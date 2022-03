K problematice odstrašení po Ukrajině: Kritická analýza

28. 3. 2022

24. února Rusko napadlo Ukrajinu s jasným cílem eliminovat její existenci jako nezávislé země. Proč se ruský prezident Vladimir Putin nenechal odradit rizikem reakce Západu/NATO?, ptá se Shmuel Bar.

Tato otázka vyžaduje revizi základů konvenčního odstrašování, které Západ během studené války opomíjel a po pádu Sovětského svazu prakticky opustil. Vyzývá také k přehodnocení spojení mezi konvenčním a nekonvenčním (chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným) odstrašováním.

Americké ministerstvo obrany definuje odstrašování jako "zabránění akci existencí věrohodné hrozby nepřijatelnou protiakcí a/nebo přesvědčení, že náklady na akci převažují nad vnímanými přínosy". Nebo, jak to vyjádřil Dr. Strangelove (Peter Sellers) ve stejnojmenném filmu Stanleyho Kubricka z roku 1964, "Odstrašování je umění produkovat v mysli nepřítele strach z útoku". Stručně řečeno, účinné odstrašování spočívá na výpočtu nákladů a přínosů. Toho je dosaženo, když se aktér zdrží agresivní akce, protože byl donucen pochopit, že bude potrestán stejnou nebo větší silou a že náklady na agresi anulují jakýkoli nahromaděný prospěch. Jeho definující charakteristikou je úspěšná hrozba silou – nikoli skutečné použití síly.

Praktici, analytici a učenci rozlišují mezi dvěma hlavními kategoriemi odstrašení:

Odstrašení upřením: Aktér se rozhodne nepodniknout akci, protože se domnívá, že druhá strana podnikla nebo podnikne kroky, aby zajistila, že nedosáhne požadovaného výsledku.

Odstrašení trestem: Aktér se rozhodne nepodniknout akci, protože se obává, že to vyvolá reakci druhé strany, která způsobí nepřijatelné náklady.

Odstrašování odmítnutím se týká především obrany vlasti prostřednictvím systému obrany bojiště, antibalistických střel a ochrany civilního obyvatelstva. Odstrašení NATO od konvenčního útoku na Evropu se opírá o odstrašení trestem. Jakmile by protivník ignoroval hrozbu a zahájil útok, odstrašování ipso facto selhalo. Když odstrašení buď selhalo, nebo se o něj nikdo nepokusil (například když protivník zahájil překvapivý útok), musí se aktér spolehnout na "nutnost": Hrozbu silou nebo použití síly, aby přiměl protivníka změnit chování, do nějž se již pustil.

Před invazí řada odborníků na levici a pravici sebevědomě předpovídala, že se nikdy nestane, a že západní zpravodajské agentury a média, které informovaly o opaku, jsou válečnými štváči. Když pak invaze řádně začala, řada stejných vědátorů prohlásila Putina za „nevyváženého“ nebo „šíleného“ či „iracionálního“ – někoho, koho v žádném případě nemohla odradit racionální analýza nákladů a přínosů. Tento druh uvažování je obranným mechanismem používaným jednotlivci a organizacemi, kteří chtějí vysvětlit selhání vlastního úsudku. Ale jak Shakespeare nechal poznamenat Cassia: "Vina, drahý Brute, není v našich hvězdách, ale v nás samých - že jsme podřadní."

Selhání odstrašování na Ukrajině

Konvenční odstrašování NATO bylo testováno ukrajinskou krizí a shledáno nedostatečným. Zatímco předchozí ruské vojenské akce Západ zaskočily, invazi na Ukrajinu západní zpravodajské komunity očekávaly. To vedlo prezidenta Spojených států k pokusu odstrašit Rusko zveřejněním zpravodajských informací, oznámením ruského záměru ohledně invaze a pohrůžkou odplaty sankcemi a odsouzením, pokud tak učiní.

Bidenova administrativa zjevně doufala, že strach z mezinárodní izolace převáží jakoukoli výhodu, kterou by Rusko mohlo dosáhnout invazí na Ukrajinu – že kombinace "mrkve" (nové rozhovory o rozmístění raket a cvičeních) a "klacku" (hrozba dalších finančních sankcí) by Putina odradila od pokračování jeho hry s ohněm na ukrajinské hranici. Na Rusko však nezapůsobila ani mrkev, kterou považovalo za trik, jak zamotat Moskvu do nekonečných vyjednávání, ani klacek, o němž si myslelo, že bude snesitelný.

