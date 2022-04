Západ je naivní: I kdyby Putin zmizel, Rusko se nezmění

4. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Po zániku Sovětského svazu Západ věřil, že se objevilo nové Rusko. Jak Putin ukazuje světu, byl to omyl. I kdyby byl car svržen, moskevský imperialismus zůstane, napsal Eric Gujer.

Každý, kdo prohlásí Vladimira Putina za blázna, dělá dvojí chybu. Za prvé, ruský prezident není duševně nemocný jen proto, že jeho činy jsou pro Západ nepochopitelné. Putin se řídí svou vlastní logikou, která se vzpírá standardům západní racionality. Na druhé straně je nebezpečné prohlašovat válku za dílo jediného šílence. Samozřejmě, Putin má v neocaristickém systému, který zavedl, prvořadý význam. Po dvě desetiletí soustřeďoval veškerou moc ve vlastních rukou. Nicméně válka není dílem jediného člověka.

V Sovětském svazu se vrstva vedoucích stranických kádrů a vyšších důstojníků v armádě a KGB nazývala nomenklatura. To vytvořilo soběstačnou komunitu se zvláštními privilegii a vlastním světonázorem. Po zmatku devadesátých let se nomenklatura znovu etablovala. Sdílí Putinovy myšlenky a těší se výhodám poskytovaným režimem. Jinými slovy, je to režim.

Existuje kontinuita, kterou cizí země často podceňují, protože Západ vnímá pouze měnící se postavy v Kremlu, ať už se jim říká Gorbačov, Jelcin nebo Putin. Světonázor nomenklatury se neobjevil v Putinových letech - a už vůbec ne po tažení na Donbasu a anexi Krymu v roce 2014.

Úmyslné bombardování civilních cílů je válečným zločinem

Nejlepším příkladem stálosti myšlení a chování je válčení. Svět je zděšen, když vidí, jak ozbrojené síly na Ukrajině ničí celá města. Mariupol představuje taktiku pokračujících válečných zločinů. Civilní cíle jsou záměrně ostřelovány, aby tak byl protivník demoralizován.

Generálové ani neberou v úvahu své vlastní vojáky, kteří byli posláni do bitvy, aniž by cokoliv tušili. Morálka je odpovídajícím způsobem nízká a ztráty jsou vysoké. Vojenské vedení velkoryse předpokládalo rychlé vítězství, takže plánovalo amatérsky a špatně organizovalo zásobování.

Jak moc se tento obraz podobá první čečenské válce v letech 1994 až 1996. Symbol barbarství se pak nazýval Groznyj. Město vypadalo, jako by se přes něj převalil monstrózní parní válec. Dělostřelectvo nemilosrdně útočilo na civilisty, v represivních akcích byly vesnice srovnány se zemí. Oběťmi byli ruští občané. Moskva nikdy neuznala odtržení čečenské republiky – skutečný důvod války.

Vyšší hodnosti zacházely s řadovými příslušníky armády se směsí neschopnosti a nelidskosti. Důstojníci nařídili zřízení předsunutých pozic v kavkazských horách, které nebylo možné udržet a které byly pravidelně ničeny nočními útoky Čečenců. Tam, kde se Rusové udrželi, museli žít v improvizovaných pozicích, v dírách v zemi a narychlo vykopaných zákopech. Zásoby dostávali jen sporadicky, a tak dokonce prosili zahraniční novináře o obvazy.

Válčení se nezměnilo, protože myšlení, které stojí za ním, zůstalo stejné. Lhostejnost k lidskému životu je stejná, stejně jako arogance. Ministr obrany Pavel Gračev slíbil svému vrchnímu veliteli Jelcinovi, že Čečensko bude "pacifikováno" za pár týdnů. Tentokrát armáda a tajné služby zřejmě předpověděly, že Ukrajinci se rychle vzdají a "fašistu" Zelenského vyženou.

Vládnoucí třída podceňuje své protivníky, protože přeceňuje sebe i Rusko. Jejich ideologie je nacionalistická a šovinistická. Čečenci jsou „černoši“ a Ukrajinci nejsou samostatný národ. Nikdy nepochopili, proč chtěli Baltové a Gruzínci co nejdříve opustit Sovětský svaz.

