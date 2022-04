Splněný sen pana Kopfrkingla

12. 4. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 10 minut





V Rusku se chlubí, chvástají a chvějí nad plány, jak celou Ukrajinu zlikvidují, srovnají se zemí a obyvatelstvo dle nacistické příručky předělají na Homo Eurasius. Plánují gulagy, nucené práce a obnovené popravčí čety k eliminaci nezvladatelných živlů ukrajinského původu. Jsou si jisti do té míry, že Putinův pamflet vydají tiskem v celostátním dezinformiku. Troubí nenávistný obsah do světa, čekajíce tak oslavné pochvaly od světové ultrapravice zkřížené s ultralevicí. Když si soudruh uvědomil přílišnou otevřenost skrytých cílů , pamflet okamžitě deletoval. V době imperialistických internetů bylo ovšem pozdě bycha i pamflet honit.

Osa Pamflet Ukrajina, genocida provázená masakry po celé Ukrajině a snaha Ruska v Radě bezpečnosti OSN svést vinu na oběť je velmi výmluvným ruským doznáním.

Proč se ale Rusko za genocidy, masakry a vraždění stydí? Vždyť vše plánovali, vojáky k tomu cvičili, muslimské fanatiky zverbovali, rozkazy z vyšších míst dávali a rakety na civilisty házeli. Tak proč. Proč, když ruské obyvatelstvo nadšením nad činy Vladimíra vládce chrochtá blahem a na stadionu tančí kazačok na krvi rozbitých obětí? Proč do Mariupolu posílají mobilní spalovací pece?

Medveděv tančí tanec svatého Vladimíra

Odstrčený bývalý zástupný prezident Medveděv lže, že Rusko nic ze své historie netají. Humor a klam, šalba a mam.

V Polsku ovšem postupují jinak. Na vše skvělé zapomněli. Zapomněli na trojí dělení Polska ve prospěch starostlivé Matky Rus. Zapomněli dokonce, kdo je osvobozoval v září 1939. Kdo jim přišel tehdy na bratrskou slovanskou pomoc a dorazil zbytky polského odporu. A to jen za minimální odměnu pouhé větší poloviny Polska. Už si ti nevděčníci nevzpomínají, kdo se sbratřil v objetí svastik ruské hvězdy a německého hákového v okupovaném Brestu? Generálové si provolávali navzájem slávu za zvuků totalitních „hymn“. Vychloubali se, kdo a jak zavraždil víc Poláků při depolonizaci Polska. Copak už si v Polsku nepamatují, jaká mírová velmoc je téměř 45 let živila, šatila a ideově vedla? V Polsku si to pamatují, v Maďarsku zapomněli.

Ale Vladimír vše zvládne a i z Polska nacisty vyžene. Do jednoho.

V Rusku nikdy nebyly žádné protipolské nálady, natož činy. A kdyby i byly, tak soudruh Pištík vše uvede na pravou míru. Stalinovo vyvražďování Poláků se nestalo a skoro milion Poláků nebyl decimován. Katyň je západní dezinformace, kterou doznal agent USA Gorbačov. A Chatyň zní přeci lépe. Varšavské povstání Rusko hrdě zachránilo okamžitým zásahem, nacisty kamarády pobilo a Varšavu znovu z trosek postavilo.

Polsko neuváženým ukončením spolupráce s ruským Mírem bude chřadnout, chřadnout až uchřadnout. Zle bude do té doby, než moudrý lid Polska přehodí výhybky směr Eurasie a nastane ona skvělá ruská doba ledová.

Medveděv metamorfuje v soudruha Pištíka

Medveděv řádí. V Buče vraždili Ukrajinci, jde o obrovskou obludnou kampaň šorošovců. Víme to, důkazů netřeba. A vždyť ty mrtvoly se hýbají! Chtějí Rusko dehumanizovat a před světem očernit. Taková černá není, aby Rusko ještě víc očernila. Čekám, kdy Medveděv do světa vypustí hlášku, že to jsou zabití, umučení a pohřbení Rusové, které z Ruska unesly ukrajinské nacistické jednotky a pod dozorem ruských okupantů je v Buče a v dalších ukrajinských mnohojinde zmasakrovaly.