Kreml nepotřeboval Bidenovo lednové prohlášení o "menším vpádu", aby věděl, že USA nebudou čelit ruské invazi na Ukrajinu vojenskou silou. Historie amerických pokusů odradit darebácké režimy (Sýrii od použití chemických zbraní, Írán od raketových útoků na americké síly a spojence v Iráku, Severní Koreu od provádění raketových a jaderných testů) přesvědčila Putina, že je velmi nepravděpodobné, že by USA provedly odvetu, ani nemluvě o přímých útocích. Jedinou možnou americkou reakcí by byly zesílené sankce, jejichž přísnost by závisela na rozsahu invaze. Moskva si spočítala, že v konfliktu ohledně problému, který jedna strana považuje za svůj zásadní zájem a druhá strana považuje za závazek, aniž by skutečně věděla, co má dělat, vyhrává první strana.

NATO se tedy nepokusilo Moskvu odstrašit hrozbou vojenské síly. Naopak, bylo to odstrašování Ruska, které se ukázalo jako úspěšné. Západní vůdci soustavně ujišťovali domácí publikum, že k žádné vojenské intervenci ze strany NATO nebo USA nedojde. V každém projevu, který na toto téma pronesl, prezident Biden opakoval, že USA "nepošlou vojáky na Ukrajinu" a "nebudou bojovat proti Rusku", ale budou "bránit hranice NATO", pokud to bude požadováno. Protože Ukrajina není členem NATO, nevztahuje se na ni článek 5 smlouvy o NATO. Někdo může namítnout, že jelikož bylo vojenské odstrašování výslovně vyloučeno, neselhalo. Nicméně odstrašovací opatření, která Západ použil, jednoznačně ano – Rusko Ukrajinu napadlo.

Putin se nenechal odradit sděleními Západu, ne proto, že by je špatně pochopil, ale proto, že jim dokonale rozuměl. Očekávané náklady na invazi, rozhodl se, nebyly dostatečné, aby převážily "historický" cíl, kterým je navrácení Ukrajiny Rusku. Dokonce i Bidenovo varování před Putinovým záměrem nahlodat západní demokracie/NATO selhalo, protože lichotilo Putinově víře, že Rusko by mělo být hlavním geopolitickým nepřítelem Spojených států. Po celá léta – a jistě od doby, kdy mu Bidenova administrativa ukázala nevlídnou tvář a prosazovala svůj obrat k Asii – Putin cítil, že Rusko (a on sám) bylo v mezinárodní agendě marginalizováno. Samotná snaha o odstrašování ho vrátila na mezinárodní scénu.

Putinův špatný odhad nebyl způsoben Západem, ale ve vztahu k samotné Ukrajině. Podcenil odolnost ukrajinského vedení, armády a lidí a přecenil připravenost a schopnosti své vlastní armády. Očekával bleskovou válka nebo dokonce "anšlus", který vyvrcholí uvítacími průvody povzbuzovanými stovkami tisíc Ukrajinců, šťastných z návratu do matičky Rusi. Tato chyba neměla nic společného se západním odstrašováním – šlo o selhání zpravodajských hodnocení informujících ruské rozhodování.

Jakmile odstrašování selhalo, pokusy Západu zastavit válku se znovu zaměřily na sílu. Toto úsilí však bylo založeno na stejné sadě politických a ekonomických sankcí, které hrozily za účelem odstrašení. Proč by hrozby, které nedokázaly odradit Putina od invaze na Ukrajinu, měly být účinnější v tom, aby ho donutily změnit svou strategii a ustoupit? Jak invaze pokračuje, cena za změnu politiky roste, ale cena za udržení jejího průběhu (sankce) zůstává stejná. Kromě praktických vojenských a ekonomických nákladů způsobených ztrátami na bojišti se Rusko stává rukojmím "klamu vynaložených nákladů". Závažnost západních hrozeb tedy bude vyžadovat odpovídající eskalaci, aby bylo dosaženo přinucení.

Konvenční válka s jadernou polevou

"Kdokoli se nám snaží zbrzdit," oznámil Putin, když Rusko zahájilo svou invazi, "by měl vědět, že ruská odpověď bude okamžitá. A dovede vás k takovým důsledkům, s nimiž jste se ve své historii nikdy nesetkali." Zdálo se, že toto zlověstné, ale nejednoznačné prohlášení naznačovalo, že západní vměšování se setká s jadernou odvetou.

