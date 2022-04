Rusko-ukrajinská válka: druhá fáze

6. 4. 2022

čas čtení 17 minut



24. února, kdy ruské síly zahájily invazi na Ukrajinu, začaly ostřelovat Mariupol, přístavní město s více než 400 000 obyvateli. Následujícího dne začaly postupovat k jeho předměstí. Do 2. března bylo město obklíčeno a ostřelování se stalo rutinním a smrtícím. Brzy přišly zprávy o zasažených školách a nemocnicích. Dne 5. března přišel první pokus o evakuaci lidí pod záštitou Červeného kříže: byl zorganizován konvoj, který však nemohl odjet, protože navzdory ruským slibům ostřelování neustalo. To se mělo opakovat ještě mnohokrát. Život obyvatel se postupně stával stále zoufalejším a nebezpečnějším, Terčem útoků se stávaly nejen domy, ale i úkryty, včetně jednoho pod divadlem. Nyní je údajně zničeno přibližně 90 procent budov. Koncem března starosta hlásil, že bylo zabito 5 000 civilistů, píše Lawrence Freedman, profesor emeritus válečných studií na King's College v Londýně.

24. února, kdy ruské síly zahájily invazi na Ukrajinu, začaly ostřelovat Mariupol, přístavní město s více než 400 000 obyvateli. Následujícího dne začaly postupovat k jeho předměstí. Do 2. března bylo město obklíčeno a ostřelování se stalo rutinním a smrtícím. Brzy přišly zprávy o zasažených školách a nemocnicích. Dne 5. března přišel první pokus o evakuaci lidí pod záštitou Červeného kříže: byl zorganizován konvoj, který však nemohl odjet, protože navzdory ruským slibům ostřelování neustalo. To se mělo opakovat ještě mnohokrát. Život obyvatel se postupně stával stále zoufalejším a nebezpečnějším, Terčem útoků se stávaly nejen domy, ale i úkryty, včetně jednoho pod divadlem. Nyní je údajně zničeno přibližně 90 procent budov. Koncem března starosta hlásil, že bylo zabito 5 000 civilistů,







Ruské jednotky byly v posledních několika týdnech pořád "dva až tři dny" od dobytí tohoto města. Dne 20. března ruské ministerstvo obrany požadovalo, aby se město vzdalo. To starosta Mariupolu a ukrajinská vláda odmítli. Bez ohledu na potenciální strategický význam - Mariupol poskytuje Rusku pozemní most z oblasti Donbasu na Krym - znamená délka trvání bojů, že Mariupol nyní získal další symbolický význam, pro Ukrajince jako ukázka jejich odolnosti a odhodlání a pro Rusy jako projev odmítnutí nechat se porazit, když už na cíl vynaložili tolik úsilí. Stejně jako mnohé v této válce i Mariupol potvrdil dvojí postavení Ukrajiny jako trpící oběti a zároveň pravděpodobného vítěze. Ať už se nyní s městem stane cokoli, ukrajinská obrana zadržela vojenský postup Ruska a dala mu najevo, jak nebezpečné je vést válku ve městě.



Právě jako symbol viktimizace Ukrajiny přitahuje Mariupol největší pozornost. Utrpení jeho obyvatel bylo jedním z důvodů, proč se 26. března prezident Biden při svém projevu ve Varšavě odchýlil od připraveného scénáře. Poté, co předtím označil prezidenta Putina za "zločince" a "válečného zločince", nyní zvolal: "Proboha, tento člověk nemůže zůstat u moci. To bylo v médiích brzy označeno za "přehmat", ne proto, že by šlo o nemístný sentiment, ale proto, že jeho vyjádření bylo nediplomatické. Vzpomínky na minulé americké snahy o "změnu režimu", které nedopadly dobře, jsou stále čerstvé. Bílý dům proto téměř okamžitě vysvětlil, že šlo o vyjádření morálního rozhořčení, nikoli o novou politiku. Na internetových stránkách BBC se nicméně objevil článek, který vysvětloval, o jakou chybu se jednalo, že byla překročena hranice, která byla respektována i v době studené války, a že to ohrozilo mírové rozhovory, protože to učinilo z Putina ještě většího desperáta. Citován byl francouzský prezident Macron, který radil, že "bychom neměli věci eskalovat - ani slovy, ani činy". V té době se Macron pustil do dalšího úsilí přesvědčit Putina, aby deeskaloval situaci a umožnil alespoň humanitární pomoc pro Mariupol. Tento krok nepřekvapivě vyšel naprázdno.