A přidává návdavek. Ukrajinci jsou indoktrinováni falešnou historií. Nahlédl jsem pln nejistoty do slovníku a u hesla indoktrinace jen chybí dodatek: „jako se tomu děje v Rusku od nepaměti“. Znám jeden stát, který má falešnou historii v oblibě a zakotvenou v zákonech. Porušení se trestá přísným Gulagem. A Ukrajina to není, milý Medveděve - Pištíku.

Jak je ruský národ oblažen pravdou ozřejmil Medveděv slovy o tom, že jak Buča, tak i Mariupol jsou dílem zkázy samotných Ukrajinců. To Západ vyrábí falešné příběhy o masakrech v Buče a Mariupolu. To Západ poslal na Ukrajinu pojízdná krematoria, nikoli Rusko.

Hrdost na společné úspěchy (myslí tím tři hladomory, které Rusko na Ukrajině provedlo?) v roce 1991 Ukrajinci vyměnili za neexistující suverenitu a za nikdy ukrajinský národ, který musí Vladimír vymazat z povrchu zemského. Aby mohlo Rusko fungovat na svých smyšlených mýtech, musí Ukrajina zmizet z map i z historie, jinak nebude mít ruské impérium nikdy šanci.

Nejdůležitějším cílem je dle Medveděva změnit krvežíznivé a totálně smyšlené mýty Ukrajinců. Totální likvidací. A hlavním cílem, nepřekvapivě, je opět mír v podání Ruska pro Ukrajinu a vybudovat už konečně otevřenou otrokářskou Eurasii od Lisabonu po Vladivostok pod pevnou vládou Kremlu. Snil o tom Stalin, Dugin a sní o tom i Putin.

Změna není možná

Lavrov blábolí, že se Rusku speciální vyvražďovací akcí na Ukrajině podařilo zhatit zlé a zákeřné plány Západu na protiruský projekt. Smyslem války, jež válkou není, bylo zajistit práva a povinnosti lidí na Ruskem ukradených územích. A Západ prohrál, protože Rusko zmařilo západní plány na Ukrajině.

Plačky pana Lavrova umocnila ruská novinářka s hrdým Z v hlavě. Západ končí, neboť je v područí kruté neototality, stižen smrtelným hříchem obžerství s vládou proti selskému rozumu. Zdravým selským rozumem je míněn obdiv k Rusku. Neototalitou je myšlen zákaz kremelských uslintaných dezinformačních hub a ostrakizace každého, kdo pochybuje o správnosti ruské cesty vpřed do pekelce. Co je míněno obžerstvím, to netuším. Zřejmě jsme zde obežráni demokracií, svobodou a právem.

Tirády triády doplnil zpuchlý Putin, který zfanatizovanému davu na stadionu v Lužnikách lhal o genocidě, které na Ukrajině podléhají již dlouho tisíce nevinných ruských obyvatel. Za notné pomoci z Bible osvětlil mírový diktátor, jaké hrdinství je padnout za ruské dobro, jak správně zabíjet na Ukrajině děti, jak rozstřílet domov důchodců napadrť a jak rozjíždět lidi tankem. Jak si z Ukrajiny ukrajit co nejvíc. Jak poslat do Mariupolu mobilní krematoria řízená tisícovkou Kopfrkinglů, aby tam sklidili výsledky práce ruských nájezdných řezníků.

A zase Pištík Medveděv

Rusko má spoustu spolehlivých partnerů všude po světě a proto sankce nic neznamenají. Tedy krom faktu, že jsou vyhlášením války a splňují podmínku z podmínek oprávněného jaderného zásahu. Bájně lhavý Pištík Medveděv znovu, asi aby to byla vysněná pravda, přesvědčuje nejen sebe, že sankce v minulosti Rusko navýsost povýšily a že veškerá odvětví všeho teď zvládají doma v Rusku s grácií velkoleposti. Přátelé a kamarádi se jen hrnou, aby zahrnuli Rusko vším, co jim zlá GayEvropa a zmutovaný HomoZápad nezákonně odepřeli. A platit všem budeme světovým rublem. Kurz stanoví vůdce dle ranní stolice.