O tři dny později Putin nařídil ozbrojeným silám, aby zvýšily stav pohotovosti pro ruský jaderný arzenál na "zvláštní režim bojové pohotovosti". Tato formulace nebyla nikdy předtím použita, takže došlo k určitému zmatku ohledně jejího přesného významu. Oficiální úrovně ruské obranné připravenosti jsou: 4. Pravidelná bojová připravenost – armáda doby míru; 3. Zvýšená bojová připravenost; 2. Nebezpečí války; 1. Plná bojová připravenost — nejvyšší úroveň. Zástupce generálního ředitele Royal United Services Institute řekl Press Association:

"Neviděl jsem žádné zprávy o změnách v postavení ruských jaderných sil. Očividně nemám přístup k tajným informacím, ale zprávy jako takové jsem neviděl. Není tedy jasné, jak se to změní. Může to mít něco společného s konkrétními autorizačními mechanismy mezi prezidentem a jadernými silami, nebo to nemusí být vůbec nic. Je jasné, že je to navrženo tak, aby to bylo něco, čemu musíme naslouchat. Je to navrženo tak, aby to připomínalo, že Rusko je jadernou velmocí."

Je to součást ruské psychologické války a forma přinucení, která má zastavit západní poskytování vojenské podpory Ukrajině. Tím, že Putin uvedl své jaderné síly do pohotovosti, fakticky vyzval USA, aby reagovaly stejně. A když se tak nestalo, dokázal svým elitám, že jeho hra s ohněm funguje. Americká reakce skutečně bagatelizovala ruský krok.

Spojení, které Rusko vytvořilo mezi konvenční válkou na Ukrajině a možným použitím jaderných zbraní odráží asymetrii ve způsobu, jakým Rusko a USA chápou a používají jaderné odstrašování. USA nikdy nevyvinuly doktrínu, která by předpokládala použití taktických jaderných zbraní v konvenčním konfliktu. Raison d'être amerického jaderného arsenálu bylo odstrašit existenciální hrozbu jiné jaderné mocnosti vůči USA nebo zemím, jimž USA poskytly rozšířené záruky. Od konce studené války Spojené státy dramaticky snížily počet taktických jaderných zbraní a dnes udržují jen omezený počet předsunutých jaderných zbraní v Evropě, plus malý počet jaderných zbraní uskladněných v USA určených ke globálnímu nasazení na území spojenců a partnerů v rámci podpory rozšířeného odstrašování.

Na druhé straně SSSR a jeho nástupce Rusko vyvinuly doktrínu, která počítala s použitím taktických jaderných zbraní k deeskalaci nebo ukončení konvenčního konfliktu, ve kterém ruské konvenční síly nejsou schopny pokročit. NATO by pak bylo nuceno ukončit nepřátelství kvůli obavě, že další eskalace by mohla vyústit v totální strategickou jadernou válku. Zpráva amerického ministerstva obrany z roku 2018 Nuclear Posture Review výslovně uvádí, že:

Rusko se může také spoléhat na hrozby omezeného prvního jaderného použití nebo skutečného prvního použití, aby donutilo nás, naše spojence a partnery k ukončení konfliktu za podmínek příznivých pro Rusko. Moskva se zjevně domnívá, že Spojené státy nejsou ochotny reagovat na ruské použití taktických jaderných zbraní strategickými jadernými zbraněmi.

Odstrašování za studené války

Ukrajinská krize je pokračováním konfliktu z dob studené války mezi Sovětským svazem a Západem a v tomto smyslu představuje první test konvenčního odstrašování NATO vůči Rusku v Evropě. Než Sovětský svaz získal jadernou zbraň, bylo již založeno NATO s cílem odradit konvenční sovětskou agresi proti západní Evropě. Během 75 let od té doby žádný z válečných aktů Kremlu – proti zemím sovětského bloku, jako je Maďarsko (listopad 1956) nebo Československo (srpen 1968), nebo v postsovětské éře proti Gruzii (srpen 2008) nebo Krymskému poloostrovu (únor/březen 2014) – nepřiměl NATO podniknout politické nebo vojenské kroky k odvrácení ruské agrese.