Efekt Buča



A pak, 2. dubna, když ruské síly opustily města Buča, Irpin a Hostomel, která se nacházela v blízkosti Kyjeva, novináři narazili na hrůzné scény bezohledného ničení, rabování, znásilňování a hromadných poprav a zveřejnili drastické záběry, které nadlouho utkví v paměti. Byli jsme varováni, že máme očekávat stejně hrozné, možná ještě horší scény, jakmile budou od ruské okupace osvobozena další města. Propagandistická mašinérie Moskvy musela zařadit nové rychlostní stupně. Zůstává závislá na některých osvědčených a zdiskreditovaných tématech, která se používají pokaždé, když je Rusko přistiženo při špatném chování. Obviňuje z vražd Ukrajince a naznačuje, že z nějakého důvodu vynakládají velké úsilí na zabíjení vlastních lidí pouze proto, aby Rusy uvedli do rozpaků. (Bellingcat jako vždy odvádí forenzní práci při vyvracení takových tvrzení). V jakési úlitbě britským tajným službám některé složky ruských médií tvrdí, že Spojené království má zvláštní talent na vymýšlení masakrů, a tak se na vymýšlení těchto příběhů podílelo.



Odstraňte popírání a přetvářku a v pozadí se skrývá ještě zlověstnější téma. Ruská státní média mají nyní komentátory, kteří vysvětlují, že Ukrajinci si zaslouží vše, co se jim udělá. Je to proto, že jsou to "nacisté", dědicové nepřítele z Velké vlastenecké války. Nesmyslnost tohoto tvrzení, je-li aplikováno na současnou ukrajinskou vládu, je zřejmá, nicméně Rusové se ho drží, protože se svých propagandistických témat neumějí příliš vzdát. A tak jsou Ukrajinci pranýřováni za to, že jsou tím, čím nejsou, za svou drzost předstírat, že jsou samostatným národem s vlastní identitou, a pak za to, že se brání ruské agresi, i když by ji měli vítat jako osvobození.



4. dubna Biden trefně poznamenal: "Možná si vzpomínáte, že jsem byl kritizován za to, že jsem Putina označil za válečného zločince. Pravdou je, že jste viděli, co se stalo v Buče. Je to válečný zločinec." Také prezident Macron nyní připouští, že se něco změnilo kvůli "zcela jasným známkám válečných zločinů" v Buči, a dodává: "Nemůžeme to nechat plavat". Vyzval EU, aby přistoupila k novým sankcím. Ty EU schválila 5. dubna, ačkoli pro embargo na dovoz ropy a plynu nebyla dostatečná podpora - pouze uhlí. V OSN byl ruský zástupce osamělou a smutnou postavu, zaseknutou na své velké lži, když prezident Zelenskij promítal hrůzné video z míst vražd a zpochybňoval hodnotu OSN, dokud je Rusko jejím členem. Země, které se snažily proti Rusku příliš neangažovat, jako Izrael a Indie, nyní uznávají, že válečné zločiny je třeba vyšetřovat.



Co přesně se však změnilo? Lhostejnost k lidskému životu byla charakteristickým znakem ruské strategie po celou dobu této války. Tisíce civilistů již zemřely v důsledku zasažení raketami, granáty a bombami. Nechybí zprávy o otřesném zacházení ze strany ruských vojáků. "Efekt Buča" může potvrzovat jev, že po určitém okamžiku se z válečných obětí stane statistika, jsou to čísla tak velká, že není možné pochopit jejich lidský význam. Rozdíl dělají obrazy, které jsou niterné a intimní, takže si dokážeme představit nejen hrůzu obětí, ale i barbarství pachatelů. Něco jiného je střílet do obytných oblastí z dálky a něco jiného je jít do těchto oblastí, podívat se bezmocným lidem do očí a pak je chladnokrevně zabít.



Výsledkem je také morální projasnění všech strategických kalkulací. Poté, co západní vlády viděly, co se stane, když Rusko obsadí ukrajinské území, vědí, že nemohou tlačit prezidenta Zelenského k jakýmkoli územním ústupkům jen proto, aby ukončily válku. Západ samozřejmě není v pozici, kdy by mohl v Moskvě dosáhnout změny režimu. Ukrajina to také nemůže udělat. To mohou udělat pouze Rusové. Takže jediné, co lze udělat, je podporovat Ukrajinu, dokud ruská vojska neodejdou a nenechají Putina čelit důsledkům jeho katastrofální hlouposti. Očekávat navrácení Krymu je možná ještě příliš, ale pro Kyjev je nyní nezbytné, aby celý Donbas, včetně enkláv v Doněcku a Luhansku, zůstal součástí Ukrajiny, a to silou zbraní, ne-li diplomatickou cestou.