Ruský imperialismus je starší než Putin

Ponecháme-li stranou užívací práva a privilegia, tmelem, které spojuje různé frakce nomenklatury dohromady, je jejich samozřejmá víra v ruský imperiální osud. Nezáleží na tom, zda je tato mise spojena se Sovětským svazem, jak to dělá Putin, nebo s carskou říší.

Klasický imperialismus znamená přímou vládu nad různými národy a územími – a vládci se obávají, že se heterogenní impérium znovu rozpadne. Z velkých říší 19. století dnes stále existuje pouze Rusko, které občas rostlo rychleji než Britské impérium. Pokořeny byly nejen Ukrajina, Krym a Kavkaz, ale také Sibiř a Střední Asie. Ruský imperialismus nezačíná u Putina a ani u něj neskončí.

Ukrajinu a Čečensko samozřejmě nelze jednoduše srovnávat. Groznyj je daleko, Čečenci jsou muslimové a ne křesťané. Toto kulturní odcizení samo o sobě může vysvětlit, proč se vzpomínka na tuto válku nezapsala hluboko do myslí Západoevropanů. Navíc to byla občanská válka, byla to vnitřní záležitost Ruska. Oproti dnešku byla zachována nedotknutelnost hranic, stejně jako evropský státní řád.

Přes odlišnosti jsou však metody a podstata režimu stejné. Po roce 1989 nikdy nebylo nové, lepší Rusko, které nyní ničí tyran Putin. Existuje pouze západní naivita, která ignoruje historické konstanty.

Každý, kdo vidí vzorec, si tedy nepředstavuje plochý determinismus. Připouští pouze to, že k rekalibraci stavů od základů jsou zapotřebí gigantické otřesy. Německo a Japonsko zažily po roce 1945 takové zlomy. Tomu však předcházela totální a bezpodmínečná porážka.

Je nutná dlouhodobá strategie zadržování

Romantická fáze mezi Západem a Ruskem byla krátká. Začalo to Gorbačovovou perestrojkou a společnou politikou odzbrojení s Ronaldem Reaganem. A skončila v lednu 1996, kdy Jelcin odvolal ministra zahraničí Andreje Kozyreva pod tlakem již tak nacionalistického parlamentu. Poslanci obvinili Kozyreva, že je americkým vazalem.

Navzdory všem tvrzením Moskvy nezavinila rozkol expanze NATO na východ. Odcizení je starší a má svůj původ v ruském velmocenském myšlení a v neodbytném strachu, že obří říše by mohla být ztracena stejně snadno, jako byla získána. Spor o to, kdo je v tomto ohledu agresorem a kdo se brání, byl již vyřešen invazí na Ukrajinu.

Pokud Západ přijme dlouhodobou perspektivu, bude to mít obrovské důsledky pro jeho postoj k ukrajinskému konfliktu. Americký prezident Joe Biden ve Varšavě požadoval, aby muž v Kremlu nezůstal u moci. To je pravda, ale je to jen nezbytná a ještě ne postačující podmínka.

Vztahy se automaticky nezmění k lepšímu, pokud Putin jednoho dne zmizí ze scény. Nástupce bude mít pravděpodobně stejné ideologické zázemí, i kdyby nepatřil do bezpečnostního aparátu.

Pokud Putin navzdory očekáváním válku vyhraje, jeho svržení není na spadnutí, i když lidé trpí tvrdými sankcemi. Pokud dojde k příměří na současné frontě nebo dokonce k ruskému stažení, šance na změnu na vrcholu se zvýší. Ale ani pak nelze očekávat skutečnou změnu režimu.

Vládnoucí třída neopustí svou ideologii ani za změněných okolností. Rozpad Sovětského svazu je nepřesvědčil. Proč by měla jediná prohraná nebo dokonce nevyhraná válka vyvolat katarzi?

Doufejme, že Západ neudělá stejnou chybu dvakrát. Na rozdíl od pádu Berlínské zdi se nesmí oddávat omylu, že ruský imperialismus byl rychle poražen. To, co potřebujeme, je "zadržování" po vzoru studené války: Rusko musí být drženo na uzdě vojensky, politicky a ekonomicky. To vyžaduje dlouhodobé úsilí, které nebude odrazeno ruskými klamnými harmoniemi. Doba sebeklamu při jednání s Moskvou by měla definitivně skončit.

Celý text v němčině: ZDE

0