším pochybovat o tom, že jsme připraveni dát důstojnou odpověď na jakýkoli zásah do naší země, do její nezávislosti".



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu, který se před pátečním krátkým vystoupením a sobotním projevem ke svým generálům 12 dní neukázal, rovněž hovořil o jaderné hrozbě obsažené v ruském arzenálu.



Ve videozáznamu, který ruské ministerstvo obrany zveřejnilo na sociálních sítích, Šojgu uvedl, že s ministerstvem financí projednal otázky týkající se vojenského rozpočtu a obranných zakázek.



Řekl: "Pokračujeme v předstihu v dodávkách výzbroje a vybavení prostřednictvím úvěrů. Prioritami jsou zbraně dlouhého dosahu, vysoce přesné zbraně, letecká technika a udržování bojové pohotovosti strategických jaderných sil."



Zdroj: ZDE

