Kdo je zodpovědný za rozpad klimatu?

7. 4. 2022

Kdo je zodpovědný za rozpad klimatu? Tato otázka vyvolává několik desetiletí vášnivé debaty, protože politici mocných zemí se snaží vyhnout odpovědnosti za katastrofální škody, které se kolem nás nyní šíří.

Přes všechno mávání rukama je však odpověď na otázku odpovědnosti ve skutečnosti poměrně jednoduchá - přinejmenším na úrovni národních států. K tomu je třeba vypočítat, do jaké míry kumulativní historické emise jednotlivých zemí překročily svůj podíl na "planetární hranici", kterou vědci definovali jako 350 částic na milion (ppm) koncentrace CO2 v atmosféře. Tato hranice byla překročena koncem 80. let 20. století a je možné určit, které země jsou nejvíce odpovědné za nadměrné emise, které v současnosti způsobují klimatický kolaps, píše profesor environmentálních studií Jason Hickel.

Tento přístup jsem aplikoval v článku, který byl nedávno publikován v časopise Lancet Planetary Health, a výsledky jsou docela zarážející. Historické záznamy ukazují, že Spojené státy jsou samy zodpovědné za 40% nadměrných globálních emisí CO2. Evropská unie a Spojené království jsou dohromady zodpovědné za 29 procent. A spolu se zbytkem Evropy, Kanadou, Austrálií, Novým Zélandem, Izraelem a Japonskem je globální Sever jako skupina dohromady zodpovědný za nejméně 92 procent.



Země globálního Jihu, tedy celé kontinenty Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jsou přitom zodpovědné za pouhých 8% nadměrných emisí. A to jen v několika málo zemích, například v oblasti Perského zálivu. Většina zemí globálního Jihu stále zůstává v rámci svého spravedlivého podílu na planetární hranici, včetně velkých států, jako je Indie, Indonésie a Nigérie. Dokonce i Čína byla v roce 2015 - což je poslední rok údajů v této studii - v rámci svého spravedlivého podílu, i když od té doby hranici překročila.



Sociální hnutí v zemích globálního Jihu již dlouho tvrdí, že bychom měli chápat rozpad klimatu jako proces kolonizace atmosféry. A mají pravdu. Atmosféra je sdíleným společným majetkem, na němž jsme všichni existenčně závislí. Stejně jako se mocné země obohatily tím, že si v koloniálním období přivlastnily půdu, pracovní sílu a zdroje z Jihu, přivlastnily si i atmosférické společné statky, což má devastující důsledky pro veškerý život na Zemi.



Aby toho nebylo málo, dopady klimatického zlomu dopadají neúměrně na země globálního Jihu, které trpí naprostou většinou škod a úmrtí způsobených změnou klimatu na svém území a kde extrémní počasí již způsobuje neúrodu, nedostatek potravin a masové vysídlování. Výzkum zranitelnosti vůči klimatu na univerzitě v Notre Dame zjistil, že rozvojové země jsou ohroženy výrazně více než jejich bohatší protějšky prakticky ve všech kategoriích, pro které máme k dispozici údaje.



Rozdíly jsou zde markantní. Pokud se podíváte na mapu zobrazující země podle překročení emisí spolu s mapou zobrazující země podle zranitelnosti vůči klimatu, zjistíte, že obě mapy jsou téměř přesnými inverzemi.



Jinými slovy, nejenže rozpad klimatu představuje procesy kolonizace atmosféry, ale jeho důsledky se odehrávají podle koloniálních linií. A nejvíce trpí ti, kteří tuto krizi způsobili nejméně. Rozsah této nespravedlnosti by bylo těžké přeceňovat. Pokud si nevšímáme koloniálních rozměrů klimatického rozpadu, pak nám uniká podstata.



V tomto případě existuje přímý důvod pro odškodnění. A tyto výsledky lze použít jako vodítko při rozhodování o odpovědnosti za škody způsobené klimatem. Země, které překročily limit, by měly nést odpovědnost za náklady na škody související s klimatem, ať už k nim dojde kdekoli, a to v poměru k jejich odpovědnosti za celkové nadměrné emise. To by znamenalo, že země, které "nedosáhly" svého podílu, tedy ty, které stále zůstávají v rámci svého spravedlivého podílu na planetární hranici, by dostaly odškodnění za utrpení, které snášejí.



Klimatičtí vyjednavači ze zemí globálního Jihu již dlouho vyzývají k vytvoření systému řešení ztrát a škod, zatímco vedoucí představitelé bohatých zemí to opakovaně odmítají. Politika v této otázce je zjevně složitá, ale dobrou zprávou je, že pro klimatické reparace neexistuje žádná technická překážka, protože vlády hlavních „přestřelených“ zemí mají pravomoc vydávat tvrdé měny, jako je dolar a euro. Převody by mohly být provedeny pouhým stisknutím klávesnice.



Ať či onak je zcela, že odpovědnost za reparace by měla padnout na bohaté vládnoucí třídy, které ze stávajícího ekonomického systému profitovaly nejvíce.

Celý článek v angličtině ZDE