Při zpětném pohledu byla studená válka mnohem méně stabilní, než se v té době zdálo, a riziko jaderné války bylo mnohem vyšší, než naznačuje běžná představa. Jak se vzájemné odstrašování vyvíjelo, poskytovalo "deštník" pro konvenční konflikty a konflikty nízké intenzity. Kromě toho, zatímco vedení Spojených států a Sovětského svazu přijala většinu svých příslušných rozhodnutí na základě kalkulace nákladů a přínosů a posouzení slučitelnosti mezi cíli a prostředky, vnímání reality, na níž byla tato rozhodnutí založena, bylo hluboce ovlivněno kulturním vnímáním. V mnoha případech nebylo rozhodnutí ustoupit z konfliktu způsobeno odstrašujícími signály, které druhá strana vysílala (ty často nebyly ani přijaty nebo byly špatně interpretovány), ale jinými faktory, kterých si protivník ani nebyl vědom.

Klíčovým prvkem stability během studené války byl koncept rozšířených záruk – pozůstatek po šoku z 2. světové války, který podtrhl pocit vzájemné závislosti mezi Novým a Starým světem. Vycházel z názoru po sobě jdoucích poválečných amerických administrativ, že role amerických jaderných zbraní nespočívá pouze v obraně Spojených států proti možnému sovětskému útoku, ale v "obraně svobodného světa". Přesto, když se francouzský prezident Charles de Gaulle v květnu 1961 zeptal prezidenta Kennedyho, zda by byli Američané připraveni "vyměnit New York za Paříž", odpověď nebyla dostatečně uklidňující, aby de Gaulla odradila od vývoje vlastního francouzského jaderného odstrašujícího prostředku. Jak bylo uvedeno v soudobém memorandu k rozhovoru: "Pokud by generál, který tak dlouho spolupracoval se Spojenými státy, mohl zpochybnit americkou neústupnost, může ji zpochybnit i pan Chruščov."

Protože studená válka nikdy nepřerostla v jaderný konflikt, koncept rozšířeného jaderného odstrašování nebyl nikdy podroben testu. Důvěryhodnost rozšířených záruk však byla implicitně založena na závazku USA podporovat své spojence nejen v jaderném konfliktu, ale také v konvenčních konfliktech. To byla strategická logika zahájení operace Pouštní bouře k osvobození Kuvajtu, americké intervence v Iráku a Sýrii proti ISIS a pokračující americké přítomnosti na Blízkém východě a v Asii.

Studená válka 2.0 a dilema demokracie

Konvenční odstrašování bylo od začátku studené války marginalizováno zaměřením na jaderné odstrašování, ale ukrajinský konflikt ukazuje, že lokální konvenční hrozba v Evropě může představovat strategickou výzvu. Vzhledem k tomu, že ji nelze odstrašit hrozbou jaderných odvetných opatření, je třeba jí čelit silným konvenčním odstrašováním.

Studená válka 2.0 je tu s námi nejméně deset let, ale ve formální doktríně NATO o odstrašování došlo jen k několika změnám. Zároveň došlo k výrazným změnám v postoji západní veřejnosti vůči použití síly, hrozbám silou a legitimitě i vyhrožování použitím jaderných zbraní v rámci odstrašování. Tyto změny – a jejich praktický projev během ukrajinské krize – objasnily, že USA rozhodně nevymění New York za Paříž. To se stalo novým rámcem pro jakoukoli příští diskuzi o odstrašování.

S výjimkou vojenských akcí podniknutých po 11. září došlo od války ve Vietnamu k postupnému, ale trvalému poklesu podpory lidu USA pro intervenci v zahraničních konfliktech – a jistě i pro použití jaderných zbraní. V minulosti byla jaderná politika esoterickou oblastí vojenské strategie, o kterou se většina americké veřejnosti nezajímala. Rostoucí averze ke konfliktům jakéhokoli druhu v USA – bez ohledu na to, jak spravedlivá je příčina – činí jakékoli použití jaderných zbraní nemyslitelným. Od úsvitu prvního jaderného věku se filozofové a náboženští vůdci ptali: Pokud je použití jaderných zbraní zásadně nemorální, není pak stejně nemorální i vyhrožování jejich použitím k odstrašení nepřítele? Tato debata ovlivnila praktickou doktrínu Západu a vyhrožování použitím jaderných zbraní je nyní téměř stejně tabu jako jejich použití.