Tuto morální jasnost posiluje skutečnost, že válka získala novou vojenskou jasnost. Je to důsledek rozhodnutí Ruska, oznámeného 25. března, učinit Donbas svým hlavním vojenským cílem. Z vojenské nutnosti se Rusko muselo soustředit na oblast, kde má nejméně logistických problémů a která také poskytla Kremlu casus belli. Ruské síly se nyní stáhly ze severních oblastí Kyjeva, z Černihova a ze Sum. To je jeden z důvodů, proč jsme se o zvěrstvech dozvěděli dříve, než mohla být utajena. V důsledku tohoto ústupu nyní Ukrajina kontroluje pohraniční oblast s Běloruskem. Již nehrozí, že by se do války zapojily běloruské brigády. Když se pozastavíme nad hrůzami a útrapami této války a myslíme na Ukrajince jako na oběti, měli bychom si uvědomit, že to představuje ohromující vítězství proti tomu, co se všeobecně považovalo za beznadějné.



Další etapa



Tato nová etapa války však slibuje, že bude pro Ukrajinu mnohem těžší. Než se zamyslíme nad strategií Kyjeva, musíme nejprve zvážit možnosti Moskvy.



Ruské síly jsou značně vyčerpané, a tak se musí rozhodnout, kam soustředí své úsilí. Odhady o tom, kolik praporních taktických skupin (BTG), hlavních jednotek, jimiž ruská armáda organizuje své operace, jim zůstalo, se liší. Z těch, které se účastnily první vlny invaze, často elitních jednotek, byla asi polovina, možná i více, buď neopravitelně poškozena, nebo je snad lze opravit, ale v blízké budoucnosti nejsou použitelné. Ztráty - zranění a zajatí, stejně jako zabití - představují možná asi 20 procent původních 190 000 sil.



Z vytrvalé práce víme, že ztráty ruské techniky byly velké. Je například známo, že 425 tanků bylo zničeno, poškozeno, opuštěno nebo zajato. Existují zprávy, že mnoho náhradních zbraní, které jsou vynášeny ze skladů, trpí následky stáří a korupce, chybí jim klíčové komponenty a mají nefunkční munici. Letadla a vrtulníky se ukázaly jako zranitelné vůči protivzdušné obraně a mnoho jich bylo sestřeleno. Neschopnost ruského letectva prosadit se zůstává jedním z pozoruhodných rysů této války.



Ruské personální rezervy také nejsou v dobrém stavu. Moskva shání další posily - ať už syrské dobrovolníky, nebo žoldnéřskou skupinu Wagner. Jak bylo uvedeno, běloruská armáda již není k dispozici, zatímco vojáci z Jižní Osetie, separatistické enklávy v Gruzii, se rozhodli, když byli požádáni, aby odjeli na Ukrajinu, pozvání odmítnout. Do armády se chystá vstoupit obrovská nová kohorta branců. Odvedenci již byli použiti (Putin tvrdil, že bez jeho vědomí), ale nasazení nedobrovolných mladých mužů do boje bez výcviku může být jen rizikové.



Samozřejmě i polovina původních ruských jednotek je stále značná a má nyní méně úkolů, které jsou lépe zvládnutelné. Jejich pozice však není jednoduchá. Poté, co se ruské vrchní velení rozhodlo soustředit své úsilí, musí se ještě rozhodnout o prioritách. Nezdá se, že by se ještě zcela vzdalo Charkova. Mezitím ostřelují Mykolajiv na jižním pobřeží, na cestě k důležitému městu Oděsa. Již nějakou dobu se spekuluje o obkličovací operaci, která by jim umožnila obklíčit značné a schopné ukrajinské síly v oblasti Donbasu. Těchto cílů se však snáze dosahuje kreslením červených šipek na mapě než v praxi. A nesou s sebou rizika. Jsou připraveni vzdát se svých zisků v Chersonu, kde je ukrajinské jednotky zatlačily zpět? Pokud se ukrajinským silám podaří dobýt zpět Melitopol, mohou se ruské síly na jihu nechat chytit?





