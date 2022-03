Demoralizovaní ruští vojáci sestřelují i vlastní letadla

31. 3. 2022

- Do Mariupolu míří konvoj autobusů, který se opět pokouší evakuovat lidi z tohoto obléhaného přístavního města. Týmy Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) jsou na cestě do Mariupolu se zásobami pomoci a jsou připraveny evakuovat civilisty, uvedla organizace.



- Šéf britské špionážní agentury GCHQ informuje, že demoralizovaní ruští vojáci na Ukrajině odmítají plnit rozkazy, sabotují své vojenské vybavení a dokonce omylem sestřelují vlastní letadla. Sir Jeremy Fleming uvedl, že Vladimir Putin "drasticky špatně odhadl" své šance na rychlé vojenské vítězství na Ukrajině, a prohlásil, že poradci ruského prezidenta se mu "bojí říci pravdu".



- Od začátku invaze na Ukrajinu zabily ruské síly při ostřelování a leteckých útocích 148 dětí, informuje agentura Reuters.



Podle ukrajinského ministerstva obrany ruské síly vypálily 1 370 raket a zničily 15 ukrajinských letišť.

Od začátku invaze uprchlo více než 10 milionů Ukrajinců, uvedlo ministerstvo obrany.

- Americký Pentagon dnes uvedl, že není jasné, zda ruský konvoj vojenských vozidel do Kyjeva existuje poté, co nedokončil svou misi.



- Ukrajina spustila internetové stránky, které umožňují uživatelům z celého světa nahlásit majetek osob zapojených do invaze na Ukrajinu.



⚡️⚡️Ukraine launches a website for whistleblowers around the world to report assets of those involved in Russia's war:https://t.co/L3bLoKUrph — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 31, 2022 - Skupina OSN pro dohled nad jadernou bezpečností uvedla, že vede s Ukrajinou úzké konzultace o vyslání své první asistenční a podpůrné mise do zařízení na likvidaci radioaktivního odpadu v Černobylu.

- Ceny ropy se propadly v důsledku zpráv, že USA zvažují využití svých rezerv v boji proti krizi dodávek vyvolané válkou na Ukrajině. Ruský rubl se mezitím vrátil na svou předválečnou hodnotu, a to navzdory západním sankcím uvaleným na vývoz a finanční systém země.









- Německo a Francie odmítli ruský požadavek platit za plyn v rublech



Německo a Francie znovu odmítly požadavky Ruska, aby evropské země platily za plyn v rublech, a uvedly, že jde o nepřijatelné porušení smluv a o "vydírání".



Německý ministr hospodářství Robert Habeck na tiskové konferenci uvedl, že dosud neviděl nový dekret podepsaný prezidentem Valdimirem Putinem, který nařizuje platby za plyn v rublech, a dodal, že Německo je připraveno na všechny scénáře, včetně zastavení dodávek ruského plynu do Evropy.



Francouzský ministr financí Bruno le Maire uvedl, že Francie a Německo požadavek Ruska odmítají.





- Všechna zahraniční pronajatá letadla, která se po vypovězení západních leasingových smluv stále nacházejí v Rusku, byla zapsána do ruského leteckého registru a zůstanou v Rusku, cituje agentura Reuters místopředsedu vlády Jurije Borisova.



Uvalení sankcí západními mocnostmi v reakci na ruskou vojenskou kampaň na Ukrajině přimělo západní leasingové společnosti vypovědět leasingové smlouvy s ruskými leteckými společnostmi na více než 500 letadel. Více než 400 z nich stále nachází v Rusku.



- Rusko rozšiřuje sankce uvalené na vedoucí představitele EU



V reakci na to, co se Kreml snaží prezentovat jako protiruskou politiku, byl vysokým představitelům Evropské unie zakázán vstup do Ruska. Mezi sankcionovanými jsou úředníci EU, zákonodárci, veřejně činné osoby a novináři. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo:



"Omezení se týkají nejvyššího vedení Evropské unie; včetně řady evropských komisařů a šéfů vojenských struktur EU, jakož i naprosté většiny poslanců Evropského parlamentu, kteří prosazují protiruskou politiku."





- Americký prezident Joe Biden má oznámit uvolnění rekordního 1 milionu barelů ropy ze strategických zásob USA každý den po dobu následujících šesti měsíců ve snaze zmírnit prudký růst cen pohonných hmot v důsledku útoku na Ukrajinu. Bílý dům uvedl:



"Po konzultaci se spojenci a partnery prezident oznámí největší uvolnění ropných zásob v historii, čímž se na trh dostane v průměru jeden milion barelů denně - každý den - po dobu následujících šesti měsíců. Toto rekordní uvolnění poskytne historické množství dodávek, které poslouží jako překlenovací období do konce roku, kdy se domácí produkce zvýší."



- Velká Británie neplánuje platit za ruský plyn v rublech, uvedl mluvčí premiéra Borise Johnsona a dodal, že vláda sleduje důsledky Putinova požadavku pro evropský trh.





- Britská vláda zařadila na svůj sankční seznam 14 dalších osob; mezi nimi Sergeje Brileva, moderátora ruského státního kanálu Rossija, a generálplukovníka Michaila Mizinceva, přezdívaného "řezník z Mariupolu".





- NATO požádalo Dánsko o vyslání praporu 800 vojáků do Lotyšska, aby posílilo východní křídlo vojenské aliance, uvedlo dánské ministerstvo obrany.





- Šéf britských ozbrojených sil: Putin se "poškodil sérií katastrofálních chybných rozhodnutí".



Šéf britských ozbrojených sil prohlásil, že postavení ruského prezidenta Vladimira Putina bylo po jeho invazi na Ukrajinu oslabeno.



Admirál sir Tony Radakin, náčelník obranného štábu, řekl na akci pořádané thinktankem Institute for Government (IfG): "Scény z Mariupolu a dalších míst jsou strašlivé a nadcházející týdny budou i nadále velmi složité.







V mnoha ohledech však Putin již prohrál. Putin zdaleka není tak prozíravým manipulátorem událostí, jak by se nám zdálo, a sérií katastrofálních chybných rozhodnutí poškodil sám sebe. Jako všichni autoritáři se nechal zmást, pokud jde o jeho vlastní sílu, včetně efektivity ruských ozbrojených sil.



Nedokázal předvídat jednotu a soudržnost, která existuje mezi svobodnými národy světa, zde v Evropě a zřejmě i daleko za jejími hranicemi. Jeho dosavadní kroky spíše spojují, než rozdělují, a ukázaly, že Ukrajina má to jediné, co Rusku nápadně chybí - skutečné přátele.







Je zcela zřejmé, že Putin je dnes slabší a oslabenější postavou než před měsícem a naopak NATO je dnes silnější a jednotnější než kdykoli, co si pamatuji."