Rozmělňování amerického závazku použít jaderné zbraně v reakci na jaderný útok na spojence, kterému USA poskytly rozšířené záruky, začalo v roce 2010 dokumentem Obamovy administrativy Nuclear Posture Review:

"Americký postoj k jaderným zbraním hraje zásadní roli v regionálních bezpečnostních architekturách. Státy šířící jaderné zbraně musí pochopit, že jakýkoli útok na Spojené státy nebo naše spojence a partnery bude poražen a jakékoli použití jaderných zbraní se setká s účinnou a ohromující reakcí. Prezident jako vrchní velitel určí přesnou povahu jakékoli reakce USA."

NPR Trumpovy administrativy v roce 2018 učinilo tento ústup od předchozích závazků ještě explicitnějším: "Spojené státy si přejí zdůraznit, že použití jaderných zbraní by zvažovaly pouze za extrémních okolností k obraně životně důležitých zájmů Spojených států nebo jejich spojenců a partnerů." Výsledkem bylo výrazné snížení důvěryhodnosti rozšířených jaderných záruk USA.

Hlavní slabina demokratických zemí spočívá v tom, že nemohou vysílat oddělená sdělení svému vlastnímu domácímu publiku a nepříteli. Vůdce demokratické země nemůže přesvědčit protivníka, že je ochoten použít sílu, pokud se proti tomu otevřeně postaví veřejné mínění a vysoce postavení členové politické elity. Zatímco protivník nemusí potřebovat důkaz, že země bude vzdorovat, pokud bude napadena přímo, rozšířené odstrašování pro spojence je hrou v poker. Když prezident Spojených států v projevu odsuzujícím invazi na Ukrajinu řekne svému voliči, že "nebudeme bojovat proti Rusku", ví, že Rusko také naslouchá.

Odstrašení na míru

Když začala invaze na Ukrajinu, západní akademici naříkali nad tím, že západní zpravodajská komunita nedokázala číst Putinovy ​​myšlenky. Základním principem úspěšného odstrašování je skutečně to, že odstrašující signál musí proniknout protivníkovými filtry historie, kultury, jazyka, náboženských a ideologických axiomů a sociálně-psychologických faktorů. V praktické rovině musí také proniknout filtry, které chrání autokratického vůdce před špatnými zprávami a před informacemi, které jsou v rozporu s jeho myšlením. Historie zastrašování je plná příkladů odstrašujících zpráv a varování, které nebyly přijaty tak, jak bylo zamýšleno. To byl případ Saddáma Husajna, jehož nejbližší poradci se neodvážili říci mu, že USA téměř jistě chystají invazi. To také zřejmě vedlo Putina k tomu, že podcenil odpor, na který by jeho invaze na Ukrajině narazila.

Úspěšné doručení odstrašující hrozby vedení protivníka však nestačí. Hrozba musí být také věrohodná. A aby byla věrohodná, musí být podložena rejstříkem provádění srovnatelných hrozeb. Protivník si musí být jistý, že předpokládané důsledky jeho navrhovaného jednání silně převáží nad jakýmkoli přínosem, kterého může dosáhnout jeho provedením. Analýzy nákladů a přínosů jsou však subjektivní. Důsledky musí ohrozit věci, které si cení odstrašovaný, což nemusí být zrcadlovým obrazem věcí, které si cení odstrašující. Co je dobré pro husu, není vždy dobré pro housera. Doktrína "odstrašování na míru" proto musí brát v úvahu psychiku vedení protivníka, identifikaci osob s rozhodovací pravomocí se zájmy, které jsou ohroženy, a dynamiku hodnocení hrozeb v rámci tohoto vedení.

Debata ohledně odstrašování na míru sahá až do počátků studené války, kdy bylo odstrašování obecně vnímáno jako doktrína "jedna velikost pro všechny" založená na modelu racionálního aktéra. Jako taková ignorovala kulturní a náboženské faktory, které mají potenciálně dalekosáhlý vliv na náchylnost vedení protivníka k odstrašování. Keith B. Payne ve své monografii z roku 2001 The Fallacies of Cold War Deterrence and a New Direction poukazuje na to, že vyprávění preferované analytiky bezprostředně po kubánské raketové krizi je nyní anachronické. Bylo vyvinuto předtím, než obě supervelmoci vybudovaly zásoby jaderných zbraní a nosičů pro vzájemně zaručené zničení a mechanismy velení a řízení potřebné k zabránění takové katastrofě. Rovněž ignoruje vývoj vztahu mezi těmito faktory a případy, které přivedly svět na pokraj jaderné války.