Když to poněkud zjednoduším, Rusové si musí rozmyslet, jaké útočné operace chtějí dokončit, než budou mít pocit, že pak mohou přejít do převážně defenzivní pozice, aby si udrželi to, co mají. Analýza washingtonského Institutu pro studium války naznačuje, že nejbližším ruským cílem bude dobýt město Slovjansk se 110 000 obyvateli. Je jistou ironií, že toto město hraje klíčovou roli, protože přesně před osmi lety toto město obsadila malá jednotka vedená Igorem Girkinem, a zahájila tak vojenské akce v Donbasu, dokud nebyla vytlačena ukrajinskými silami.

Důkazem tohoto záměru může být vzácný ruský vojenský úspěch z počátku dubna, kdy obsadili Izjum (jihovýchodně od Charkova), čímž způsobili ukrajinským obráncům těžké ztráty, a nyní postoupili dál.





Podle ISW:

Možná brzy ztratí zájem o zábor území, ale spokojí se s deindustrializovanou a zbídačenou Ukrajinou, jejími traumatizovanými obyvateli a rozbitou infrastrukturou. Existují náznaky od amerických zpravodajských služeb, které mají zřejmě dobré zdroje, že Putin stanovil cíl pro ruské síly, aby celou operaci ukončily včas na 9. května, výročí ukončení druhé světové války, které se obvykle slaví velkou přehlídkou v Moskvě. Čeká ho další kolo intenzivní vojenské akce, ale pokud se nepovede stejně jako to první, pak mu možná nezbude nic jiného než se podívat na chaos, který jeho síly na Ukrajině do 9. května nadělaly, a zabalit to.









Zdroj v angličtině ZDE

0

659

Dobytí Slovjansku by bylo prvním krokem k ambicióznějšímu cíli odříznout ukrajinské síly na východě Ukrajiny, ale k obklíčení ukrajinských sil se budou muset ještě spojit s ruskými silami postupujícími z jihu. Slovjansk se na bitvu připravuje a mnoho jeho civilistů bylo evakuováno. Jak poznamenává ISW:Pokud je tato analýza správná, může být tato nová fáze války kritická. Další ukrajinské vítězství nepovede k vytlačení Rusů z Ukrajiny, ale ztíží jejich pozici pro následující etapu. Ukrajinské ztráty jsou rovněž značné, a to jak v personálu, tak ve vybavení, ačkoli vzhledem k tomu, že země je nyní mobilizována k válce, nemají nedostatek odhodlaných a poměrně dobře vycvičených vojáků. Jejich problémem je vybavení. Jejich dosavadní úspěchy spočívaly převážně v rozumném využívání přenosného, lehkého vybavení, včetně bezpilotních letounů, protitankových zbraní a systémů protivzdušné obrany. Mají k dispozici nákupní seznam, který byl projednán se západními dárci, aby doplnili některé nedostatky. To znamená udržovat dodávky vybavení, které již používají, ale také poskytnout další výzbroj, letadla a dělostřelectvo, aby se zvýšila jejich úroveň pro nadcházející operace. Zde je třeba najít rovnováhu mezi přijetím zastaralé techniky z bývalého Sovětského svazu, která by mohla být rychle uvedena do provozu, a pořízením modernější techniky, což může vyžadovat delší výcvik.I kdyby však Rusko získalo v Donbasu území, o které usiluje, a připravilo se na vrcholnou obrannou bitvu, stále zůstává nevyřešená otázka, jakou povahu má Putinova konečná hra. Od počátku je nejzáhadnějším aspektem této války nesoudržnost ruské strategie. Rozdíl mezi deklarovanými cíli a dostupnými schopnostmi byl na jejím začátku dostatečně velký, ale nyní se ještě více prohloubil, zejména po porážce v prvním kole války.Putin si nepochybně přeje, aby nebyl považován za poraženého. Je možné, že myšlenky, které rozvíjí ukrajinská vláda, že by se vzdala NATO, ale místo toho se spolehla na bezpečnostní záruky, by mohly poskytnout určitou útěchu, ale nebylo by to mnoho. Zůstává mu to nejhorší z obou světů. Je považován za tyrana, ale ne za vítěze, a jeho útoky právě na ta území, o nichž tvrdil, že mu na nich nejvíce záleží, snížily jejich přitažlivost. Putin ve skutečnosti není mužem "srdcí a myslí" a nyní nemá naději na začlenění Donbasu do Ruska s minimálním rozruchem. Přes všechny jeho řeči o historicky blízkých vazbách byl jeho přístup bratrský pouze ve smyslu Kaina a Ábela. Převzít Donbas nyní by znamenalo utlačovat nepřátelské obyvatelstvo, obnovovat rozvrácená města a obce a chránit se před budoucími ukrajinskými vojenskými akcemi.