Naštěstí oblíbený Vladimír zvedne všem. Zvedne sociální dávky pro všechny tak, že budou v Rusku chudí všichni. Do konce roku navíc sníží chudobu a bídu v ruské zemi. Neřekl do jakého roku a neví se, zda koncem onoho roku bude ještě něco s názvem Ruská federace vůbec existovat.

Rudý brambor

Šándor Ándor chvíli po ruském vpádu na Ukrajinu váhal, nevěděl na čem je, když jej zradily vlastní lži, ale už se vzpamatoval a zahájil protiofenzívu. Nebyl v nejistotě a zoufalství sám, jsou jich mraky. Propaguje kremelská moudra na Parlamentních listech znovu, lépe a výš. Totální bludy, vyvrácené žvásty a konspirace uchopit, smíchat vše do jednoho a vypálit jak ruskou samohonku. Podávat v jakémkoli množství s česnekem a cibulí.

Copak byl tento prokremelský blábolil opravdu velitel vojenské zpravodajské služby? Vypadá mnohem víc jako velitel domovních důvěrníků v Pezinku.

Vždyť Rusko na Ukrajinu nezaútočí, jak psal tento Putinův obhájce ještě v lednu 2022. A vše je chyba Západu. On, Šándor, jediný je odborník, nikdo jiný tomu nerozumí. Ostatní jsou přišití doma ke křeslu u počítače, kdežto on na vlastní oči. Je čas, aby se Šándor i s Ándorem koukli za podporu Kremlu na jiná místa než jsou stránky protičeských Parlamentních listů. Ty jediné mu zůstaly, když konečně česká vláda nechala zavřít Sputnik a další kremelská (Andorem tolik Šándorem oblíbená) dezinformika.

Rambo

Rambové se z Ukrajiny nevrátí domů. Chudák Hřebec, další díl filmu bude tedy v ukrajinštině! Ruská směšná propaganda se ptá, co dělali pradědové a dědové Ramb, kteří chtějí dnes na Ukrajině bojovat proti ruskému nacismu. Co by asi tak dělali, bojovali statečně proti nacismu tenkrát. Dnes jejich potomci bojují proti nacismu Putina.

Já mám kocábku

Vladimír zvaný též ruskou pravoslavnou církví Vladimír svatý, vlastní malou kocábku zvanou Šeherezáda. Poctivě si na ni vydělal, proto se k ní nehlásí. Když se k této carjachtě nehlásí nikdo, tak zabavit, nebo potopit. Pokud si ruský lid nechá líbit putinovou kleptokracii, tak mu to nebude vadit. Ono nakonec je Putin jen prachobyčejný zloděj, jako byl Hitler prachobyčejný mazal. Ovšem nevím, zda i soudruh Hitler vlastnil miliardové jachty, brázdil moře, přičemž doma kázal o nutné chudobě a lesku bídy.

A jak se končí tance Pištíků?

Nijak slavně. Velvyslanci oné země si hojně balí kufry a vrací se smutně domů. Proč smutně? Protože moc dobře ví, jak to doopravdy je a co je tam doma čeká za svinčík. Dalším úspěchem tance Pištíků je vyloučení Ruska z Rady pro lidská práva v OSN. Aby si Rusko vyloučení či pozastavení 100 % zajistilo, poslalo členům skrytý, veřejný, výhrůžný dopis. Kdo bude hlasovat pro vyloučení ruské mírové hráze lidských práv a svobod, nebo zdrží hlas, nebo nebude účasten, půjde jeho zem na seznam kandidátů na smrt jádrem. Vladimír má paměť sloní a kůži hroší. Zbytky lidstva po jaderné misi sklidí ve svých strojích tisícovky fanatických Kopfrkinglů.







0