Z toho vyplývá, že nacismus je vnější nepřítel, který by měl být za každou cenu zničen. Původní názor byl, že se na Ukrajině chopili moci nacisté, zatímco obyčejní Ukrajinci jsou jen jacísi Rusové s hloupými představami o své identitě a směšným jazykem.



To znamenalo, že "denacifikace" mohla být dokončena změnou režimu & Ukrajinci by měli být osvobozeni. Tato koncepce samozřejmě selhala, když se Ukrajinci začali statečně bránit. Z toho vyplynul přirozený závěr: Ukázalo se, že Ukrajinci jsou hluboce nakaženi nacismem.



Osvobození tedy znamená očištění. Trochu jsem to rozvedl:





V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že mnoho lidí mimo Rusko nechápe, jaká masivní transformace se teď v 🇷🇺 děje.

A právě tak se v poslední době mění argumentace oficiálních mluvčích. Margarita Simonjan zde říká přesně toto: Podcenili jsme, jak hluboko nacismus pronikl do ukrajinské společnosti. Nyní osvobození znamená očištění:

